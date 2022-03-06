Что можно и чего не стоит делать в европейских странах: ещё 9 советов путешественникам

Как не затопить Грецию и не остаться без гроша, добравшись до отеля? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в нашей статье.

Как выбрать джелато в Италии

Если джелато выглядит сбитым в кучу и пышным, не берите его. Да, оно выглядит очень аппетитно, но вся эта пышность означает, что в нем много воздуха. Всегда выбирайте джелато в закрытых контейнерах. Крышки — это всегда хороший знак, потому что это означает, что мороженое хранится при нужной температуре и что владелец знает, что у него действительно хороший продукт и ему не нужны яркие цвета или показная пышность, чтобы привлечь клиентов.

Как выбрать, где поесть



Если администратор активно пытается заманить вас в ресторан, лучше пройти мимо и просто спросить кого-нибудь из местных, где они предпочитают обедать.

Какую еду стоит попробовать в Лондоне



Многие приезжают в Лондон и пытаются найти фиш-энд-чипс (рыбу с картошкой-фри), потому что это то блюдо, которое постоянно показывают в фильмах и сериалах. Фиш-энд-чипс — это здорово, но местные питаются не только этим. На самом деле, Англия славится индийской кухней. Курица тикка масала даже считается одним из национальных блюд.

Как не затопить Грецию



На греческих островах лучше не смывать туалетную бумагу в унитаз.

Какую обувь взять с собой в Грецию

Канализационные трубы в Греции очень узкие и легко забиваются, так что бумагу полагается выбрасывать в маленькую урну рядом с унитазом.



Многие дороги в Греции либо вымощены булыжником, либо грунтовые, и совершенно не подходят для каблуков. Это не значит, что туфли на каблуках вообще не нужно брать с собой — просто обязательно возьмите и что-нибудь удобное.

Сколько вещей брать с собой в Грецию



Мало. Да, проще сказать, чем сделать, но просто имейте в виду, что на Санторини вам придется подниматься вместе с багажом по сотням ступеней, так что пакуйте чемоданы с умом.

Где обменять валюту



Главное — не в аэропорту. Эти обменные пункты обычно пользуются тем, что туристы ничего не знают, поэтому предлагают очень плохой обменный курс и устанавливают очень высокую минимальную сумму для вывода средств. Лучше найдите по прибытии отделение банка и воспользуйтесь банкоматом внутри.

Как добраться до отеля и не остаться без гроша



Если вы впервые собираетесь в новую страну/город, обязательно проверьте, до какого времени там работает общественный транспорт. Если вы все еще гуляете, а общественный транспорт уже закрылся, таксисты возьмут с вас в 3-4 раза больше, чем обычно — просто потому, что могут. А если вы сильно устали, то точно не станете спорить и заплатите.

Где самые вкусные блинчики в Париже



Одна из самых распространенных ошибок туристов — питаться только в ресторанах и кафе. На улицах Парижа в случайной палатке с уличной едой можно попробовать самые лучшие крепы.

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