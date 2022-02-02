15 фактов об альтернативной энергетике, которая изменит наш мир

В то время, как политики и бизнесмены ведут нефтяные войны, учёные и экологи озабочены вопросом поиска альтернативных источников энергии.

И стоит сказать, что определённые подвижки в этом деле уже есть.

Похоже, не за горами то время, когда людей будут волновать не цены на нефть, а прогноз погоды.

Смотрим.

1. Предупреждение из 1917

Александр Грэхэм Белл.

В 1917 году Александр Грэхэм Белл предсказал, что «неконтролируемое сжигание ископаемого топлива будет иметь своего рода парниковый эффект» для нашей планеты. Также он предрекал использование в будущем альтернативных источников энергии, в том числе и энергии солнца.

2. Долгосрочные последствия

Чернобыльская АЭС.

Даже через 30 лет после Чернобыльской катастрофы радиация делает сельское хозяйство и лесозаготовку в Чернобыльской зоне слишком опасной. Поэтому Украина сегодня работает над планами превращения этой зоны в огромную солнечную ферму.

3. Жизнеобеспечение острова Тау

Остров Тау в Американском Самоа.

Известная компания Tesla перевела целый остров на солнечную энергию. Остров Тау в Американском Самоа ежедневно потреблял 1150 литров дизельного топлива для запуска генераторов. Сегодня Tesla заменила это все на солнечные панели и батареи на 6 мегаватт-часов.

4. Солнечные батареи на Луне

Экологически чистый город Масдар (ОАЭ, Дубай).

Японская компания предлагает построить солнечные батареи на Луне для обеспечения чистой энергии для Земли. А на Земле японцы строят экологически чистый город Масдар, который будет полностью полагаться на солнечную энергию и другие возобновляемые источники энергии.

5. Коллектор из подручных материалов

Принцип работы коллектора солнечной энергии.

В Интернете выложены чертежи и описание коллектора солнечной энергии. Его можно построить из подручного лома по цене менее чем 100 долларов США, используя базовые инструменты и навыки.

6. Бавария

Земля Бавария — из мировых лидеров в «чистой энергетике».

Немецкая земля Бавария — одно из самых экологически чистых мест в мире. В этом месте больше установок солнечной энергии, чем во всех Соединенных Штатах.

7. Энергия Солнца

Энергия секунды = энергия 500 000 лет.

Солнце выделяет достаточно энергии за одну секунду, чтобы удовлетворить потребности всей планеты в течение 500 000 лет.

8. Первая, практическая, тепловая, солнечная...

Первая солнечная «электростанция» в Египте (1913 год).

В 1913 году в Египте была построена первая практическая тепловая солнечная «электростанция», которая использовала зеркала из полированной стали. К сожалению, разразилась Первая мировая война, и электростанция была заброшена из-за конфликта в этом районе. Впоследствии нефть сочли гораздо более привлекательным источником энергии.

9. Девятикратный нобелевский номинант

Отец солнечной энергетики Джакомо Луиджи Чамичан.

«Отец» солнечной энергии Джакомо Луиджи Чамичан был номинирован 9 раз за Нобелевскую премию по химии, но так и не получил ее. Он знал, что запасы угля ограничены и утверждал: «Жизнь и цивилизация будут продолжаться до тех пор, пока светит солнце».

10. Самая безопасная...

Трагедия Фукусимы.

Во всем мире постоянно ведутся дискуссии относительно опасности АЭС. При этом почему-то умалчивается, что ядерная электроэнергия убила меньше людей на мегаватт произведенной энергии, чем любой другой источник, в том числе солнечная и гидроэнергия.

11. General Electric против О=С=О

Диоксид углерода.

General Electric и Министерство энергетики США выяснили, как использовать избыток диоксида углерода от электростанций. Его предполагается использовать для хранения энергии.

12. Ежегодное снижение на 20%

«Одомашненная» солнечная энергия.

В 2013 году был разработан закон Свансона относительно солнечных батарей. В нем говорится, что стоимость солнечных батарей будет снижаться на 20% каждый год.

13. Энергетика Германии

Ветровые турбины.

Германия является одной из самых успешных стран в мире в плане использования возобновляемых источников энергии. В этой стране более 23 000 ветровых турбин и 1,4 миллиона солнечных фотоэлектрических систем. Страна стремится довести процент возобновляемой энергии в общих потребностях страны до 40 - 45% к 2025 году, до 55-60% к 2035 году и до 80% к 2050 году.

14. Ветка Сахара-Европа

Крупнейшая солнечная ферма Африки (Марокко).

Для того чтобы удовлетворить потребности в энергии всей Европы, требуется только 0,3% возможной солнечной энергии, которую получает пустыня Сахара. Неудивительно, что европейские компании активно разрабатывают планы создания целых солнечных ферм в Африке.

15. «Зеленое дорожное покрытие»

Дорожное покрытие из солнечных батарей.

Вскоре в мире повсеместно могут появиться дороги, построенные из солнечных батарей. Они уже проходят испытания в Нидерландах в качестве нового источника устойчивой энергии.

БОНУС

Неисчерпаемые источники энергии.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть :

Странная смерть Максима Горького: от чего умер знаменитый писатель на самом делеhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43730846530/

Подвиг «26 бакинских комиссаров» — очередной миф лживой советской пропаганды(https://otari.mirtesen.ru/blog/43653614764/)

Топ-10 Страшных историй о пауках https://otari.mirtesen.ru/blog/43419178864/