5 самых опасных дней января

В опасные дни возможен очень мощный отток энергии. Эти советы будут полезными не только в те дни, которые описаны далее, но в любые другие непростые периоды.

9 января — соединение Солнца и Венеры

9 числа Солнце и Венера окажутся в соединении друг с другом. Данный аспект крайне напряженный, особенно если в нем участвуют ближайшие к нам ночные покровители. Во второе воскресенье 2022 года можно ожидать резкого оттока сил и энергии. Многие люди будут с самого утра чувствовать себя усталыми. Продуктивность существенно снизится, но тем, у кого этот день является выходным, удастся обойти стороной проблемы, ведь можно будет просто расслабиться и отдохнуть.

14 января — начало ретроградного движения Меркурия

14 числа Меркурий начнет двигаться в обратном направлении. Этот день будет очень неприятным, поскольку многих из нас начнут обуревать сомнения. Люди начнут спрашивать себя о том, правильно ли они выбрали свой жизненный путь. Возможно также появление искаженной и лживой информации. Проверяйте все то, что вам говорят окружающие. Не верьте никому на слово.

16 января — соединение Солнца и Плутона

Второе соединение Солнца в этом месяце произойдет с Плутоном. В этот день будет очень высокий уровень эмоциональной напряженности.

23 января — соединение Солнца и Меркурия

Многим людям покажется, что весь мир настроен против них, поэтому они начнут проявлять негатив, будут взвинченными, мнительными. В этот день могут проснуться ваши старые комплексы и страхи. Занимайтесь больше любимыми делами, чтобы не перегорать.

Солнце и Меркурий в соединении друг с другом дают нам множество проблем. В основном они касаются деловой и финансовой сфер. В этот день стоит быть осторожнее всем, кто занимается торговлей, бизнесом. Люди будут очень эмоциональными, не готовыми к сотрудничеству. Вероятность появления проблем на работе максимальна. Выход из ситуации кроется в первую очередь в самостоятельности и умении быстро реагировать на изменения.

26 января — день перехода Меркурия в Знак Козерога

26 числа Меркурий вернется в Знак Козерога. В этот день и в последующие пару недель люди могут быть стать жадными и не готовыми к уступкам. Ждать добрых поступков от них точно не стоит. Вместо этого лучше начать полагаться на себя. 26 января астрологи советуют остерегаться мошенников и не совершать дорогостоящих покупок.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2377709823650958293/

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