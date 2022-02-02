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15 фактов об альтернативной энергетике, которая изменит наш мир

В то время, как политики и бизнесмены ведут нефтяные войны, учёные и экологи озабочены вопросом поиска альтернативных источников энергии.

И стоит сказать, что определённые подвижки в этом деле уже есть.

Похоже, не за горами то время, когда людей будут волновать не цены на нефть, а прогноз погоды.

Смотрим.

15 фактов об альтернативной энергетике, которая изменит наш мир

1. Предупреждение из 1917

Александр Грэхэм Белл.

Александр Грэхэм Белл.

В 1917 году Александр Грэхэм Белл предсказал, что «неконтролируемое сжигание ископаемого топлива будет иметь своего рода парниковый эффект» для нашей планеты. Также он предрекал использование в будущем альтернативных источников энергии, в том числе и энергии солнца.

2. Долгосрочные последствия

Чернобыльская АЭС.

Чернобыльская АЭС.

Даже через 30 лет после Чернобыльской катастрофы радиация делает сельское хозяйство и лесозаготовку в Чернобыльской зоне слишком опасной. Поэтому Украина сегодня работает над планами превращения этой зоны в огромную солнечную ферму.

3. Жизнеобеспечение острова Тау

Остров Тау в Американском Самоа.

Остров Тау в Американском Самоа.

Известная компания Tesla перевела целый остров на солнечную энергию. Остров Тау в Американском Самоа ежедневно потреблял 1150 литров дизельного топлива для запуска генераторов. Сегодня Tesla заменила это все на солнечные панели и батареи на 6 мегаватт-часов.

4. Солнечные батареи на Луне

Экологически чистый город Масдар (ОАЭ, Дубай).

Экологически чистый город Масдар (ОАЭ, Дубай).

Японская компания предлагает построить солнечные батареи на Луне для обеспечения чистой энергии для Земли. А на Земле японцы строят экологически чистый город Масдар, который будет полностью полагаться на солнечную энергию и другие возобновляемые источники энергии.

5. Коллектор из подручных материалов

Принцип работы коллектора солнечной энергии.

Принцип работы коллектора солнечной энергии.

В Интернете выложены чертежи и описание коллектора солнечной энергии. Его можно построить из подручного лома по цене менее чем 100 долларов США, используя базовые инструменты и навыки.

6. Бавария

Земля Бавария — из мировых лидеров в «чистой энергетике».

Земля Бавария — из мировых лидеров в «чистой энергетике».

Немецкая земля Бавария — одно из самых экологически чистых мест в мире. В этом месте больше установок солнечной энергии, чем во всех Соединенных Штатах.

7. Энергия Солнца

Энергия секунды = энергия 500 000 лет.

Энергия секунды = энергия 500 000 лет.

Солнце выделяет достаточно энергии за одну секунду, чтобы удовлетворить потребности всей планеты в течение 500 000 лет.

8. Первая, практическая, тепловая, солнечная...

Первая солнечная «электростанция» в Египте (1913 год).

Первая солнечная «электростанция» в Египте (1913 год).

В 1913 году в Египте была построена первая практическая тепловая солнечная «электростанция», которая использовала зеркала из полированной стали. К сожалению, разразилась Первая мировая война, и электростанция была заброшена из-за конфликта в этом районе. Впоследствии нефть сочли гораздо более привлекательным источником энергии.

9. Девятикратный нобелевский номинант

Отец солнечной энергетики Джакомо Луиджи Чамичан.

Отец солнечной энергетики Джакомо Луиджи Чамичан.

«Отец» солнечной энергии Джакомо Луиджи Чамичан был номинирован 9 раз за Нобелевскую премию по химии, но так и не получил ее. Он знал, что запасы угля ограничены и утверждал: «Жизнь и цивилизация будут продолжаться до тех пор, пока светит солнце».

10. Самая безопасная...

Трагедия Фукусимы.

Трагедия Фукусимы.

Во всем мире постоянно ведутся дискуссии относительно опасности АЭС. При этом почему-то умалчивается, что ядерная электроэнергия убила меньше людей на мегаватт произведенной энергии, чем любой другой источник, в том числе солнечная и гидроэнергия.

11. General Electric против О=С=О

Диоксид углерода.

Диоксид углерода.

General Electric и Министерство энергетики США выяснили, как использовать избыток диоксида углерода от электростанций. Его предполагается использовать для хранения энергии.

12. Ежегодное снижение на 20%

15 фактов об альтернативной энергетике, которая изменит наш мир

«Одомашненная» солнечная энергия.

В 2013 году был разработан закон Свансона относительно солнечных батарей. В нем говорится, что стоимость солнечных батарей будет снижаться на 20% каждый год.

13. Энергетика Германии

Ветровые турбины.

Ветровые турбины.

Германия является одной из самых успешных стран в мире в плане использования возобновляемых источников энергии. В этой стране более 23 000 ветровых турбин и 1,4 миллиона солнечных фотоэлектрических систем. Страна стремится довести процент возобновляемой энергии в общих потребностях страны до 40 - 45% к 2025 году, до 55-60% к 2035 году и до 80% к 2050 году.

14. Ветка Сахара-Европа

Крупнейшая солнечная ферма Африки (Марокко).

Крупнейшая солнечная ферма Африки (Марокко).

Для того чтобы удовлетворить потребности в энергии всей Европы, требуется только 0,3% возможной солнечной энергии, которую получает пустыня Сахара. Неудивительно, что европейские компании активно разрабатывают планы создания целых солнечных ферм в Африке.

15. «Зеленое дорожное покрытие»

Дорожное покрытие из солнечных батарей.

Дорожное покрытие из солнечных батарей.

Вскоре в мире повсеместно могут появиться дороги, построенные из солнечных батарей. Они уже проходят испытания в Нидерландах в качестве нового источника устойчивой энергии.

БОНУС

Неисчерпаемые источники энергии.

Неисчерпаемые источники энергии.

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