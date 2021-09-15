Как вернуть мужчину в семью

Без всякой мистики, чистая психология. Не то чтобы 100% гарантии, но работает.

Сохранение семьи — задача комплексная, здесь нет пары правил, соблюдения которых достаточно для того, чтобы семья была крепкой. Но есть несколько принципиально важных установок, которые способны изменить намерения двух, уже однажды полюбивших, сердец.

Почему они уходят

При всем многообразии вариантов глубинная причина всегда одна: мужчина ищет покоя и уюта.

Жена для любого мужчины — это что-то близкое, безопасное. Чтобы муж ушел из семьи к любовнице, та должна стать еще более близкой и безопасной. Когда мужчина поворачивает налево, его тянет к празднику и феерии, но рано или поздно ему захочется обратно — к простым человеческим радостям, к покою и стабильности. А если мы говорим о зрелых мужчинах, то они от праздника устают еще быстрее. Зачем куда-то ехать, слушать непонятные разговоры, когда есть свой дом?

Изменить мужчина может действительно по разным причинам. И даже неоднократно. Но чтобы он сделал окончательный выбор (причем не в пользу жены), ему должно быть плохо дома.

Чтобы вы ни говорили, дорогие женщины, но если муж ушел из семьи, основная заслуга в этом принадлежит не любовнице, а жене. Если вы до свадьбы были веселой, милой, жизнерадостной, а после превратились в вечно всем недовольную мегеру, то веселья и радости ваш муж будет добирать в другом месте.

Несмотря на всеобщие разговоры о мужской полигамности, ни один мужчина не считает измену нормой. Что бы он ни говорил, это попытка оправдаться хотя бы перед собой. Изменив жене, мужчина все равно испытывает чувство вины — и поэтому у вас всегда есть шанс его вернуть. Главное, не запускать ситуацию, чтобы чувство вины он испытывал перед вами из-за измены, а не перед любовницей за то, что не может на ней жениться.

Вы узнали о сопернице: что делать

Главное, сдержаться и не устроить скандал прямо сразу. Провести подготовительные работы и технично уводить мужа обратно. Это ни в коем случае не означает, что вы, в надежде превзойти соперницу, срочно начнете демонстрировать мужу новые техники секса. Это самый ужасный и неверный ход, и он точно не спасет отношения.

Правило 1: Не выясняйте ничего о сопернице

Стандартные круги ада, которые проходит женщина, пытающаяся самостоятельно справиться с соперницей, — это шпионаж, частные детективы, многочасовые поиски по соцсетям информации о сопернице, исследование под микроскопом ее фотографий, слежка за мужем чуть ли не с наклеенной бородой… Особо продвинутые сами начинают изменять в качестве мести. Это, конечно, не помогает. Но вы будете чувствовать себя грязной и непорядочной. Возненавидите себя, возненавидите его… И на этой базе вы хотите восстановить семью? Бросьте!

Правило 2: поддерживайте плотный эмоциональный контакт с мужем

Мужчине надо уделять внимание. Есть такая категория женщин, которые просто забыли о существовании мужа, у них весь день расписан: своя работа или бизнес, развоз детей по школам и кружкам, косметолог, фитнес — на мужа ни времени, ни внимания не хватает. Он просто где-то рядом живет, ходит, спит даже в непосредственной близости, но о чем он думает, вы уже давно не в курсе. Мужчина уходит, как правило, только если фактически пара уже распалась — у каждого своя жизнь и критически мало (а то и вовсе нет) общих интересов. Да, вы не ссоритесь, но наверняка и не говорите ни о чем, кроме «хозяйственных вопросов». У мужчины откровенный эмоциональный голод. А скорее всего, при таких отношениях, еще и сексуальный. Значит, начните хотя бы делиться с ним своими эмоциями и поддерживайте любой, начатый им, разговор.

Как увести его от соперницы

Я знаю, сейчас многие читательницы негодуют, возмущаются и произносят что-то типа «пусть катится». Иногда, конечно, пусть. Особенно если парное существование не является для вас лично залогом счастья. Но для многих, лет 10-15 не ходивших на свидание и боящихся одиночества, верной стратегией будет вернуть старого мужа, а не найти нового. Поэтому:

Правило 3: не выгоняйте

Некоторые делают это в порыве праведного гнева и вообще не думают о последствиях. Некоторые же все продумали и решили поманипулировать: я его выгоню, тогда он вернется. Так не бывает. Мужчина, которого выгоняют, уйдет, даже если раньше не собирался. Тем более ему есть, куда идти. Если вы не хотите, чтобы муж переехал к любовнице, не спешите выбрасывать его вещи с балкона. Возможно, он только этого и ждал. Боялся брать на себя ответственность за разрушение семьи, не хотел выглядеть подлецом — а тут такой удачный случай: вы сами все решили! Он может даже специально вести себя так, чтобы спровоцировать вас на это решение. Не помогайте ему в этом, пусть чувствует себя вдвойне подлецом.

Правило 4: займитесь собой

Чтобы вести борьбу, вам нужен ресурс. Чтобы найти ресурс, вам нужен психолог… Ну, или йога, или спа-салон — любое место, где вы сможете восстанавливать душевное равновесие. А дальше вам придется соблазнять и завоевывать своего мужчину, как чужого. У вас преимущество: вы все-таки довольно много знаете о его привычках, слабостях и пристрастиях. Кого-то надо вкусно кормить, с кем-то говорить о кино и литературе, кого-то пригласить на футбол... Но в любом случае вам надо классно выглядеть и излучать спокойствие.

Правило 5: займитесь сексом

Чтобы мужчина не ушел из семьи, у него должно быть много секса. Много — по его понятиям: для кого-то это раз в день, а для кого-то раз в неделю. Но, так или иначе, он должен быть абсолютно удовлетворен. И тогда ему ничего не захочется менять. Долго выполнять «супружеский долг» на два фронта могут очень немногие — большинство предпочтут фронту привычный тыл.

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