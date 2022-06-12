5 типов женщин, которые отпугивают мужчин, даже несмотря на красоту

Бывает же так, что девушка и умница, и красавица, а одна. И дело тут не во внешности. Почему с одними женщинами легко и интересно, а с другими тяжело? Почему внешне невзрачные представительницы слабого пола бывают счастливее своих эффектных соратниц? Читайте сегодня.

5 женских типажей, которые отпугивают мужчин

Какие привычки, особенности характера и поведения мешают красивым девушкам встретить свою любовь?

1.Женщины-друзья

Мужчины воспринимают таких дам как “братанов” и товарищей, с которыми можно весело оттянуться, посоветоваться насчет девушки или прикрыться как алиби. Такие женщины изначально не флиртуют. Они выстраивают с сильным полом панибратские отношения и предпочитают “пацанский” стиль.

Возможно, такие девушки росли без отца и поэтому не умеют заигрывать с мужчинами, или получили в прошлом негативный опыт. Они часто нравятся парням, но последние никак не могут разглядеть в них партнерш. Вот и остаются женщины-друзья одни. Умом понимают, почему к ним так относятся, а сделать ничего не могут.

2. Женщины-интроверты

У замкнутых в себе девушек может быть масса достоинств, но о них знают только их близкие друзья. И то они не всегда в курсе всего, что происходит в их жизни.

Что уж говорить о мужчинах, которым приходится пробиваться через всю эту броню? Мало кто готов терпеливо ждать месяцами, а то и годами, когда их впустят в свой внутренний мир.

Знакомясь с такими женщинами, представители сильного пола делают вывод, что неинтересны им, поэтому не стремятся развивать отношения. На самом деле интроверты просто не умеют показывать свои эмоции, пряча их глубоко внутри. Вот такие женщины и остаются незамеченными, пока не отваживаются открыться людям.

3. Женщины-учителя

Женщины-всезнайки всех поучают и всех раздражают. У мужчин вырабатывается к ним стойкая антипатия, т. к. они напоминают им ненавистных учителей из школы. Хочется ведь простых отношений, а не промывания мозгов и постоянных проверок на пригодность. Мужчины сразу начинают игнорировать “училок”, которые при всяком удобном случае поправляют их, делают им замечания и вообще всячески подчеркивают свою эрудицию.

4. Женщины-принцессы

Такие женщины сидят дома и вздыхают, что ни с кем не знакомятся. С работы они бегут домой, решают бытовые проблемы и если чем-то и увлекаются, то тем, чем можно заниматься, не покидая родных стен: чтением, просмотром кино… У таких женщин почти нет знакомых и даже если они появляются в компании, на них мало кто обращает внимание.

Девушки-принцессы не умеют подавать себя, всегда ждут инициативу с мужской стороны, ведут себя подчеркнуто холодно и мечтают о романтике и красивых поступках ради них. А что же мужчины? А они быстро смекают, что к чему, и переключаются на более сговорчивых дам.

5. “Бой-бабы”

Мужчины бегут в ужасе от громких, скандальных и агрессивных женщин. Не спасает даже красота, поскольку ее заглушает басистый голос вечного недовольства и претензий. Такие женщины не лезут за словом в карман, пошло шутят и не боятся неприлично выругаться.

О каких нежных чувствах к ним можно говорить? Мужчинам нравятся хрупкие, ранимые натуры, а “бой-бабы” сами кого угодно ранят. Немудрено, что представители сильного пола сводят к минимуму общение с ними. Кому же хочется вестись на постоянные провокации? Так что таким женщинам сложно устроить свою личную жизнь, если только они не встретят партнера, который будет готов терпеть боевой характер подруги и во всем ей угождать.

Источник : https://test.temaretik.com/2499661573824448989/

А вы знали об этом?

Дед Владимира Путина Спиридон Иванович был поваром у самого Ленина. Будучи президентом, Владимир Путин сам озвучил этот факт семейной биографии. Выяснилось, что после работы в Горках, где обслуживал родственников Ильича, Спиридон Путин поработал поваром у Сталина. В официальной биографии Спиридона Ивановича Путина зафиксирован легендарный факт встречи с Григорием Ефимовичем Распутиным. «Служил кулинаром в петербургских ресторанах, в том числе в «Астории» на Гороховой улице, куда любил захаживать Григорий Распутин. По семейной легенде, однажды велел позвать повара, поблагодарил его за вкусно приготовленную еду, и спросил, как его зовут. Узнав, что Путин, расплылся в улыбке: «Почти однофамильцы». Затем вложил ему в руку золотой. Существует версия, что Путин - правнук Распутина?

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43369848548 )

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

«Крабий менталитет» русского народа (https://otari.mirtesen.ru/blog/43409827679/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!