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Притчи об отношениях с Богом

Одинок ли одинокий, кто знает результат лечения и может ли встреча с лохматым человеком опровергнуть существование парикмахера — в этих притчах.

Лекарство для души

Один человек однажды спросил мудреца:
— С какой стати я должен выполнять заповеди, когда видимой прибыли мне от этого нет?
— Когда ты болен, ты зовешь врача, — ответил старец, — и врач дает тебе лекарство. Разве ты всегда понимаешь, почему он дает тебе именно это, а не другое лекарство? Но ты доверяешь врачу, который лечит твое тело, и принимаешь лекарство. Почему же ты меньше доверяешь Богу, врачующему твою душу?

Притчи об отношениях с Богом

Собеседник

Притчи об отношениях с Богом


У одного старца спросили:
— Как у тебя хватает терпения пребывать в одиночестве в этом заброшенном уголке земли?
Он ответил:

— Я никогда не нахожусь в одиночестве. У меня всегда есть собеседник — Господь. Когда я хочу, чтобы он говорил со мной, я читаю Святое Писание. А когда хочу сам поговорить с Ним — молюсь.

Парикмахеров не существует

Притчи об отношениях с Богом


Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с ним о Боге:
— Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это.

Поэтому лично я не верю в его существование.
Тогда клиент сказал парикмахеру:
— Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
— Как это так? — удивился парикмахер. — Один из них сейчас перед вами.
— Нет! — воскликнул клиент. — Их не существует, иначе не было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице.
— Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто люди сами ко мне не приходят.
— В том-то и дело! — подтвердил клиент. — И я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и страданий.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2214025470636198453/

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