Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
- Одесса. Продуктовый магазин. Объявление: «Лица, не требующие сдачи, обслуживаются вне очереди»!
Из-за необъяснимой халатности работников Эрмитажа картина Казимира Малевича "Чёрный квадрат" два месяца провисела вверх ногами !
У офтальмолога: Какую я букву показываю? А где вы сами ?
Проходя мимо гей парада и случайно наклонившись завязать шнурок Сан Саныч невольно стал участником гей-рпрада! Проходя мимо гей парада и случайно наклонившись завязать шнурок Сан Саныч невольно стал участником гей-парада!
Можно ли назвать дураком человека, который в анкете в графе с надписью «НЕ ЗАПОЛНЯТЬ» написал «хорошо»?
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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