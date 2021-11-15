Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ира
    спасибо автору за публикацию, к сожалению, до сих пор вера в мощи у народа не ослабеваетФальшивые мощи - ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Спасибо автору за столь интересную статью!Человек, которого...
  • Roman Tannenberg
    Автор слегка переборщил в статье относительно Августа. Колизей был построен значительно позже, - во времена династии ...История первого и...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                          Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
  
 - Одесса. Продуктовый магазин. Объявление: «Лица, не требующие сдачи, обслуживаются вне очереди»!
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Из-за необъяснимой халатности работников Эрмитажа картина Казимира Малевича "Чёрный квадрат" два месяца провисела вверх ногами !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 У офтальмолога: Какую я букву показываю? А где вы сами ?
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 Проходя мимо гей парада и случайно наклонившись завязать шнурок Сан Саныч невольно стал участником гей-рпрада! Проходя мимо гей парада и случайно наклонившись завязать шнурок Сан Саныч невольно стал участником гей-парада!
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 Можно ли назвать дураком человека, который в анкете в графе с надписью «НЕ ЗАПОЛНЯТЬ» написал «хорошо»?
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх