Береза Шмидта: почему это русское дерево тонет в воде

Даже самую крупную березу можно срубить топором, а ее древесина – хорошее топливо для печи или подходящий материал для изготовления лодки. Но на юге Приморского края растет реликтовая береза, которая опровергает устоявшиеся стереотипы. Дерево, открытое известным ученым Ф. Б. Шмидтом, преподнесло исследователям немало сюрпризов.

Где растет

По поручению Императорского русского географического общества Федор (Фридрих) Шмидт участвовал в научной экспедиции на Дальний Восток 1859-1862 годов. Он подробно описал природу Приамурья и Сахалина, в том числе удивительное дерево, получившее свое название в честь ученого.

Береза Шмидта (Betula schmidtii) на территории России растет на юге Приморского края. Она также встречается в Китае – на востоке провинции Цзилинь и северо-востоке провинции Ляонин, в центральной части японского острова Хонсю и в Корее. Об этом сотрудники Дальневосточного отделения РАН Е. А. Пименова, В. Ю. Баркалов, М. Н. Колдаева, С. В. Нестерова, Е. А. Петруненко, В. А. Калинкина и П. В. Крестов рассказали в статье «Редкие виды сосудистых растений на территории национального парка "Земля леопарда" (Приморский край, Россия)». Коллективная работа ученых вышла в журнале Turczaninowia (том 19, № 2, 2016 г.

).

Если говорить о нашей стране, то в дикой природе береза Шмидта встречается довольно редко. Она занесена в Красную книгу России. Это дерево обычно растет на каменистой почве. Как правило, небольшие группы или одиночные экземпляры можно встретить на северных, северо-западных или северо-восточных склонах приморских сопок на высоте до 650 м над уровнем моря. Растет это дерево и по краям оврагов. А вот заболоченную и сильно увлажненную почву оно не переносит. В лесных чащах береза Шмидта мирно соседствует с соснами, пихтами, дубами, кленами и липами.

Кандидаты биологических наук Раиса Коркишко и Елена Саенко написали статью «90 лет государственному природному биосферному заповеднику "Кедровая Падь"», которая опубликована в «Вестнике ДВО РАН» (№ 5 за 2006 г.). Авторы отметили, что береза Шмидта встречается на территории заповедника, который расположен в Хасанском районе Приморского края. Там это уникальное дерево находится под наблюдением ученых.

Как выглядит

Большинство россиян привыкло считать, что от других деревьев березу отличает белая кора. Но интересующее нас растение и в этом не похоже на широко распространенных представителей своего семейства. Кора молодых ветвей березы Шмидта темно-вишневая, а на старых стволах она темно-серая. А если отделить поверхностный слой, то под ним можно увидеть участки коричневой коры с причудливым фиолетовым оттенком.

Известный флорист и дендролог Дмитрий Воробьев в книге «Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока» (Ленинград, 1968 г.) пишет, что береза Шмидта в высоту достигает 20-25 м, а диаметр ствола старых деревьев составляет 80 см. Правда, таких параметров дерево достигает лишь к возрасту в 300-350 лет, ведь оно растет очень медленно, особенно в первые 50 лет своей жизни.

Крона старой березы Шмидта начинается на высоте 8-10 м. Длина ее листьев около 7 см, ширина – от 3 до 5 см. Причем, у молодых растений листья более узкие, а у взрослых они немного шире. Размножается дерево семенами и черенками, оно успешно культивируется в ботанических садах Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Почки березы Шмидта обычно раскрываются к 10 мая. Она цветет сережками до 20 мая. Семена созревают в сентябре, они представляют собой светло-бурые орешки размером до 2 мм. К концу октября дерево полностью сбрасывает свою листву.

Специалисты считают, что береза Шмидта – это древний реликт, она старше других представителей своего семейства и растет гораздо дольше обычных белоствольных красавиц.

Прочнее металла

По-настоящему уникальной березу Шмидта делает невероятная прочность, упругость и твердость ее древесины. Срубить обычным топором такое дерево не получится, и многочисленные эксперименты подтвердили: пули от него отскакивают как от металлической брони. Это неудивительно, ведь по оценкам специалистов, древесина березы Шмидта в 1,5 – 2 раза крепче чугуна, а ее прочность на изгиб сопоставима с железом.

Еще в XIX в., когда металлические инструменты были доступны далеко не всем, жители Приморья использовали березу Шмидта для изготовления самых разных приспособлений, таких как оси для телег, валки и цепы для обмолота зерна, ступки. Применяли уникальную древесину и в различных отраслях промышленности. Например, из нее делали челноки для ткацких станков, которые служили дольше аналогичных изделий, изготовленных из других материалов.

В 1932 г. инженеры судоходной компании «Совторгфлот» провели интересный эксперимент. Подшипники паровой машины одного из катеров изготовили из древесины березы Шмидта. И она не подвела. Так было получено подтверждение, что этот уникальный природный материал вполне способен с успехом заменить железо. А в некоторых случаях, он даже предпочтительнее: благодаря своей упругости такая древесина не подвергается деформации в течение длительного времени.

Сравниться с нашим уникальным растением в царстве флоры может, пожалуй, только гваяковое дерево, растущее в тропических лесах Южной Америки. Его древесина, которая называется бакаут, тоже может конкурировать с железом по своей прочности.

В огне не горит

Береза Шмидта отличается еще целым рядом уникальных особенностей. Например, она очень огнестойкая. Порой, после опустошительных лесных пожаров жители Приморья наблюдали такую картину: сосны и пихты сгорели как спички, тогда как железная береза сумела уцелеть. А все благодаря повышенной плотности ее древесины, которая по оценкам специалистов варьируется от 1048 до 1100 кг на кубометр.

К тому же береза Шмидта почти не подвержена гниению. Стволы этого дерева могут пролежать на земле несколько десятилетий абсолютно неповрежденными. При этом сгниет только кора.

Благодаря всем своим уникальным свойствам древесина березы Шмидта всегда очень высоко ценилась на международном рынке. А поскольку растет это дерево очень медленно, то неудивительно, что к началу XX в. ученые забили тревогу. Заповедник «Кедровая Падь» был образован в 1916 г. именно для охраны уникальной флоры Дальнего Востока.

Доктор сельскохозяйственных наук Геннадий Гуков и кандидат биологических наук Наталья Розломий совместно написали статью «Береза Шмидта (Betula Schmidtii Regel) в Приморском крае: происхождение, распространение, хозяйственное значение». Данная работа вошла сборник V Всероссийской научной конференции «Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий» (Новосибирск, 2020 г.). Ученые считают, что благодаря ценности своей древесины «эта береза заслуживает не только охраны, но и широкого искусственного разведения».

Впрочем, уникальное растение имеет один серьезный недостаток. Высокая плотность делает его древесину слишком тяжелой для использования в судостроении. Даже лодку или плот из этого материала не построить, ведь он тонет в воде также, как металл.

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