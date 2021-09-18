Борьба за власть после смерти Сталина

Г.К. Жуков, подвергнутый некоторому понижению в конце 40-х – начале 50-х гг., в последний год правления Сталина снова был приближен «ко двору». В марте 1952 года его снова избрали кандидатом в члены ЦК КПСС, а в феврале 1953 года Жукова, командовавшего тогда Уральским военным округом, вызвал к себе Сталин. О чём они говорили, осталось неизвестным. Так или иначе, в марте 1953 года Жуков был назначен первым заместителем министра обороны (Булганина). По некоторым сведениям, его кандидатуру на этот пост предложил Берия. Если это было так, то, наверное, Берия сильно в этом раскаялся в июне 1953 года.

Арестом Берия руководил именно Жуков. Некоторые историки считают, что если бы Жуков в тот момент не проявил решительность, то Берия мог переломить ход событий в свою пользу.Хрущёв, очевидно, запомнил эту услугу Жукова, но одновременно ему могло стать тревожно оттого, что генералитет в этой ситуации охотно подчинялся Жукову. Как бы тот не воспользовался этим в борьбе за власть, чем были полностью заняты тогда эпигоны Сталина… В сентябре 1953 года Хрущёва избрали Первым секретарём ЦК КПСС. Эта должность вообще не предусматривалась в тот момент Уставом партии. Это было как бы почётное отличие, и интересно, что с этим предложением выступили одновременно Маленков и Булганин. Вскоре Маленкову тоже пришлось пожалеть о том, что он чересчур рьяно поддерживал Хрущёва. В феврале 1955 года наступила развязка очередной подковёрной схватки. Маленков был снят с поста главы советского правительства и назначен на второстепенную должность министра электростанций, однако оставлен в составе Президиума ЦК. Его место на посту Председателя Совета Министров занял Булганин, а в освободившееся таким образом кресло министра обороны сел Жуков.