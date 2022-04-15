Ирод Великий, самый ненавистный иудейский царь: что он совершил при жизни и как закончилась его судьба

Ирод Великий был сыном римского прокуратора Иудеи, Антипатра, ставший иудейским царём благодаря помощи римлян и поддержки Марка Антония в 40 г. до н.э. Несмотря на то, что широкий читатель знает его по большей части по эпизоду с избиением младенцем (эпизоду, которого в реальности могло и не быть), а также мог слышать о нём, как о человеке, известном за свою жестокость, реальный Ирод был скорее личностью противоречивой, и в ранние годы даже заслужил популярность народа.
Ирод римский ставленник
Как уже упоминалось, к власти Ирод пришёл благодаря помощи со стороны римской власти. Но уже в начале правления ему пришлось столкнуться с несколькими угрозами.
Одна из этих угроз исходила от Аристобула III, первосвященника из священнического рода Хасмонеев, которых в первые годы своего царствования сверг Ирод. Аристобул собирался встретиться с Марком Антонием. Опасаясь, что тогда царская власть окажется под вопросом, Ирод организовал его убийство.Марк Антоний
С другой опасностью Ирод столкнулся, когда в битве при Акции в 31 г. до н.э. победу одержал Октавиан Август. Иудейскому царю пришлось пустить в ход всё своё искусство дипломатии, чтобы убедить победителя в своей лояльности Риму и в способности защищать границы Иудеи от врагов.
Ирод строитель и благодетель
При царе Ироде в Иудее разворачивается массовое строительство. Он отстроил города Кесарию, Себасту; перестроил крепости Газа, Масада и основал Иродион и Есевон. В его правление также был построен средиземный порт Цезарея.
Ирод реконструировал Второй Иерусалимский храм. В пригороде Иерусалима были построены дворец, цитадель и амфитеатр (на арене которого проводились чисто римско-греческие состязания: бои гладиаторов, состязания гимнастов, скачки и т.д.).Модель храма Ирода
Широкомасштабное строительство - это хорошо. Оно помогло создать множество рабочих мест, но тяжёлым грузом легло на казну. Когда в 25 г. до н.э. Иудею постиг неурожай и голод, для Ирода это стало очередным испытанием. Чтобы справиться с несчастьем, он собрал в дворце всё золото, которое смог найти, и заключил сделку с Египтом - обменял драгоценные монеты на хлеб. Считается, что именно это мероприятие обеспечило Ироду любовь народа. Надолго ли - вопрос другой.
Ирод тиран
Но широкий размах строительства и умение лавировать между разными политическими силами не спасло Ирода от репутации деспота и тирана. Источники нам сообщают о маниакальной подозрительности царя: он даже создал тайную полицию, которая передавала ему всё, что известно о чувствах и настроениях иудейского народа.
Любой, кого Ирод подозревал в малейшей возможности совершить заговор, рисковал своей головой. Даже ближайшие родственники не могли быть уверены в собственной безопасности. Так, вторая жена Ирода, Мариамна, отправилась на эшафот, поскольку ненавидевшие её мать и сестра царя убедили, будто бы она замыслила его отравление.Мариамна
Из-за доноса пострадали и собственные сыновья Ирода - Александр и Аристобул, которых было приказано повесить.
Что касается народа, то источники говорят, что из-за больших трат, связанных во многом со строительством, Ирод установил зверские налоги, чем в итоге заслужил в народе серьёзную неприязнь.
А вот в реальности эпизода с избиением младенцев верится с трудом. Во-первых, единственный источник, упоминающий о нём, - Евангелие от Матфея. Ни Иосиф Флавий, ни, тем более, римские историки о нём не говорят.
Во-вторых, при всей своей маниакальной одержимости изменами до самых последних дней жизни Ирод сохранял трезвый рассудок. Одно дело, когда он расправлялся с родственниками, которые теоретически могли угрожать его власти. С этим мог смириться римский император.
А вот чтобы учинить расправу над младенцами, деяние не только чрезвычайно жестокое, но и воистину безумное, явно требовалось согласие Августа. А об этом ничего источники не говорят.
Наконец, в-третьих, на момент этого эпизода Ирод уже был седым стариком. Вряд ли он имел основания бояться младенца из пророчеств.
Ирод старик
На старости лет Ирод начал страдать от сильных болей в животе. Иосиф Флавий даже говорит, что боли были такие сильные, что царь задумывался о самоубийстве, и эту попытку пресёк его двоюродный брат.Ирод Великий
Попытки обратиться за помощью к врачам не помогали. В конце концов, примирившись с неизбежностью смерти (Ироду на тот момент было 70 лет), он выплатил зарплаты воинству и составил завещание.
Как считают историки, умер Ирод около 4 г. до н.э. Один из сыновей, Архелай, организовал ему пышные похороны: тело старца было положили на золотое ложе и покрыли порфирой. Траур продолжался целую неделю.
Что касается причины смерти Ирода Великого и природы его боли, то учёные предполагают, что это была либо гонорея, либо заболевание почек, возможно, осложнённое гангреной половых органов.
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