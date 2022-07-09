29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина

Как говорится, есть только два способа понять женщину, но никто их не знает.
О женской сущности, непредсказуемости и легендарной логике сложены множество историй, мифов и анекдотов.
Ведь пока вы пытаетесь понять женщину, она уже передумала. Но всё равно мы их любим и не перестанем предпринимать попытки понять их.
Ведь женская природа – она такая:
А вы знали об этом?
Заслуживают внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек - и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? »!
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Самые странные свадебные традиции в истории https://otari.mirtesen.ru/blog/43857663327/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии