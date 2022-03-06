Что можно и чего не стоит делать в европейских странах: ещё 9 советов путешественникам

Как не затопить Грецию и не остаться без гроша, добравшись до отеля? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в нашей статье.
Как выбрать джелато в Италии
Если джелато выглядит сбитым в кучу и пышным, не берите его. Да, оно выглядит очень аппетитно, но вся эта пышность означает, что в нем много воздуха. Всегда выбирайте джелато в закрытых контейнерах. Крышки — это всегда хороший знак, потому что это означает, что мороженое хранится при нужной температуре и что владелец знает, что у него действительно хороший продукт и ему не нужны яркие цвета или показная пышность, чтобы привлечь клиентов.
Как выбрать, где поесть
Если администратор активно пытается заманить вас в ресторан, лучше пройти мимо и просто спросить кого-нибудь из местных, где они предпочитают обедать.
Какую еду стоит попробовать в Лондоне
Многие приезжают в Лондон и пытаются найти фиш-энд-чипс (рыбу с картошкой-фри), потому что это то блюдо, которое постоянно показывают в фильмах и сериалах. Фиш-энд-чипс — это здорово, но местные питаются не только этим. На самом деле, Англия славится индийской кухней. Курица тикка масала даже считается одним из национальных блюд.
Как не затопить Грецию
Канализационные трубы в Греции очень узкие и легко забиваются, так что бумагу полагается выбрасывать в маленькую урну рядом с унитазом.
На греческих островах лучше не смывать туалетную бумагу в унитаз.
Какую обувь взять с собой в Грецию
Многие дороги в Греции либо вымощены булыжником, либо грунтовые, и совершенно не подходят для каблуков. Это не значит, что туфли на каблуках вообще не нужно брать с собой — просто обязательно возьмите и что-нибудь удобное.
Сколько вещей брать с собой в Грецию
Мало. Да, проще сказать, чем сделать, но просто имейте в виду, что на Санторини вам придется подниматься вместе с багажом по сотням ступеней, так что пакуйте чемоданы с умом.
Где обменять валюту
Главное — не в аэропорту. Эти обменные пункты обычно пользуются тем, что туристы ничего не знают, поэтому предлагают очень плохой обменный курс и устанавливают очень высокую минимальную сумму для вывода средств. Лучше найдите по прибытии отделение банка и воспользуйтесь банкоматом внутри.
Как добраться до отеля и не остаться без гроша
Если вы впервые собираетесь в новую страну/город, обязательно проверьте, до какого времени там работает общественный транспорт. Если вы все еще гуляете, а общественный транспорт уже закрылся, таксисты возьмут с вас в 3-4 раза больше, чем обычно — просто потому, что могут. А если вы сильно устали, то точно не станете спорить и заплатите.
Где самые вкусные блинчики в Париже
Одна из самых распространенных ошибок туристов — питаться только в ресторанах и кафе. На улицах Парижа в случайной палатке с уличной едой можно попробовать самые лучшие крепы.
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