Ирод Великий, самый ненавистный иудейский царь: что он совершил при жизни и как закончилась его судьба

Ирод Великий был сыном римского прокуратора Иудеи, Антипатра, ставший иудейским царём благодаря помощи римлян и поддержки Марка Антония в 40 г. до н.э. Несмотря на то, что широкий читатель знает его по большей части по эпизоду с избиением младенцем (эпизоду, которого в реальности могло и не быть), а также мог слышать о нём, как о человеке, известном за свою жестокость, реальный Ирод был скорее личностью противоречивой, и в ранние годы даже заслужил популярность народа. Ирод римский ставленник

Как уже упоминалось, к власти Ирод пришёл благодаря помощи со стороны римской власти. Но уже в начале правления ему пришлось столкнуться с несколькими угрозами. Одна из этих угроз исходила от Аристобула III, первосвященника из священнического рода Хасмонеев, которых в первые годы своего царствования сверг Ирод. Аристобул собирался встретиться с Марком Антонием. Опасаясь, что тогда царская власть окажется под вопросом, Ирод организовал его убийство. Марк Антоний Марк Антоний

С другой опасностью Ирод столкнулся, когда в битве при Акции в 31 г. до н.э. победу одержал Октавиан Август. Иудейскому царю пришлось пустить в ход всё своё искусство дипломатии, чтобы убедить победителя в своей лояльности Риму и в способности защищать границы Иудеи от врагов. Ирод строитель и благодетель При царе Ироде в Иудее разворачивается массовое строительство. Он отстроил города Кесарию, Себасту; перестроил крепости Газа, Масада и основал Иродион и Есевон. В его правление также был построен средиземный порт Цезарея. Ирод реконструировал Второй Иерусалимский храм. В пригороде Иерусалима были построены дворец, цитадель и амфитеатр (на арене которого проводились чисто римско-греческие состязания: бои гладиаторов, состязания гимнастов, скачки и т.д.). Модель храма Ирода Широкомасштабное строительство - это хорошо. Оно помогло создать множество рабочих мест, но тяжёлым грузом легло на казну. Когда в 25 г. до н.э. Иудею постиг неурожай и голод, для Ирода это стало очередным испытанием. Чтобы справиться с несчастьем, он собрал в дворце всё золото, которое смог найти, и заключил сделку с Египтом - обменял драгоценные монеты на хлеб. Считается, что именно это мероприятие обеспечило Ироду любовь народа. Надолго ли - вопрос другой. Ирод тиран Но широкий размах строительства и умение лавировать между разными политическими силами не спасло Ирода от репутации деспота и тирана. Источники нам сообщают о маниакальной подозрительности царя: он даже создал тайную полицию, которая передавала ему всё, что известно о чувствах и настроениях иудейского народа. Любой, кого Ирод подозревал в малейшей возможности совершить заговор, рисковал своей головой. Даже ближайшие родственники не могли быть уверены в собственной безопасности. Так, вторая жена Ирода, Мариамна, отправилась на эшафот, поскольку ненавидевшие её мать и сестра царя убедили, будто бы она замыслила его отравление. Мариамна