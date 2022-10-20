Премьерство Лиз Трасс стало самым краткосрочным в истории Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке. Она признала, что в сложившейся обстановке «не смогла оправдать мандат доверия, данный Консервативной партией». Трасс занимала свой пост всего шесть недель, а ее премьерство стало самым коротким в британской истории.

Утром 20 октября Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Трасс уже встречалась с Грэмом Брейди, главой «Комитета 1922 г.» в партии консерваторов: он обычно занимается выборами лидера партии и по совместительству премьера. Ряд парламентариев-тори ранее призвали Трасс уйти в отставку, а часть подтвердила, что направила Брейди письма о недоверии премьеру.

Еще два дня назад, 18 октября, Трасс заявляла, что уходить в отставку не намерена, несмотря на призывы со стороны депутатов правящей Консервативной партии. По данным Daily Mail, более 100 тори тогда были готовы направить Брэди письма о недоверии Трасс.

Поводом для отставки Трасс стал поднятый правительством в сентябре вопрос об отмене моратория на добычу сланцевого газа в Северном море с помощью гидроразрыва пласта (фрекинга) и выдаче около 100 лицензий на это.

Этот метод считается неэкологичным. Необходимость фрекинга мотивировалась энергетическим кризисом. 19 октября лейбористы предложили в парламенте сохранить мораторий, но их резолюция не прошла. 19 октября лейбористы предложили в парламенте сохранить мораторий, но их резолюция не прошла.

В предвыборном манифесте консерваторов 2019 г. был пункт с обещаниями не разрешать фрекинг, пока не будет научно доказана безопасность этого метода. В отчете Британской геологической службы (BGS), подготовленном по заказу правительства, говорится, что прогнозирование подземных толчков, связанных с гидроразрывом пласта, пока «остается научной проблемой».