Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Так своего ума нет нихрена, начитаются пидоры сказок и пытаются блеснуть эрудицией!Как палач народов...
  • Виталий
    Это из книги Сувороа-Резуна , 😂🤣🤣🤣Как палач народов...
  • Виталий
    Это из книги Сувороа-Резуна , 😂🤣🤣🤣Как палач народов...

Как воспитать великого правителя: Петр I и два его наставника

Петр Алексеевич Романов мог так остаться в истории России «проходным» правителем, к тому же – делившим трон с другим царем. Но судьбе было угодно, чтобы этот мальчик, с детства отстраненный от всего, что могло способствовать развитию в нем талантов самодержца, получил впоследствии прозвище Великий.

Не потому ли, что рядом находились те, с кем было интересно «играть в царя»? Франц Лефорт и Патрик Гордон – как удалось этим двум иностранцам «вырастить» первого российского императора?

Как воспитать великого правителя: Петр I и два его наставника

Россия конца XVII века и отношение к иноземцам

Петр стал царем в десятилетнем возрасте, но никакого участия в управлении государством долгое время не принимал

Петр стал царем в десятилетнем возрасте, но никакого участия в управлении государством долгое время не принимал

Если окунуться в атмосферу той поры, времени, когда правили потомки царя Алексея Михайловича, то становится более-менее ясной причина, по которой Петр позже будет ориентировать развитие России на запад. Во всяком случае, тогда нужна была определенность. С приходом к власти Романовых и в течение всего XVII века иностранцы оказывали довольно существенное влияние на русскую действительность. В Кремле же либо противились такому влиянию, либо поддерживали идею об обмене опытом и культурой с выходцами из Европы. Когда умер царь Федор Алексеевич, а на трон взошли его братья – Иоанн V и Петр I, при регентстве сестры Софьи, иноземцы были скорее на плохом счету.

Царевна Софья Алексеевна

Царевна Софья Алексеевна

Как обычно водится, чужаков винили во внутригосударственных проблемах, причем ксенофобия процветала на самом высоком уровне: яростным противником всего иностранного был патриарх Иоаким, который, помимо прочего, призывал уничтожить все не православные храмы в стране и всячески противился приближению кого-либо из европейцев ко двору и к наследникам престола, а потом царям.

Начиная с 1682 года, власть формально исходила от малолетнего Петра (в ту пору ему исполнилось десять) и его старшего брата, который отличался слабым здоровьем, фактически же правила Софья и ее окружение, в первую очередь фаворит царевны Василий Голицын, который, в отличие от патриарха, живо интересовался европейским опытом и европейской культурой.

Патриарх Иоаким

Патриарх Иоаким

Петр не участвовал в решении каких-либо государственных вопросов, зато культуру и быт выходцев из европейских стран он познавал с малых лет. Немецкая слобода, территория, выделенная для иностранцев, располагалась вблизи так знакомого Петру села Преображенского. Каждый раз, проезжая мимо, царь вглядывался в эту диковинную для него реальность: другие дома, люди, отличавшиеся и платьем, и манерами, и поведением, и чем-то еще неуловимым, но притягательным.

Понятно, что мальчику, которому были не особенно рады при дворе, приходилось выдумывать себе развлечения, и Петр по мере сил организовывал игры по возрасту – не без помощи жителей Немецкой слободы. «Потешные войска» стали прообразом российской гвардии, а юный царь показал себя не просто статистом за спиной у сильной правительницы, а человеком, который может достойно распоряжаться властью.

Военные игры Петра станут подготовкой к настоящим сражениям

Военные игры Петра станут подготовкой к настоящим сражениям

Тем временем к 1689 году конфликт между царем и регентшей накалился до предела и требовал решительных мер; в сентябре 1689 года Петр укрылся в Троице-Сергиевой Лавре и отправил в Немецкую слободу грамоту с требованием всем иноземным генералам и офицерам явиться в Лавру для защиты царской жизни и царской власти. В числе прочих приказу царя тогда подчинились Франц Лефорт и Патрик Гордон. С ними он вступил в Москву, и началось его единоличное правление.

Франц Лефорт и Патрик Гордон

К тому времени оба уже довольно продолжительное время состояли на службе Российскому государству. Франц Лефорт, Франц Яковлевич, как будут его называть в России, родился в 1655 году в Женеве – на тот момент она была вольным городом, не входившим еще в состав Швейцарии. Тем не менее Лефорта всю жизнь будут звать швейцарцем. Дело своего отца – торговлю – он продолжить не захотел и в возрасте девятнадцати лет отправился в Голландию, попробовал сделать военную карьеру при курляндском герцоге, а потом решил попытать счастья в России, привлеченный соблазнительными возможностями, которые она открывала предприимчивым иностранцам.

Франц Лефорт

Франц Лефорт

Лефорт поселился, разумеется, в Немецкой слободе, но, состоя в армии, участвовал в разных походах, в том числе и крымских. В России Лефорт чувствовал себя великолепно, правда, он везде мог устроиться с максимальным для себя комфортом. Умный и предприимчивый, а вместе с тем веселый и общительный, швейцарец быстро заводил друзей, и одним из них стал государь Петр I. В течение 1689 года и после отношения между царем и Лефортом становились все прочнее, швейцарец стал другом и советником молодого Петра, и дальнейшая жизнь правителя, а вместе с ней и российская политика, будут находиться под влиянием Лефорта.

Патрик Гордон

Патрик Гордон

Вторым, кто оказался рядом с государем после свержения Софьи, стал шотландец Патрик Гордон, или, на русский лад, Петр Иванович Гордон. Он родился в 1635 году, был, в отличие от Лефорта, значительно старше Петра и вообще отличался от веселого швейцарца, и по происхождению, и по натуре. Правда, сходства в их биографиях прослеживаются постоянно, в том числе и самые удивительные.
Гордон, потомок старинного и знатного шотландского рода, тоже уехал из родных краев, чтобы посвятить себя военной службе. Поначалу он воевал за шведов, потом несколько раз «менял флаги» - для наемного воина это было делом обычным. Наконец в 1661 году русский посол в Варшаве уговорил его вступить в царскую армию.

Патрик Гордон

Патрик Гордон

Гордон участвовал во многих походах, проявил себя как талантливый и умный стратег и военачальник, дослужился до полного генерала. Петр заметил Гордона во время смотра, который устраивал Бутырскому полку в 1687 году. И когда от царя пришла грамота, что требовала определиться с тем, чью сторону отныне поддерживать – генерал Гордон подчинился именно приказу молодого Петра.
С той поры всеми военными занятиями царя начал руководить именно он.

Игра, разговоры, веселье, личный пример – главные составляющие воспитания великого царя

Главные реформы и победы Петра произойдут уже позже, когда и Лефорта, и Гордона не останется в живых

Главные реформы и победы Петра произойдут уже позже, когда и Лефорта, и Гордона не останется в живых

Было бы преувеличением считать, что своих советников царь Петр выбирал лишь исходя из их профессиональных способностей. Скорее он тянулся к людям увлекающимся, тем, кто горел своим делом, как Гордон, – либо просто был верен себе во всем, как Лефорт. И сам царь был таким, равнодушный к скучным государственным обязанностям, он горел тем, что занимало его мысли – потешными боями, строительством флота, новыми умениями, новыми знакомствами. Все это он находил в обществе главных своих наставников – Лефорта и Гордона. Первый, постоянный собутыльник Петра, научивший того пить не пьянея, весельчак, мастер устраивать банкеты и ужины, умеющий разговорить и свести гостей, при этом искренний и обаятельный. Вечера у Лефорта притягивали Петра как магнит: в России так веселиться не умели, не говоря уж о том, насколько более гладко и интересно складывалось общение с дамами – по контрасту с русскими барышнями, воспитанными в светлицах и совершенно не владеющими ни искусством легкой беседы, ни искусством флирта.

Немецкая слобода

Немецкая слобода

Именно в доме Лефорта Петр познакомился с Анной Монс, «кукуйской царицей», получившей такое прозвище по названию ручья, протекавшего через Немецкую слободу. И именно благодаря Лефорту царь научился устраивать его знаменитые кутежи, получившие название Всешутейший и Всепьянейший Собор, который включал до двухсот самых разных приближенных царя. Считается, что после этих многочасовых гулянок, порой, кстати, уносивших жизни членов Собора, Петр поднимался в кабинет и строил планы относительно государственного управления, чувствуя себя вполне отдохнувшим. Вместе с Лефортом были придуманы и строительство русского флота, и Великое Посольство, и Азовские походы, а стратегией и организацией кампаний занимались те, у кого это хорошо получалось, в том числе Патрик Гордон.

Он отличался большими познаниями в военном деле, накопил огромный практический опыт, при этом оставался скромным; был осторожен и предусмотрителен, много занимался самообразованием, изучал разные отрасли военной науки. Во время взятия Азова Гордон был назначен инженером-генералом и отвечал за осадные работы.

Памятник Петру I и Лефорту в Москве

Памятник Петру I и Лефорту в Москве

Гордона уважали – и он пользовался огромным уважением царя. Немалую роль в этой дружбе ученика и наставника сыграло и то, что генерал не преследовал корыстных целей – ему было интересно лишь дело, которым он занимается, да держава, которой он служит. То же, впрочем, можно сказать и о Лефорте – тот не умел копить и пускать в оборот деньги, зато отлично умел кутить и спускать заработанное на веселых пирушках.

Мало-помалу царь Петр, когда-то равнодушный к государственным делам, стал настоящим правителем, а спустя время и вовсе заслужил титул «Великий». Влияние двух его друзей-иностранцев не переоценить: они, желая того или нет, поддерживали увлечения царя и направляли их на масштабные и весомые свершения, напоминавшие мальчишеские игры, просто с большим размахом и куда более сложными правилами.

Лефортовский дворец в XIX веке

Лефортовский дворец в XIX веке

И Франц Лефорт, и Патрик Гордон умерли в 1699 году. Благодаря ходатайству Гордона в Москве был построен первый католический храм, а для Франца Лефорта на деньги из царской казны возвели дворец, получивший название Лефортовский, как и район столицы, в котором он расположен.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

11 уникальных островов планеты, о которых вы, возможно, не знали https://otari.mirtesen.ru/blog/43306374669/

Загадочная икона Благовещения https://otari.mirtesen.ru/blog/43265977944/

В испытаниях кроется Божье Благословение https://otari.mirtesen.ru/blog/43673315807/

Обсудить

Картина дня

наверх