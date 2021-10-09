10 способов предотвратить измену со стороны любимого мужчины

Неверность в отношениях – одна из основных причин их разрыва. Предательство со стороны любимого человека способно пошатнуть веру в себя, заставить закрыться в своих чувствах и в течение длительного времени испытывать проблемы с доверием, которые не всегда могут благополучно разрешиться. Любая пережившая измену женщина чувствует себя потерянной и недостойной. Она ощущает свою вину и корит себя за то, что была недостаточно красива, умна, заботлива, хозяйственна, терпелива, приятна в общении – этот перечень можно продолжать до бесконечности. Строя далеко идущие планы, мы хотим доверять и со всей отдачей делаем это, забывая о том, что мужчины по определению любят глазами и очень редкие из них могут настолько контролировать свои порывы и инстинкты, чтобы оставаться моногамными.

Ничто не удержит представителя сильного пола в отношениях, если он:

не видит в них смысла и совместного будущего;

чувствует эмоциональную неудовлетворенность;

не может отказаться от соблазна, так как измена позволяет ему снова почувствовать себя желанным и уважаемым.

К сожалению, столкнувшись с неверностью или только подозревая ее, многие женщины совершают несколько нелепых ошибок, которых стоит избегать.

1. Игра в детектива

Любые сомнения в преданности партнера заставляют нас принимать активные меры для того, чтобы доказать его вину.

2. Перекладывание вины

Мы начинаем шпионить – исподтишка заглядывать в телефон, устраивать провокации, которые перерастают в скандалы, а в некоторых случаях и в самом деле пытаться выследить и, что называется, поймать на горячем. Подозрения возникают вместе с осознанием того, что в отношениях не все в порядке. Гораздо лучше честно сказать о них и посмотреть на реакцию – по ней с удивительной точностью можно понять истинное положение вещей.

Другая женщина никогда не ответственна на 100% за то, что мужчина отдает ей предпочтение – виноваты всегда трое. Вы – в том, что не выполнили своих обязательств перед отношениями. Он – в том, что не приложил усилий к их развитию и поддался минутным порывам. Она – в том, что оказалась в нужное время в том самом месте, а ведь это могла бы быть любая другая.

3. Стремление измениться

Простить измену нелегко – для этого должны быть веские причины. Заставить обманщика быть верным, похудев, изменив цвет волос, уйдя на более перспективную работу и даже родив ему ребенка, нельзя. Если между людьми нет уважения, нет и гарантии того, что ситуация не повторится вновь.

Женщины от природы более чувствительны и интуитивно могут предугадать надвигающуюся угрозу. В этом случае стоит вспомнить старую поговорку: предупрежден – значит, вооружен. Мягкая корректировка курса, в котором движутся отношения, позволит укрепить их и сделать еще более глубокими, а это под силу каждой.

1. Измените тактику общения

У человека бывают моменты недовольства всем и всеми, которые выражаются в ворчании и эскалации любой мелочи в довольно крупный конфликт. Мир мужчины не может быть сконцентрирован только на одном человеке – ему необходимо личное пространство, собственный круг друзей, свои интересы и уютная, приятная атмосфера настоящего дома, в который хочется возвращаться. Лучше сфокусироваться на том, чтобы сделать общение более глубоким, доверительным и нежно-эмоциональным.

2. Следите за своей внешностью

Женщина просто обязана хорошо выглядеть в любой ситуации. Старый халат, мятый спортивный костюм и «домашние» футболки должны навсегда покинуть ваш платяной шкаф. Конечно, это не значит, что необходимо быть в полной боевой готовности 24 часа в сутки, но выглядеть опрятно, свежо и эстетично нужно. К тому же, красивая спутница может позволить себе и легкий флирт.

3. Делайте комплименты

Признание важно для каждого человека – он должен понимать, что его усилия не напрасны. Это не значит, что стоить сыпать похвалами напропалую и льстить, но ни одно действительно значимое достижение не может остаться вне зоны вашего внимания.

4. Готовьте для него

Мы все устаем и время от времени воспринимаем домашние обязанности как унылое приложение к отношениям, но мужчинам нужна любовь хорошей женщины и вкусная еда. Существует множество простых в приготовлении блюд, которые без слов выразят привязанность и заботу, а это многого стоит.

5. Уважайте его окружение

Не всегда получается искренне полюбить всех его друзей и родственников, но их необходимо уважать, так как они важны для представителя сильного пола. Воздержитесь от колкостей, осуждений и обсуждений – каждую мысль, в том числе и пропитанную критикой, можно выразить достойно, не унижая человеческое достоинство.

6. Поддерживайте связь

Найдите несколько минут времени в течение дня для того, чтобы сделать короткий звонок или написать сообщение. Всегда приятно, когда кому-то действительно интересно, что происходит в жизни, и кто-то может просто так сказать: «Я люблю тебя».

7. Приоретизируйте отношения

Самый простой способ указать на серьезность своих намерений — употреблять в разговоре «мы» вместо «я» и ставить интересы вашей пары на первое место. Это заключается и в поиске компромисса, и в планировании совместного будущего, и в принятии важных решений.

8. Не контролируйте его чрезмерно

Забота и преследование – разные вещи. Не стоит каждые несколько минут проверять его местоположение – если мужчина дорожит отношениями, он сам сообщит, где он, с кем и когда будет дома. Помните: ему необходимо личное пространство, как и вам.

9. Будьте нежной к нему и жесткой к проблемам

Разногласия возникают у всех, но не каждый способен достойно повести себя в различных ситуациях. Прежде, чем начать сыпать обвинениями, вспомните, что перед вами – любимый человек, который заслуживает вашей поддержки и понимания. И если для решения той или иной проблемы необходимо проявить жесткость – делайте это, не упрекая его.

10. Станьте ему другом

Мужчины редко заводят новых друзей – у них могут быть приятели и коллеги, но есть лишь несколько человек, которым они открывают душу. Стать одним из них – большой плюс. Это – выход на следующий уровень доверия и привязанности. Мало кто променяет такое на нечто неизведанное.

Когда отношения рушатся, всегда виноваты оба партнера. Сдержанность, терпение и толерантность – главные союзники любой женщины в том, чтобы сделать союз крепче, стать его надежным оплотом. К тому же, это не так сложно, как могло бы показаться на первый взгляд.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2319774452031162837/

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