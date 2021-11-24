Почему роль Ивана Грозного в советском кино и театре считали проклятой

Иван IV — первый из российских великих князей венчаный на царство, получил прозвище Грозный за свой крутой нрав и вспыльчивость. При всей противоречивости, фигура первого русского царя притягивала внимание не только историков, но и деятелей культуры. При этом, в советском кинематографе и театре к личности Ивана Васильевича сложилось неоднозначное отношение: многие актеры считали роль самодержца притягивающей несчастье.

В истории

Иван IV является сыном великого князя Василия III и Елены Глинской. На счету родившегося в 1530 году правителя ряд внешнеполитических побед, таких как завоевание Казанского и Астраханского ханств, созыв первого в истории Земского собора в 1549 году, создание Судебника и регулярных стрелецких частей. При этом его правление было омрачено такими явлениями как опричнина, закрепощение крестьян, а также кровопролитной Ливонской войной и конфликтом с крымским ханством, вылившимся в набеги и разорение русских земель.

Отдельного внимания заслуживают периоды насилия и репрессий в государстве, которые нередко связывают с одиозной личностью царя. Так, Руслан Григорьевич Скрынников в своей работе «Иван Грозный» пишет следующее: «Царь Иван всю жизнь воевал со своей знатью.

Он пролил потоки крови, чтобы подорвать ее влияние. Эта цель стала едва ли не главной целью его жизни... Грозный расколол дворянское сословие, чтобы добиться неограниченной власти. Но воздвигнутое им здание оказалось непрочным.

Понадобились считанные недели, чтобы оно рухнуло». При этом, историк отмечает такие достижения как начало освоения Сибири и Урала, установление взаимоотношений с западноевропейскими государствами. По его мнению, прозвище «Грозный» Иван IV получил уже в последовавшее за его смертью Смутное время. Несмотря на свою неоднозначность, личность царя оказала глубокое влияние на историю российского государства.

В культуре

В культурной сфере образ Ивана Грозного по-разному интерпретировался художниками, писателями и режиссерами. Одним из самых известных в истории стал портрет кисти Виктора Васнецова. На нем царь, стоящий в полный рост, олицетворяет собой могущество и силу.

Еще одним значительным изображением стала написанная также в XIX веке картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». На ней зафиксирована трагическая сцена из жизни Ивана Васильевича: царь нанес смертельный удар собственному сыну, холодеющее тело которого он держит в руках. В глазах правителя художник изобразил безумие и ужас от содеянного.

В литературе над образом русского царя работали Алексей Константинович Толстой и Михаил Афанасьевич Булгаков. В литературных воплощениях Ивана Грозного сохранилась его жестокость и непреклонность. «Душегубства его были всегда облачены в наружность строгого правосудия» — пишет Толстой в своем романе «Князь Серебряный».

Проклятие роли

Кино и театр также активно эксплуатировали кровавый образ. Однако, после ряда случаев, в актерской среде сложилось поверье о том, что роль Ивана Грозного таит в себе проклятие, готовое обрушиться на каждого, кто возьмется за нее.

Одним из первых с ним столкнулся в 1945 году актер театра Николай Хмелев игравший Ивана Васильевича в спектакле «Трудные времена» по роману Алексея Толстого. Артист скончался от сердечного приступа прямо на генеральной репетиции постановки. На нем был полный грим и облачение царя.

Еще одним ярким примером стал фильм «Иван Грозный» культового советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Великий художник не выдержал нагрузок при работе над фильмом и вскоре после работы над ним пережил инфаркт, который и стал причиной скорой смерти режиссера в 1948 году. Сыгравший в фильме главную роль Николай Черкасов позже снова взялся за ту же роль, на это раз в спектакле «Великий государь». Катастрофа не заставила себя ждать: в ходе поездки в Чехословакию Черкасов попал в аварию. Находившаяся в машине Любовь Орлова не пострадала вовсе, а сопровождавший их Григорий Александров сломал ключицу. Самому Черкасову повезло гораздо меньше — актер получил сильную травму лица и потерял несколько зубов.

Не миновала страшная участь и отца Михаила Боярского, Сергея. Подобно Хмелеву, актер скончался в ходе подготовки к постановке «Смерть Иоанна Грозного» в 1976 году. Он также играл главную роль.

Уже в 90-е годы роль унесла жизнь великого актера Евгения Евстигнеева. Съемки сериала «Ермак» так и не были завершены. Даже обследования у врачей не спасли Евстигнеева от сердечного приступа.

Позже, в 1995 году, смерти чудом избежал Александр Михайлов. Во время репетиций уже печально известного спектакля «Смерть Иоанна Грозного» у него пошла кровь из горла. Михайлов принял мужественное решение не отказываться от роли, однако настоял на том, чтобы слово «смерть» убрали из названия. Кроме того, перед каждым спектаклем или репетицией он читал вслух «Отче наш» и только после этого приступал к работе.

Несмотря на столь внушительный список трагических событий, проклятие постигало далеко не всех: Юрий Яковлев, игравший в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» с блеском воплотил образ самодержца и благополучно продолжил карьеру. Воплотивший в 2009 году кровавый образ музыкант Петр Мамонов прожил больше десяти лет, после съемок фильма «Царь». Таким образом, «проклятие» можно списать на череду роковых совпадений, что нисколько не мешает легенде жить в актерских кругах.

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