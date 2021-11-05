Как на Руси боролись с мором

Повальных инфекций на Руси было несколько: почти каждый век славянские земли атаковали хвори, завезенные из Европы или Азии. Последствия были весьма тяжелыми, однако, в целом, Русское государство справлялось с напастями гораздо быстрее соседей.

Играли роль и бытовые (гигиенические) привычки простого народа, и принимаемые противоэпидемические меры, которые впоследствии были признаны весьма эффективными.

Баня

Главным оплотом здоровья славян была, конечно же, баня. То, что европейцы считали дикостью — еженедельное омовение в парной — на самом деле уберегало русских от многих недугов.

А. Картц. Баня. Фрагмент

Бич Средневековья — чума — хотя и побывала на Руси, унесла не столь много жизней, как в Европе. Блоха, живущая на грызунах, в Средние века паразитировала и на людях — именно так происходило заражение. Поскольку, благодаря баням, славяне, в отличие от европейцев, редко могли «похвастаться» блохами, чума распространялась гораздо медленнее.

Еще одна удивляющая иностранцев «причуда» — после бани прыгать в прорубь — закаливала русских, поэтому банальный грипп, часто переходящий в эпидемию в других странах, для наших предков был не так опасен.

Омовение рук перед едой, традиция содержать жилье в чистоте, воздержание в пище — все эти полезные привычки славян были прекрасной профилактикой многих болезней.

Карантин

Карантинные меры против «морового поветрия» использовались на Руси уже в XVI веке (согласно первой псковской летописи). К началу XVIII столетия в Российской империи была издана общая карантинная инструкция.

Оцепление зараженных городов и сел, запрет на передвижение людей, были мерами весьма непопулярными в народе, но очень эффективными против распространения болезней.

А. Васнецов. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века

Благодаря карантину удалось частично сдержать моровое поветрие 1654—1655 годов. (Было заблокировано несколько дорог, в частности один из важнейших трактов из Москвы в Смоленск, где находился царь и армия). В 1812 году строгий карантин в Одессе не дал распространиться чуме по всей империи. (Градоначальник Ришелье приказал окружить город, запретил собрания, закрыл все присутственные места).

Огонь, вода, мороз и уксус

Главными средствами дезинфекции на Руси были уксус, огонь, чистая вода и зимняя стужа.

Уксусом обрабатывали все поверхности. Во время чумного бунта 1771 года Григорий Орлов распорядился привезти в Москву как можно больше уксуса, а во время карантина в Одессе деньги передавали из рук в руки, только вымочив их в уксусе.

Горящими кострами очищали воздух, сжигали одежду заболевших, можжевеловым и полынным дымом окуривали дворы. Даже письма передавали «сквозь огонь» — человек с одной стороны костра выкрикивал содержание послания, стоящий с другой стороны — записывал.

Неизвестный художник. Чума в Москве

Зимой на помощь приходил мороз. Вещи вымораживали, холодом уничтожая всю возможную заразу.

Храмы

Во время мора главным прибежищем русских были храмы. Там исцеляли не только душу, но и тело — при некоторых монастырях функционировали лечебницы, оказывающие вполне практическую помощь.

Чтобы обрести Божие прощение, милость и избавление от болезни за сутки строили деревянные обыденные («об един день») храмы или кресты.

Все эти меры помогали русскому народу выстоять в тяжелые времена. Болезни отступали, а эпидемии прекращались.

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