Почему комары кусают некоторых людей больше других

Существует множество теорий, почему комары кусают одних людей и не трогают других. Есть предположение, что, к примеру, любители пива, крупные люди, которые производят больше углекислого газа и пота, более привлекательны для комаров.

Одно мы знаем точно: генетика и химия тела - это ключи к пониманию этой их, комариной, избирательности.

Статистика говорит о том, что каждый десятый человек, как правило, привлекателен для москитов.

Так почему же комары нападают на определенных людей?

Давайте разберемся, чего хотят комары, приземляясь на нашу кожу. Без доли сексизма скажем, что кусаются лишь самки. Для того чтобы вывести потомство, для питания яиц, им нужна кровь млекопитающих. Самцы же всех известных миру видов комаров питаются исключительно растительной пищей и не промышляют высасыванием крови.

Самки очень избирательны, и для своего будущего потомства они хотят только лучшей крови. Как известно, у каждого из нас свой уникальный запах тела. И комары точно знают, как «звучит» идеальный для них аромат. Они могут почувствовать его за 30 метров.

Просто представьте, в организме человека находится около 100 триллионов микробов. У нас даже есть своя, так сказать, «микробная подпись», которая определяется главным образом генетикой. Эти микробы - основная часть нашей иммунной системы, поэтому помните, что слишком частые водные процедуры не приносят пользы и они, конечно, не скроют ваш запах от острого обоняния комаров. Эти микробы - основная часть нашей иммунной системы, поэтому помните, что слишком частые водные процедуры не приносят пользы и они, конечно, не скроют ваш запах от острого обоняния комаров.

Группа крови также важна

Если комару понравился ваш запах, он от вас не отстанет. Кроме того, проведенные эксперименты показали, что комары предпочитают людей с I группой крови в два раза чаще, чем со II. Это значит, что в 85% случаев человек своей группой крови сам приманивает комаров.

Так что это за идеальный аромат?

Повторимся, большую роль играет выделяемое организмом человека количество пота и углекислого газа. Однако еще более важен сам запах нашего тела.

Молочная кислота, как выяснилось, является очень привлекательной для большинства видов комаров. А определенные продукты, такие как сыр, соя, йогурт или маринованные овощи, вкупе с физической активностью приводят к образованию большего количества молочной кислоты на поверхности кожи. И это притягивает к нам жужжащих кровососов.

Сделать себя совершенно непривлекательным для комаров невозможно. Все, на что мы способны, - это лишь применять меры предосторожности: покрывать одеждой большие участки кожи, не выходить на улицу на рассвете и вечером во время повышенной влажности, ну и пользоваться защитными кремами и спреями от укусов насекомых, ароматическими маслами. Но даже после всего этого комары не станут "любить" нас меньше.

Lifehack , Перевод , AdMe.ru По материаламПереводAdMe.ru