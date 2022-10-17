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Военный эксперт Сивков считает, что Россия и Беларусь готовят миллионную армию для ликвидации Украины

Военный эксперт Сивков считает, что Россия и Беларусь готовят миллионную армию для ликвидации Украины

Россия и Беларусь готовят мощную армейскую группировку, активные действия которой могут положить конец существованию Украины как государства. Такую точку зрения выразил российский военный эксперт Константин Сивков.

В настоящий момент Беларусь может мобилизовать около полумиллиона человек для боевых действий против украинских вооруженных сил. Россия с учетом мобилизации также способна выставить около 500 тыс. военнослужащих.

То есть миллионная группировка одна, которая нависает над Западом Украины, группировка, которая действует с Юга. Она создаёт предпосылки, что Украина может быть полностью очень быстро ликвидирована как государство

– отметил аналитик в эфире канала «Красная линия».

Успех наступательных действий со стороны России и Беларуси возможен, как полагает Сивков, из-за усталости противника и недостаточности резервов и средств в распоряжении Киева. Кроме того, ВСУ уже ввели в действие войска, которые ранее были подготовлены для наступления. Использованы и подразделения, предназначенные для обороны Одессы, Николаева, Киева, Харькова и других крупных украинских городов. Таким образом, киевский режим фактически лишен живой силы для эффективной защиты.

У нас сейчас появляется шанс обеспечить наступление с теми же темпами и теми же способами, которые велись в самом начале СВО.
В этих условиях Украина будет очень быстро разбита

– уверен Константин Сивков.

В то же время эксперт упомянул, что исход борьбы в конечном итоге решится не на поле боя, а на политическом уровне.

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А вы знали об  этом?

Любопытно, что поскольку Крупская, как и многие высшие партийные деятели, часто неправильно писали в творительном падеже отчество Ленина : вместо «Ильичом» писали «Ильичем», лингвисты сделали негласное исключение, официально приняв это единственным утвержденным правилом правописания отчества вождя. А вот все остальные обладатели аналогичного отчества обязаны были подчиняться принятым нормам.Кроме того, именно Сталин запретил использовать букву «е» вместо буквы «ё» в русской письменности. Как не парадоксально , но в «стране победившего пролетариата» даже русский язык не был государственным.Подобное негласное исключение, связанное с советской идеологией, могло произойти только в такой диктаторской стране, как СССР!

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