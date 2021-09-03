Реальная Баба-яга: 10 фактов о Тамаре Самсоновой — питерской бабушке-убийце

1. 67-летняя Тамара Самсонова, жившая в обычном спальном районе Петербурга — Купчино — подозревается в целой серии жутких убийств своих квартирантов, знакомых и, возможно, мужа.

2. После убийств своих жертв тела Самсонова расчленяла, а в мешки с останками прикладывала страницы с загадочными символами из астрологических книг.

3. «Бабуля» вела дневник, в котором описывала свои злодеяния, причём на трех языках — русском, английском и немецком. Вела она его с конца 1990-х годов. В дневнике Самсонова подробно описывала, как убивала людей. Таких записей, по данным «Фонтанки», оказалось около десятка. Там же есть и подробное описание специфической татуировки мужчины, которого она, предположительно, убила и расчленила в 2003 году. Оказалось, что 12 лет назад он снимал у пенсионерки комнату.

4. У всех тел, найденных на данный момент, отсутствуют легкие. Есть предположения, что их старушка могла либо есть, либо использовать для каких-то магических ритуалов.

Тамара Самсонова / © Фонтанка.ру

5. Тамара Самсонова сообщила правоохранителям, что является выпускницей Вагановского училища (которое готовит балерин), затем была актрисой. Но вскоре, по её словам, она перешла на работу коридорной гостиницы «Европейская».

Позже она призналась, что придумала себе артистическую биографию, поскольку много общалась с представителями бомонда в этом отеле.

6. Дело Самсоновой навело правоохранителей на эти подозрения убийство 12-летней давности. Сыщики вспомнили страшную находку в 2003 году: это было тело мужчины, расчлененное таким же образом. Особенности способа, которым обошлись с покойным, были схожи со следами на теле Улановой.

7. Что же касается последнего убийства, то, по версии следствия, ночью 23 июля между Самсоновой и Улановой возникла ссора.

«На почве личных неприязненных отношений пенсионерка отравила неизвестным веществом свою 79-летнюю знакомую, после чего при помощи пилы и ножа расчленила тело потерпевший, части которого выбросила в ближайшем микрорайоне», — сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

8. В ходе обыска оперативники нашли на старом шкафу потрепанную книжку эзотерическо-астрологического содержания с вырванными страницами. Страницы соответствовали тем, которые находились в свертке с расчлененным телом в 2003 году.

9. До сих пор остается неизвестной и судьба мужа «скромной» петербургской пенсионерки. О безвестном исчезновении своего мужа Самсонова сообщила в 2005 году. С тех пор он так нигде и не был найден — ни живым, ни мертвым. Не исключено, что Самсонова убила и его.

10. В региональном управлении СК РФ заявляют, что в настоящее время следствие не располагает объективными данными о совершении Самсоновой других убийств, кроме убийства Улановой.

Источник : https://www.factroom.ru/obshchestvo/tamara-samsonova

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