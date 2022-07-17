Вещи, которые нельзя простить мужчине

Мы, женщины, часто руководствуемся чувствами, а не головой.

Из-за этого в отношениях у нас возникают проблемы, как говорится, на пустом месте. Многие не понимают, с чем можно мириться, а от чего нужно бежать, роняя тапки.

Перечисляем 5 случаев, когда простить нельзя, нужно расставаться.

1. Измена

Как бы он ни клялся, что такого больше не повторится, не вздумайте прощать его. Даже если вы решите для себя, что закрываете эту черную страницу, доверие будет подорвано. Вы изведете себя и его подозрениями, и каждое опоздание на 5 минут будет рождать в вашей голове бурные фантазии. Если не хотите слечь с нервным срывом, найдите в себе силы расстаться с изменщиком.

2. Рукоприкладство

Бог создал мужчину и женщину, чтобы он оберегал ее. Того, кто унижает и оскорбляет женщину, невозможно назвать мужчиной. В таких отношениях нет места уважению, а ведь оно – основа основ для построения крепкой семьи. Самоутверждаться за счет женщины и проявлять силу – последнее дело, на которое способен только слабак. Бьет – значит, не уважает и не любит!

3. Жадность

Речь не идет о дорогих подарках, машинах и бриллиантах. Но мужчина, пытающийся до копейки разделить счет в ресторане или скупящийся на покупку пары колготок, не вызывает уважения, и от него лучше бежать.

4. Зависимость

Чем скорее, тем лучше!

Бывших алкоголиков, игроманов или наркоманов, к сожалению, не бывает. Безусловно, есть те, кто нашел в себе силы побороть зависимость, но их число ничтожно мало, да и никто не дает гарантии, что он не сорвется при сильном стрессе. Как бы он вас ни уверял, что он "ситуацию контролирует", не слушайте его. Лучше оглянитесь на опыт миллионов женщин, которые жизни потратили на отношения с зависимыми людьми и сами превратились в невротичек.

5. Жестокое отношение к детям

Если на какие-то "черты" его характера в отношении себя еще можно закрыть глаза, то это не касается детей. Ни один малыш не должен жить в атмосфере страха и насилия. Такие дети потом вырастают с ворохом неразрешенных детских травм и являются потенциальными клиентами психиатров. Не губите жизнь детей, только чтобы не быть одной.

5 случаев, когда надо простить, нельзя расставаться.

1. Неаккуратность

Если единственный недостаток вашего благоверного заключается в том, что он не очень аккуратен, вас можно поздравить! Гораздо проще смириться с разбросанными носками и чашкой, оставленной в раковине, чем со всеми вышеперечисленными пунктами. Воспринимайте его неаккуратность как милую особенность. Тем более, вы всегда можете проявить женскую хитрость, чтобы переучить его в вашу пользу.

2. Вечная занятость

Если он целыми днями пропадает на работе, не отвечает на ваши многочисленные телефонные звонки и говорит, что всегда занят, смиритесь с этим. Но! При одном условии. Если вы целиком и полностью ему доверяете, он не был пойман у любовницы и все оставшееся свободное время проводит с вами, то перестаньте пилить ему мозг. Деньги в дом приносит? Приносит. С вами общается? Общается. Примите как факт то, что мужчины в целом по-другому относятся к своей работе.

3. Ревность

С патологическим ревнивцем жить сложно, но можно. Постарайтесь не реагировать остро на его расспросы и подозрения. Играйте с ним в игру. Он вас допрашивает, а вы отвечаете. Ваша агрессия лишь усугубит ситуацию.

4. Неромантичность

Миллионы мужчин спустя пару лет после знакомства сталкиваются с одной проблемой: женщины начинают им "капать на мозг", требуя продолжения конфетно-букетного периода. Но, к сожалению, он не может длиться вечно, и наступают, как говорится, суровые будни. Мужчины, состоящие в постоянных отношениях, часто не видят необходимости во всех этих розочках и сердечках, ведь дама его сердца и так знает, что он ее любит. Смените тактику. Не таите обиду, сидя в уголке и надув губы. Подойдите к нему, обнимите и скажите: "Мне так не хватает романтики. Купи цветов!"

5. Проявление полигамии

Все мужчины в той или иной степени интересуются чужими женщинами. Кто-то смотрит "мужские" журналы и фильмы для взрослых, а кто-то позволяет себе засматриваться на мимо пробегающих блондинок. Первая реакция любой женщины – устроить скандал. Но подождите! Не забывайте, что эти "тетеньки" из фильмов или журналов совсем для вас безобидны. Ваша агрессия появляется из-за неуверенности в себе. Ну, а когда он проводит взглядом очередную юбку, скажите себе: "Все равно он мой! А так, пусть смотрит". И от злости не останется и следа.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2517381634575567171/

А вы знали об этом?

Цель гейш состояла в том, чтобы удержать мужчин в борделе и заставить их чувствовать себя очаровательными. Они позволяли мужчинам представлять себя сексуальными мачо, которые способны легко соблазнить красивую женщину, а не простаками, которым приходится платить за секс. Но они никогда не спали с мужчинами. Некоторые бордели даже запрещали своим гейшам сидеть слишком близко к мужчинам из страха, что они могут отбить клиентов ойран.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему современные женщины хотят замуж? https://otari.mirtesen.ru/blog/43408178106/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!