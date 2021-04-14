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Кто из этих украинок всех милее и краше?

Уважаемые друзья!Украинские женщины всегда славились во всем мире своей красотой. Общеизвестный факт, что иностранцы предпочитают жениться на украинских девушках, считая их самыми красивыми.

Существует огромное количество потрясающе красивых украинок , среди которых очень трудно выделить самую-самую. Это звезды кино, топ-модели, телеведущие, спортсменки и представительницы других медийных профессий.

Недавно был опубликован топ-10 самых красивых девушек Украины. Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую девушку Украины из этих уже десяти выбранных красавиц.

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Ани Лорак , а меньше всех Анна Бессонова, которая на этой фотографии напоминает мне просто длинную вешалку! Я уже ничего не говорю о Руслане, напоминающей мне на этой фотографии обыкновенного мужичка!

Ани Лорак

фото: instagram.com/chantalkrev

фото: instagram.com/chantalkrev

 

Первой в нашем списке стала самая популярная украинская поп-певица. Она родилась в 1978 году из Кицмань. Она также входит в число самых красивых девушек Европы. Украинские девушки точно знают, как украсть мужское сердце!

Анна Бессонова

Кто из этих милашек всех милее и краше?

 

Анна Бессонова – популярная художественная гимнастка из Украины.

Родилась в 1984 году в г. Киев. Она хорошо известна своими спортивными достижениями. Анна выиграла титул чемпионки мира по художественной гимнастике в Патрах, Греция, в 2007 году. Она также выиграла бронзовые медали на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году и Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.Я уже ничего не говорю о

Шанталь Кревязук

фото: instagram.com/chantalkrev

фото: instagram.com/chantalkrev

Шанталь Кревязук-очень популярный автор песен, канадская певица и актриса, родившаяся от украинских родителей. Она родилась в 1974 году в Виннипеге. Список ее альбомов включает What If It All Means Something (2002), Under These Rocks and Stones (1996), Color Moving and Still (1999) и Since We Met. Она также выиграла Juno Awards в 2000 году в категориях «Лучший поп-альбом». Она завоевала третье место самые красивые девушки Украины.

Даша Астафьева

Кто из этих украинок всех милее и краше?

фото: instagram.com/da_astafieva

Эта красавица-известная украинская модель и участница популярной поп-группы NikitA. Даша родилась в 1985 году в городе Орджоникидзе. Она известна своей сексуальностью и была выбрана журналом Playboy в номере за январь 2009 года. Она также была представлена ​​в Playmate of the 55th Anniversary в Playboy.

Милла Йовович

фото: instagram.com/millajovovich

фото: instagram.com/millajovovich

 

Эта красавица-популярная американская супермодель, актриса, музыкант и модельер. Она родилась в 1975 году в столице Украины Киеве. Ее отец из Сербии, а мать-русская украинка. Среди ее популярных фильмов «Пятый элемент», «Возвращение в Голубую лагуну», «Обитель зла» и «Зоуландер».

Инна Цымбалюк

Кто из этих украинок всех милее и краше?

фото: instagram.com/i.tsymbaliuk

Она актриса и модель. Да, вы наверняка слышали о ней, она была «Мисс Украина-Вселенная» в 2006 году.

Ольга Куриленко

фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

 

Ольга Куриленко-украинская модель и актриса, родилась в 1979 году в городе Бердянск. Она родилась от отца-украинца и матери-русской. В нежном возрасте 18 лет Ольга Куриленко появлялась на обложках Vogue и Elle. Она известна своей ролью девушки Бонда в 22-м фильме о Джеймсе Бонде «Квант милосердия».

Руслана

Кто из этих украинок всех милее и краше?

фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана-эстрадная певица и автор песен из Украины. Она известна как одна из лучших украинских эстрадных звезд, родившаяся в 1973 году во Львове. Руслана стала победительницей конкурса песни «Евровидение 2004», проходившего в Турции.

Юлия Тимошенко

фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

 

Эта великолепная женщина-украинский политик, а также была премьер-министром Украины. Родилась в 1960 году в Днепропетровске. Она была первой женщиной-премьер-министром Украины (до сентября 2005 г.).Правда, не понятно, что нужно этой довольно сексуальной «старушке» в этом перечне красивых девушек?

Тина Кароль

Кто из этих украинок всех милее и краше?

фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль-эстрадная певица, родилась 25 января 1985 года. Тина училась в Музыкальной школе по классу фортепиано. Также в период обучения она создала собственный инструментальный ансамбль. На четвертом курсе она была удостоена стипендии Верховной Рады Украины. Также в 2009 году ей присвоено звание «Заслуженная артистка Украины».

Уважаемые друзья!А вы согласны с тем, что это самые красивые девушки Украины? Напишите ,пожалуйста, своё мнение в комментариях.

Частично использован источник : https://gobigo.ru/samye-krasivye-devushki-ukrainy-top-10-sam...

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