Премьерство Лиз Трасс стало самым краткосрочным в истории Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она признала, что в сложившейся обстановке «не смогла оправдать мандат доверия, данный Консервативной партией». Трасс занимала свой пост всего шесть недель, а ее премьерство стало самым коротким в британской истории.
Утром 20 октября Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Трасс уже встречалась с Грэмом Брейди, главой «Комитета 1922 г.» в партии консерваторов: он обычно занимается выборами лидера партии и по совместительству премьера. Ряд парламентариев-тори ранее призвали Трасс уйти в отставку, а часть подтвердила, что направила Брейди письма о недоверии премьеру.
Еще два дня назад, 18 октября, Трасс заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. По данным Daily Mail, более 100 тори тогда были готовы направить Брэди письма о недоверии Трасс.
Поводом для отставки Трасс стал поднятый правительством в сентябре вопрос об отмене моратория на добычу сланцевого газа в Северном море с помощью гидроразрыва пласта (фрекинга) и выдаче около 100 лицензий на это.
Этот метод считается неэкологичным. Необходимость фрекинга мотивировалась энергетическим кризисом.19 октября лейбористы предложили в парламенте сохранить мораторий, но их резолюция не прошла.
В предвыборном манифесте консерваторов 2019 г. был пункт с обещаниями не разрешать фрекинг, пока не будет научно доказана безопасность этого метода. В отчете Британской геологической службы (BGS), подготовленном по заказу правительства, говорится, что прогнозирование подземных толчков, связанных с гидроразрывом пласта, пока «остается научной проблемой».
Несмотря на то, что 19 октября резолюция лейбористов о сохранении моратория на фрекинг не прошла, Трасс столкнулась с влиятельной оппозицией в собственной партии.
Крис Скидмор, экс-министр энергетики, публично заявил об отказе голосовать за отмену фрекинга.
Его поддержала и экс-министр спорта Трейси Крауч. В целом от голосования воздержались 40 депутатов-тори, включая экс-премьера Бориса Джонсона.
Как сообщил Sky News, 20 октября депутат от Лейбористской партии Крис Брайант заявил, что ряд депутатов Консервативной партии заставляли однопартийцев голосовать за разрешение фрекинга. По словам Брайанта, физическому воздействию подвергся тори Александр Стаффорд (его толкали соседи). Брайант утверждает, что члены кабмина «кричали» на колеблющихся депутатов, а один из парламентариев был даже выведен из зала приставами.
О физическом воздействии одних тори на других сообщали и другие депутаты-лейбористы.
Консервативная партия оказалась в тяжелом положении: формально назначить голосование о доверию Лиз Трасс было невозможно до сентября 2023 г., лидер пользуется иммунитетом в течение календарного года. Но и оставлять Трасс в должности премьера было неприемлемо, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Скандал в парламенте вызвал колоссальное неприятие среди членов парламента и в обществе, говорит эксперт. Добровольная отставка Трасс избавила консерваторов от необходимости самостоятельного принятия решений.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
И разве не позор для нации, когда премьер-министром Великобритании выбирают женщину легкого поведения?В 2006 году выяснилось, что у Лиз Трасс на протяжении 18 месяцев был роман с ее политическим наставником — женатым членом парламента Тори Марком Филдом. СМИ утверждают , что Трасс была беременна на момент огласки внебрачных отношений. Но ей удалось убедить мужа, что это его ребенок.За измену Трасс упрекал не муж, а избиратели и однопартийцы. В 2009 году разразился скандал, когда члены консервативной партии в ее избирательном округе в Норфолке пожаловались, что их держали в неведении о ее романе на стороне, и попытались сместить ее. Но изменнице Трасс, понаставившей своему преданному муженьку рога, удалось удержаться у власти ! Вместе с тем британский премьер легкого поведения , угрожая Путину, обещала своим оболваненным избирателям без угрызения совести нанести ядерный удар по России! Хотелось бы предупредить эту эксцентричную даму, что когда она в очередной раз решит понаставить рога своему заботливому муженьку, пусть надежно спрячет ядерную кнопку, чтобы во время любовных утех в постели случайно не нажать на нее, в результате чего российский ответный ядерный удар может навсегда лишить ее блаженного оргазма !
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