То есть миллионная группировка одна, которая нависает над Западом Украины, группировка, которая действует с Юга. Она создаёт предпосылки, что Украина может быть полностью очень быстро ликвидирована как государство

В этих условиях Украина будет очень быстро разбита У нас сейчас появляется шанс обеспечить наступление с теми же темпами и теми же способами, которые велись в самом начале СВО.В этих условиях Украина будет очень быстро разбита

Россия и Беларусь готовят мощную армейскую группировку, активные действия которой могут положить конец существованию Украины как государства. Такую точку зрения выразил российский военный эксперт Константин Сивков.В настоящий момент Беларусь может мобилизовать около полумиллиона человек для боевых действий против украинских вооруженных сил. Россия с учетом мобилизации также способна выставить около 500 тыс. военнослужащих.– отметил аналитик в эфире канала «Красная линия».Успех наступательных действий со стороны России и Беларуси возможен, как полагает Сивков, из-за усталости противника и недостаточности резервов и средств в распоряжении Киева. Кроме того, ВСУ уже ввели в действие войска, которые ранее были подготовлены для наступления. Использованы и подразделения, предназначенные для обороны Одессы, Николаева, Киева, Харькова и других крупных украинских городов. Таким образом, киевский режим фактически лишен живой силы для эффективной защиты.– уверен Константин Сивков.В то же время эксперт упомянул, что исход борьбы в конечном итоге решится не на поле боя, а на политическом уровне.

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