Мощи Александра Невского: что на самом деле обнаружили в гробу великого князя

Великий князь Александр Ярославич Невский скончался в 1263 г. Причисленный к лику святых, он стал символом победы для народа. 6 с половиной веков рака со святыми останками князя была объектом поклонения, пока не была вскрыта большевиками в 1922 году. Увиденное поразило всех.

Во Владимире

Легендарный полководец был похоронен в Рождественском монастыре г. Владимира. Об этом доктор исторических наук Роман Соколов написал в статье «Канонизация Александра Невского и судьба его мощей», опубликованной в журнале «Христианское чтение» (No 2 за 2021 г.). Исследователь отметил, что тело князя, скончавшегося в Городце-на-Волге, было перевезено во Владимир, поскольку именно этот город являлся номинальной столицей Северо-Восточной Руси.

Вскоре после смерти началось почитание Александра Невского. В 1381 г. останки князя были извлечены из склепа и помещены в специальный саркофаг. В 1491 г. во Владимире произошел страшный пожар, в котором пострадали многие церковные реликвии.

В 1547 г. Александр Невский был причислен к лику святых на уровне патриархии, а в 1591 г. архимандрит Рождественского монастыря Иона Думин составил новую редакцию жития князя, в которой доказывал, что пожар, случившийся столетие назад, не затронул мощи полководца.

Еще один разгул огненной стихии случился во Владимире в 1681 г. На этот раз сгорели не только все иконы, пламя задело и останки Александра Невского. Правда, неизвестно, насколько они пострадали и какая их часть сохранилась. В 1697 г. уцелевшие мощи переложили в новую раку.

В Петербурге

Доктор исторических наук Михаил Шкаровский описал все перипетии, случившиеся с останками легендарного полководца, в статье «Судьба мощей святого князя Александра Невского в XVIII – XX веках», которая вышла в журнале «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях» (No 1 за 2020 г.).

Ученый рассказал, что после завершения Северной войны государь-император Петр I Алексеевич решил перенести останки защитника Руси от шведских захватчиков в недавно основанную столицу. Образ легендарного полководца символизировал историческую победу и должен был воодушевить народ.

11 августа 1723 г. ковчег с мощами Александра Невского вынесли из Владимира. До официальной даты торжества святыня была размещена в специальном павильоне, оборудованном в Шлиссельбургской крепости. И по данным М.В. Шкаровского, этот павильон вскоре сгорел. То есть, останки князя уже в третий раз могли пострадать при пожаре. Но, так или иначе, а с тех пор они находились в Благовещенском соборе.

В 1750 г. императрица Елизавета Петровна приказала изготовить новую серебряную раку для мощей полководца. Их переложили в 300-пудовое произведение искусства в стиле барокко.

А по решению Екатерины II в Петербурге был построен собор Пресвятой Троицы, куда рака с мощами была торжественно перенесена в 1790 г.

Вскрытие 1917 года

В июне 1917 г. митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) и ряд других церковных иерархов вскрыли саркофаг Александра Невского. Шла Первая мировая война, город едва не захватили немцы, и мощи было решено подготовить к эвакуации, дабы они не достались врагу.

Под крышкой раки священники увидели кипарисовый гроб, в котором лежало... чучело, голова которого была изготовлена из воска, а тело – из ваты, зашитой в шелковую материю. Внутри чучела оказались: кости рук и ног, часть черепа и два ребра. Рядом находился мешочек с мелкими косточками. В нем также обнаружилась записка: «189 мая в 20 день собраны сия мощи благовернаго князя Александра после церковнаго горения, тогда бо погореша вси иконы». Впоследствии ученые установили, что в записке речь идет о владимирском пожаре 1681 г.

Церковные деятели предположили, что чучело князя было изготовлено при Петре I, чтобы скрыть от народа правду: большая часть останков Александра Невского была уничтожена огнем. Скорее всего, государь-император об этом знал.

Посовещавшись, представители православного духовенства решили отделить мощи князя от посторонних предметов, что и было сделано 24 июля 1917 г. Сохранившиеся останки сложили в кипарисовый ларец и вернули в раку. Туда же поместили вышеупомянутую записку и истлевшие части монашеской схимы (облачения — прим.ред.) Александра Невского, принявшего постриг незадолго до своей смерти.

Различные исследователи впоследствии предполагали, что в разгар революционных волнений священнослужители подменили мощи князя или изъяли большую их часть, желая спасти святыню от возможного поругания.

А есть ли мощи

Народную память о легендарном полководце в своей идеологической борьбе с религиозными деятелями использовали и большевики. С 1918 г. по стране прокатилась волна политических акций, саркофаги с мощами многих святых были вскрыты атеистами.

Особенно решительно этим вопросом занимался заместитель наркома юстиции Петр Красиков. Так, в статье «Религиозная хитрость», которая вышла в «Известиях Петроградского Совета» в сентябре 1919 г., видный революционер заявил, что церковники уже два столетия обманывают доверчивых прихожан, ведь никаких мощей Александра Невского в саркофаге нет. Они были уничтожены еще при пожаре во Владимире.

В своей работе П.А. Красиков сослался на Никоновскую летопись, в которой под 6999 г. от сотворения мира говорится о разгуле огненной стихии, в результате которой «и тело князя великого Александра Невского сгоре».

По мнению заместителя наркома юстиции, митрополит Вениамин и другие церковные иерархи противятся вскрытию раки с останками князя, поскольку не хотят, чтобы обман, начавшийся еще в эпоху Петра I, раскрылся.

Вскрытие 1922 года

В 1919 г. религиозным деятелям удалось отстоять мощи князя, но в 1922 г. атеисты своего добились. Пропагандистская акция состоялась 12 мая. В ней участвовали представители Петроградского губисполкома Н.П. Комаров и И.И. Кондратьев, общественные активисты, работники различных предприятий и организаций.

Мероприятие широко освещалось в прессе. Газеты пестрели заголовками: «Еще один дурман обмана трудового народа рассеян в Петрограде...» или «Вскрыты мощи Александра Невского – раскрыт новый обман спекулянтов в позолоченных ризах».

Председатель Православного общества писателей Санкт-Петербурга Николай Коняев в книге «Устроители Святой Руси» (М., 2009 г.) процитировал статью из газеты «Петроградская правда». В ней репортер поведал, что большевики обнаружили в серебряной раке. Внутри, на лиловом атласном покрове рядом с оранжевой подушкой, находилась небольшая шкатулка из светлого дерева, изготовленная недавно.

«Открывают шкатулку, под крышкой оказывается застекленная рамка, затем вынимают оттуда куски какой-то старой материи, затем истлевшие остатки от схимы великого князя, а на самом дне бурые истлевшие кости, да и тех очень немного, с пригоршню, не больше», – говорится в статье «Петроградской правды».

Две экспертизы

После вскрытия саркофага имевшиеся фрагменты височных и берцовых костей, ключицы и ребра исследовал патологоанатом Г.В. Шор и ряд других специалистов. В подписанном ими заключении говорилось: «Осмотренные кости, несомненно, принадлежали человеческому скелету».

Но такой результат не устроил большевиков, стремившиеся очернить церковников в глазах общественности. Поэтому 2 августа 1922 г. состоялась повторная экспертиза мощей, которую проводил патологоанатом Ф.Я. Чистович с коллегами.

Возможно, под давлением властей, они пришли к выводу, что церковники обманывали народ, выдавая случайных набор истлевших человеческих останков за мощи святого. Во втором заключении экспертов было сказано, что «... в числе костей имеются обломки малой берцовой кости другого человека».

Установить истину в этом вопросе невозможно. Слишком много перипетий, пожаров и переездов перенесли останки Александра Невского. В советское время мощи князя тоже не знали покоя. В ноябре 1922 г. их доставили в Москву, где они пополнили экспозицию Центрального антирелигиозного музея. В 1948 г. святыню вернули в город на Неве. Вплоть до 1989 г. мощи хранились в Музее истории религии, который работал в помещении Казанского собора.

И лишь в эпоху перестройки сохранившиеся останки полководца были возвращены в Троицкий собор Александро-Невской лавры.

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