Жениться на мёртвой королеве: португальская история

И кого только не выбирают себе в спутники жизни! А если ты носишь корону, то в этом плане руки вообще развязаны.

Эта то ли романтическая, то ли жутковатая история произошла ещё в XIV веке. Португальский принц Педру был без памяти влюблён в девушку хоть и аристократических, но не королевских кровей по имени Инес де Кастро.

Педру и Инес

Вопреки приказу отца — короля Афонсу подобрать себе в невесты принцессу, Педру стал открыто жить с Инес. Она родила ему четверых детей, а принц стал назначать на государственные должности её родственников из числа могущественного кастильского рода Кастро. Ситуация сильно беспокоила короля, который опасался, что после его смерти родня Инес свергнет Педру с престола и захватит власть. Не добившись от сына понимания, Афонсу отправил Педру из дворца с неким поручением, а в это время подослал к Инес убийц, которые обезглавили женщину на глазах детей.

Убийство Инес Кастро

Взбешенный Педру развязал гражданскую войну, и лишь мольбы матери смогли привести отца и сына к зыбкому перемирию.

Два года спустя Афонсу умер, и Педру взошел на престол. Ему понадобилось ещё три года, чтобы найти убийц возлюбленной (двух из трёх) и казнить. По легенде, он лично вырезал им сердца. После этого он собрал во дворце своих вельмож и объявил им, что был тайно обручён с Инес и теперь намерен сделать её своей королевой.

Мумию Инес эксгумировали и привезли во дворец. Там её нарядили в королевские одежды, возложили на голову венец и посадили на трон. Все придворные должны были отдавать мёртвой Инес королевские почести и целовать подол её платья, признавая её женой короля и своей повелительницей.

Коронация Инес

Затем её пышно похоронили в королевской усыпальнице. Педру специально обустроил мраморные гробницы для себя и Инес друг напротив друга, чтобы посмотреть в глаза своей королеве перед Страшным судом. На гробнице Инес выбито: «Até o fim do mundo...» — «До конца света…»

Гробница королевы Инес