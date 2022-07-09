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29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина

29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина

Как говорится, есть только два способа понять женщину, но никто их не знает.

О женской сущности, непредсказуемости и легендарной логике сложены множество историй, мифов и анекдотов.

Ведь пока вы пытаетесь понять женщину, она уже передумала. Но всё равно мы их любим и не перестанем предпринимать попытки понять их.

Ведь женская природа – она такая:

29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина
29 фактов о женщинах, которые поймет только женщина

А вы знали об  этом?

Заслуживают  внимания слова Бунина, сказанные о  Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек - и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? »! 

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