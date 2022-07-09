29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина

Как говорится, есть только два способа понять женщину, но никто их не знает.

О женской сущности, непредсказуемости и легендарной логике сложены множество историй, мифов и анекдотов.

Ведь пока вы пытаетесь понять женщину, она уже передумала. Но всё равно мы их любим и не перестанем предпринимать попытки понять их.

Ведь женская природа – она такая: