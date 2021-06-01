«Похоронщики» Второй Мировой: почему немцы хоронили своих лучше русских

Не все солдаты, погибшие во время Великой Отечественной Войны, были похоронены. Множество останков неизвестных воинов до сих пор находят спецотряды поисковиков. Но во время войны, несмотря на колоссальные потери, павших все же старались хоронить как положено. Для этого существовали специальные похоронные команды. Как они работали?

Похоронные команды Советской Армии

Похороны солдат РККА во время войны проходили в соответствии со специальными документами и правилами. В качестве примера можно привести директиву Главного политического управления КА за подписью генерал-полковника Льва Мехлиса. Директива подразумевала создание специальных команд, которые будут «прочёсывать» местность на предмет обнаружения погибших и их погребения, причём коллективно. Военные кладбища должны были фиксироваться на карте, поэтому устройство одиночных могил не допускалось.

На деле в такие команды попадали люди, далёкие от похоронного дела. В командах «похоронщиков» хронически не хватало рук. Так, например, проверка, проведённая в 1943 году в стрелковых полках, выявила, что в работе принимали участи группы всего по 3-4 человека, очевидно, относившиеся к своей работе, как к наказанию.

Неудивительно, что работать по правилам хотелось далеко не всем. Тем более, что специальных инструментов для этого дела катастрофически не хватало. Сотни тел красноармейцев так и оставляли лежать на том месте, где люди были убиты, а тех, кого все же хоронили, зачастую даже не удавалось опознать.

Могилы иногда даже не рыли — для этого использовали ямы и воронки, оставшиеся после бомбёжек. С увековечиванием памяти погибших также возникали сложности – намогильные надписи делались карандашом на бумаге и очень скоро пропадали. Либо их не делали вовсе.

Похоронные команды в Вермахте

А вот в немецкой армии дела в этом направлении состояли куда лучше. Дивизионные похоронные службы возглавляли специальные офицеры или военные священники. Ещё со времён кайзера Вильгельма II в немецкой армии существовал специальный похоронный ритуал и в Вермахте старались ему чётко следовать несмотря на все трудности на восточном фронте.

Если у немецких похоронных команд было время, они изготавливали для всех погибших отдельные деревянные гробы и оборудовали индивидуальные могилы. Над холмиками ставились деревянные кресты с надписями, часто на них вешали каски погибших. Встречались даже памятники.

Санитарные команды Вермахта иногда забрасывали землёй брошенные тела советских солдат. Разумеется, это делалось исключительно с целью предупреждения распространения болезней. О ритуалах здесь речь не шла.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159607

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Ведь именно поэтому кровавый диктатор и авантюрист Сталин приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь.

Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения.

Ведь именно поэтому палач народов Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы!

На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» !

В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на ксайти делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Хотел ли СССР первым нанести удар по США (https://otari.mirtesen.ru/blog/43873010879/)

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Польский поход 1939-го: освобождение или удар в спину? https://otari.mirtesen.ru/blog/43553809925