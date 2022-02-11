Печать смерти: почему у солдат, которые погибнут в бою, это проступало на лице

Нередко перед боем командиры уже видят, кто из подчиненных в их подразделении не вернется сегодня живым. И если есть возможность, таких бойцов оставляют в тылу. Нечто неуловимое, какие-то небольшие изменения на лице воинов становятся видны тогда, когда их готовность бороться за жизнь до конца уступает место усталости и желанию прекратить вечную битву со смертью.

Эти заметные человеку с хорошо развитой интуицией изменения называются «печатью смерти» или «маской смерти». Утрачивающее жизненные силы человеческое лицо становится словно бесцветным, сероватым, а черты его как будто размываются. Стороны лица почему-то становятся симметричными, исчезает блеск а глазах. И становится понятным – сегодня этот воин умрет (или, по меньшей мере, может умереть). Объяснить феномен «печати смерти», ее причин, едва ли возможно.

Так Печорин в лермонтовском «Герое нашего времени» увидел «печать смерти» на лице Вулича незадолго до его смерти. В тот же вечер поручик погиб, зарубленный казачьей шашкой. Печорин думал: «Я пристально посмотрел ему (Вуличу – прим. ред.) в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться». И Печорин не ошибся.

Эпизод этот хотя и литературный, но безусловно имеющий под собой реальные основания: люди предчувствуют иногда и свою, и чужую смерть. У «печати смерти» есть и физиологические объяснения. Незадолго до смерти нормальные процессы жизнедеятельности человека приостанавливаются. Он перестает хотеть разговаривать с кем-либо, уходит в себя и не хочет ни есть, ни пить, ни бодроствовать.

Обычное поведение может уступить место агрессии или апатии, непонятной для окружающих. Что-то в мозгу обреченного человека переключается «на волну» смерти. Не счесть и бесчисленных историй предчувствия человеком автоаварий или авиакатастроф, когда «шестое чувство» подсказывает: не садись на самолет, останься сегодня дома! «Печать смерти» имеет похожую природу.

А у других, напротив, даже во время самых страшных кровавых войн годами не пропадает абсолютная уверенность в том, что смерть минует, отпустит. И человек выживает. С другой стороны, погибшие уже не расскажут точно о том, что чувствовали перед смертью. Так что кто знает, не являются ли истории об увиденной «печати смерти» фантазией, самообманом, подыгрывающим желанию человека предвидеть важнейшие события?..

Константин Дмитриев



Источник : https://russian7.ru/post/pechat-smerti-pochemu-u-soldat-koto...

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