9 городов мира, от которых лучше держаться подальше

В мире есть много славных городов, куда все стремятся попасть и где все мечтают жить, но существуют также и места, от которых лучше держаться подальше. Некоторые из таких мрачных и опасных городов имеют дурную славу по вполне очевидным причинам: высокий уровень преступности, плохая экология и т. д.

Но есть и такие города, которые плохи для жизни по совсем другим причинам, тоже нестерпимым для большинства людей. Хотя вопреки ежедневным ужасам некоторым безумцам и храбрецам удается проживать там всю свою жизнь и даже радоваться будничным вещам и миру вокруг них. В этой подборке вас ждут жуткие факты, так что впечатлительным особам лучше не продолжать чтение. Если что, мы предупреждали.

9. Кливленд, штат Огайо – город с самой высокой концентрацией серийных убийц



По какой-то причине именно Кливленд становится горячей точкой на карте США, когда речь заходит о серийных убийцах. Возможно, это одно из самых опасных и пугающих мест в Америке. И хотя никто не может это объяснить, все указывает на то, что Кливленд – мировая столица серийных убийц. Именно в Кливленде жили печально известные похититель Ариэль Кастро, маньяки последних лет Энтони Соувелл и Майкл Мэдисон, а также убийцы начала XX века Джеффри Дамер и так и не идентифицированный Кливлендский мясник, главным следователем по делу которого был сам Элиот Несс, посадивший легендарного гангстера Аль Капоне.

Каким-то образом в Кливленде постоянно появляются новые серийные убийцы, держащие весь город в нешуточном страхе. Некоторые из этих преступников известны тем, что расчленяют тела своих жертв и прячут их останки по разным комнатам в своем доме, в то время как другие, подобно Ариэлю Кастро, предпочитают держать невинных людей в плену и днями их пытать. Некоторые из убийц признавались, что на свои поступки они решались, вдохновившись примерами преступников прошлых десятилетий, но это все еще не объясняет, почему именно в Кливленде такая высокая концентрация серийных убийц. К сожалению, самая вероятная причина кроется в том, что этот крупный город является очень удаленным и изолированным местом, одновременно охваченным экономическим кризисом, что в итоге влияет на общую атмосферу и психологический климат Кливленда.

8. В Дубае вам грозит арест, если изнасиловали… вас же



Дубай – это один из крупнейших и важнейших центров Объединенных Арабских Эмиратов, и он славится очень строгими и ортодоксальными законами. Строже всего здесь относятся к вопросам, связанным с женщинами и половыми связями, поскольку все это очень четко регламентируется религиозными традициями арабского общества. Некоторые иностранки из-за этого попали в весьма непростые обстоятельства во время своего путешествия в город, казалось бы, развлечений и роскоши. Туристки оказались практически беззащитными перед лицом местных порядков, хотя изначально они уповали на защиту дубайской полиции, а не на преследование по закону.

Есть уже по меньшей мере два прецедента, во время которых европейские туристки были изнасилованы, обратились в полицию с жалобой и сами же были арестованы за якобы неподобающее поведение. Дело в том, что вне зависимости от того, произошел ли половой акт по вашей воле или нет, если он вне брака, то в ОАЭ это преступление. Обе жертвы изнасилования в итоге попали в тюрьму, а полиция объявила, что туристкам стоило ознакомиться с законами страны, в которую они приехали отдыхать.

Первая девушка была из Норвегии, и ни в чем не повинную туристку отпустили после международного протеста, хотя изначально жертва изнасилования была приговорена к 16 месяцам заключения за то, что она сама же призналась во внебрачной связи, пускай и против ее воли. Другой случай произошел с гражданской Великобритании, изнасилованной в Дубае двумя англичанами. В ответ на ее жалобу эту туристку тоже посадили в тюрьму. Скорее всего, при содействии мировой общественности ее удастся освободить. Но согласитесь – закон, согласно которому жертву изнасилования принято сажать в тюрьму, звучит просто безумным и нелогичным. В чем смысл наказывать того, кто виновен разве что в беззащитности?

7. Быть беспризорником в Рио-де-Жанейро опасно для жизни



Недавно в Рио-де-Жанейро состоялись Олимпийские игры, и местные власти сделали все возможное, чтобы скрыть от туристов и спортсменов, что город находится в жутком состоянии и в полной разрухе. Хотя это им почти не удалось. Город теперь славится на весь мир репутацией места, где грабеж – это ежедневная беда, и вам нужно быть бдительным каждую секунду, чтобы не лишиться собственного телефона посреди людной улицы. Ценные вещи здесь вырывают прямо из рук.

Однако пока мы размышляем о самых очевидных преступлениях, не всем известно на какие страшные и антигуманные меры пошли бразильские власти, чтобы очистить Рио как на повседневной основе, так и перед Олимпийскими играми…

Чаще всего уличными воришками становятся бездомные дети. Беспризорники, многие из которых едва достигли 7-летнего возраста, либо просят милостыню на оживленных улицах Рио, либо обворовывают невнимательных прохожих. Они просто вынуждены заниматься этим для выживания. Конечно, таких детей очень просто считать общественной угрозой, но большинство из них – одинокие и беззащитные создания, которым просто очень хочется есть. К сожалению, многие беспризорники становятся наркоманами, ведь наркотики – единственная отрада в их жизнях. За этими ребятами некому следить, никто о них не заботится, и они выбирают самые легкие и неправильные пути, чтобы справиться с ежедневным стрессом и отчаянием.

Как стало известно, бразильская полиция периодически проводит настоящие рейды – вылавливает бездомных детей, чтобы расчистить улицы от «неприятных и опасных элементов» и сажает их в тюрьмы безо всякой причины, где несовершеннолетние заключенные живут в самых бесчеловечных условиях. На основании неподтвержденных сведений комиссия ООН подозревает, что служители правопорядка иногда попросту убивают беспризорников, потому что это самый быстрый, простой и дешевый способ очистить от них улицы города. Правительство Бразилии не признает этот факт, но полиция страны давно известна тем, что ежегодно совершает огромное количество убийств.

Правда состоит в том, что жить на улицах Рио-де-Жанейро очень тяжело и опасно. Судя по всему, даже туристу это место может показаться слишком печальным и даже опасным, если он окажется за пределами дорогого отеля или протоптанной дорожки к легендарной статуе Христа-Искупителя.

6. Облученные радиацией дикие кабаны держат в страхе печально известный японский город Фукусиму



Все мы помним о трагедии, случившейся в Фукусиме, но многие люди даже и не подозревают, что этот кошмар далеко не позади для местных жителей, покинувших свои дома из-за страшной аварии. Поврежденный реактор до сих пор доставляет проблемы, он все еще не обезврежен и будет продолжать загрязнять окружающую среду на протяжении многих лет. Жители Фукусимы больше никогда не смогут вернуть свой прежний образ жизни.

На данный момент японские власти убеждены, что уровень радиации в городе начинает падать. Они даже считают, что можно объявить об отмене статуса эвакуации и вернуть людей в их покинутые дома всего спустя 6 лет после катастрофы на АЭС. Однако некоторые признаки указывают на то, что трагедия далека от своего завершения, и для восстановления города может быть уже слишком поздно.

Возможно, горожане уже не так сильно обеспокоены уровнем радиации, но сейчас Фукусима страдает от другой проблемы – в покинутый город начали прибывать лесные обитатели. Лес практически наступает на руины осиротевших домов, и дикие животные заселились в пустующие здания. Многие собственники обеспокоены тем, что дикие кабаны, расплодившиеся на фоне радиации, заняли дома горожан и не спешат их покидать. По природе эти существа обычно более пугливые, но похоже, что радиация сделала их агрессивными и бесстрашными, что делает возвращение в Фукусиму довольно опасной затеей.

Хуже того, существует ряд противоречивых исследований, согласно которым радиационная катастрофа повлияла на проблемы с щитовидной железой у местных детей, живших здесь во время аварии. Хотя некоторые ученые считают, что плохое здоровье у японцев из этого города было еще до катастрофы. В любом случае жизнь Фукусимы и ее горожан отныне никогда не будет прежней.

5. Канадский Лондон, провинция Онтарио, и возросший процент серийных убийц на душу населения



В период с 1959 по 1984 год небольшой канадский городок Лондон получил статус населенного пункта с самой высокой концентрацией серийных убийц во всем мире. Согласно всем имеющимся данным Лондон из Онтарио стал самым населенным маньяками городом на Земле за всю историю человечества. В то время, когда это место было в руках многочисленных убийц, произошло по меньшей мере 29 насильственных смертей. Только 13 из этих преступлений было раскрыто, причем оказалось, что совершены они были тремя разными злодеями.

Детектив по имени Деннис Алсоп, работавший над этими делами, вел личный дневник и упоминал в нем и свою работу по этим страшным преступлениям.

Заметки следователя были тщательно изучены научными сотрудниками Университета Западного Онтарио, и они предположили, что нераскрытые убийства могли быть совершены еще четырьмя преступниками, промышлявшими практически одновременно и использовавшими схожие методы. Исследователи также заявляют, что даже если оставшиеся 16 человек были лишены жизни всего одним серийным убийцей, Лондон все равно сохраняет свой печальный титул города-рекордсмена. Нигде в мире больше не бесчинствовало столько же серийных убийц одновременно, как здесь.

Преступная активность с тех пор явно стихла, поскольку все опаснейшие злоумышленники либо умерли, либо были арестованы, и, к счастью, не сумели передать дело своей жизни новому поколению безумцев. И все же самый главный вопрос все еще остается не отвеченным… Почему такой скромный канадский городок на несколько лет стал домом для стольких жестоких убийц?

4. Жители Пхеньяна каждое утро страдают от жуткой электронной музыки



Все знают, что власть в Северной Корее принадлежит диктаторской династии, и в этой стране царят самые суровые и невероятно бесчеловечные законы. Даже самые привилегированные граждане, идеально чтущие партийную политику, все равно ежедневно вынуждены терпеть обстоятельства, которые любого из нас вывели бы из себя в кратчайшие сроки.

Начнем с того, что жители Северной Кореи обязаны хранить дома портреты всех лидеров страны, включая как нынешнего, так и прошлых ее руководителей. Никто не имеет права поворачиваться спиной к этим портретам. Это, конечно, касается и изображений диктаторов в публичных местах. Вдобавок власти Северной Кореи решили, что ее гражданам необходимо каждое утро напоминать об усопших правителях, которые считаются в стране настоящими богами.

Каждое утро на весь Пхеньян играет оперная музыка, и жители города пробуждаются от жутких звуков электронной версии песни «Где ты, дорогой генерал?» из оперы, написанной покойным Ким Чен Иром. Оригинальная композиция звучит не так уж и плохо, но ее электронная версия, транслируемая через громкоговорители по всему городу, напоминает скорее музыку из ужастика. Вдобавок к жуткому «будильнику» жители Северной Кореи вынуждены целый день слушать запись политической пропаганды. Вдруг кто-то что-то забыл или недопонял? Надо повторить. И так всю жизнь…

3. Мексиканский город Екатепек – это жуткое место, где постоянно пропадают женщины и девушки



Жители мексиканского города и муниципалитета Екатепек привыкли слышать о постоянных вооруженных ограблениях, а с недавних пор министр внутренних дел всей страны издал специальное предупреждение в отношении именно этого города. Когда в Мексику прибыл с визитом сам Папа Римский, он также заехал и в Екатепек, чтобы лично убедиться, насколько плохи дела этого места. Город недаром часто называют невероятно грязным и отвратительным, и, кажется, что местные жители давно смирились с положением дел, совсем сдались и не ценят свой дом. Но самое страшное, что вам стоит знать об этом месте, — это то, что здесь самый высокий уровень смертности и исчезновений молодых девушек во всей Мексике.

Матери постоянно обращаются в полицию за помощью в поисках дочерей и никогда не возвращаются домой с удовлетворительными ответами. Некоторым из родителей служители правопорядка сообщают, что тело их ребенка было найдено в сточном канале, но полицейские никогда не предоставляют никаких физических доказательств того, что в морге лежит именно их дочь. По всему городу висят объявления с просьбой помочь найти пропавшую девушку или предоставить родителям хотя бы какую-то информацию, которая поможет семье вновь объединиться.

С некоторыми отцами и матерями связываются члены картелей и требуют за их ребенка огромный выкуп. Если оказывается, что у семьи нет затребованной суммы денег, девушек попросту вешают. Многие горожане страшно переживают, что за их дочь потребуют непосильный выкуп, и тогда ребенка либо убьют, либо продадут в рабство. Большинство местных жителей мечтают покинуть Екатепек и оставить позади все его ужасы, но бедность не позволяет им переехать в более безопасное место. Несчастным приходится превозмогать тяготы жизни в этом кошмарном городе каждый день до конца жизни.

2. Онича – нигерийский город с самым загрязненным воздухом в мире



Когда мы задаемся вопросом о самых загрязненных городах мира, мысли обычно приводят нас куда-то в Китай или Индию. Однако правда состоит в том, что именно Нигерия стала нынешним лидером по экологическим проблемам. Причина кроется в том, что за последние годы эта страна значительно вырвалась вперед по темпам развития, и особенное внимание здесь уделяется именно промышленному производству. Для природы и горожан это означает крупномасштабное загрязнение окружающей среды, и Онича чувствует это на себе сильнее всех остальных городов страны. Сегодня здесь самый непригодный для жизни воздух в мире. Крупные и мелкие частицы пыли и пепла здесь практически повсюду, и от них никуда не скрыться. Вдобавок санитарные нормы в городе практически не соблюдаются, и повсюду лежат кучи мусора.

Главной причиной бедствия в Онича является стремительно развивающаяся индустриализация, и в этом городе работают заводы практически всех промышленных сфер, какие только можно себе представить. Если добавить к этому слабый правительственный контроль над соблюдением стандартов качества и охраны труда, в итоге вы неминуемо получите город, в котором просто опасно дышать, и ситуация здесь не изменится в течение еще нескольких поколений.

Однако местные жители об этом не сильно переживают. Возможно, они просто беспечны или же привыкли к такому положению дел, хотя по большей части у них просто нет другого выбора. Недавно престижный журнал The Guardian провел в Онича опрос по поводу того, что горожане думают об экологической обстановке, и большинство из опрошенных не сочло загрязненный воздух серьезной проблемой.

Однако непринятие или незнание о вреде промышленных выбросов не отменяет того, что местные жители уже страдают от некачественного воздуха. Особенно сильно это заметно по детской смертности. Все же интересно, насколько талантлив человек в психологической адаптации почти к любым условиям. Для тех, кто жил в Оничу всегда, услышать, что их город – самый грязный и опасный в мире, стало большой неожиданностью.

1. Мумбай – индийский город, борющийся с заполоняющим его мусором



Сегодня Мумбай практически похоронен под горами мусора, и правительство Индии отчаянно ищет выход из сложившейся ситуации. Проблема такая серьезная, что каждый день сотни мусорных машин выстраиваются в длинную очередь, чтобы вывезти на свалку новую порцию отходов. Мусорный полигон уже почти переполнен до предела, а две другие крупные свалки Мумбая уже давно не способны принять новый городской мусор. Кто-то предложил просто организовать новые свалки, но существует оправданное опасение, что это не решит проблему, а только усугубит ее. Все дело в том, что как в Мумбае, так и в других городах Индии, системы по переработке мусора попросту не существует.

Практически любой мусор постоянно загружается в грузовики и вывозится на свалки. Проблема отходов стала такой серьезной, что они начали наводнять улицы, и некоторые горожане пытаются избавиться от мусора, сжигая его посреди Мумбая, тем самым только усугубляя экологическое бедствие, и еще больше загрязняя городской воздух. Эксперты переживают, что, если власти решат открыть новые свалки, кризис только усилится, поскольку надо решать саму суть проблемы, а не ее проявления.

Специалисты полагают, что если процесс индустриализации страны и дальше будет продолжать наращивать свои темпы, в стране будет просто жизненно необходимо открыть центры по переработке мусора и внедрять в жизнь общества привычку ответственного отношения к бытовым отходам, чтобы снизить их количество. При условии перемен в мышлении простого населения и введения соответствующей инфраструктуры теоретически даже такой большой и быстро развивающийся город, как Мумбай, в итоге все же сможет победить в этой мусорной войне.

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