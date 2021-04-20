Неизвестный Пушкин. 10 небанальных фактов о русском поэте

Почему Пушкин бегал от жены на балах, почему он вдруг бросил писать сказки и можно было бы спасти поэта силами современной медицины – разбираемся по науке.

В интервью газете "Аргументы и факты" историк Алексей Доронин рассказал об удивительных фактах из жизни поэта. Мы выбрали для вас главное из этого интервью.

За долги расплачивался стихами

Многие российские поэты и писатели были азартными. Ну а уж Пушкин с его то характером вообще не вылезал из-за стола. То карточного, то письменного, ведь это было связано!

Дело в том, что Пушкин часто влезал в крупные карточные долги. Столько денег под рукой не было, и Пушкин брал в руку перо и писал. Гениальность поэта была в том, что он писал не только красиво, но еще и быстро и продуктивно. После этого он сдавал рукопись в издательство, получал большой гонорар, которого хватало, чтобы покрыть долг.

К примеру, поэму «Граф Нулин» поэт написал за два дня. Ее купили и опубликовали в «Московском вестнике», а вырученных денег хватило, чтобы покрыть долги за месяц.

Ходячий толковый словарь

Филологи оценивают словарный запас Пушкина в 21,2 тысячи слов. Это по меньшим меркам и только на основе его произведений. В жизни он употреблял еще больше слов.

Много ли это? В среднем, словарь современного россиянина варьируется от 6 до 15 тысяч слов. Причем 15 тысяч – это уже человек уровня профессора. А в обычной жизни мы обходимся всего 500 словами!

Откуда же у Пушкина такой богатый лексикон? Источник знаний – книги на разных языках. Пушкин знал семь иностранных языков и постоянно изучал все славянские языки. Зарубежные слова он легко адаптировал на русский лад и охотно воскрешал старые славянские понятия.

Пушкин и женщины

Пушкин был любвеобильным. Первая девушка у него появилась уже в 14 лет, что рано по тогдашним меркам. По словам самого поэта, у него было более 100 женщин. При том, что по описанию современников, Пушкин считался некрасивым и низкорослым. Но внешность для мужчины не главное, был уверен поэт.

Почему Пушкин убегал от жены на балах

Супруга Пушкина - Наталья Гончарова - настоящая светская красавица!

Настоящая его любовь – Наталья Гончарова, но Пушкин стеснялся танцевать со своей женой и даже находиться с ней рядом. Дело в том, что поэт был на 10 см ниже своей жены! Это бросалось в глаза, люди посмеивались, а Пушкин злился.

Пушкин масоном не был!

Вопреки слухам, официально Пушкин так и не стал масоном. Хотя и носил их символику, в частности золотой наперсток. В 1821 году Пушкин все же вступил в масонскую ложу – в то время это было модно в среде аристократов.

Каким-то серьезным фанатиком масонов поэт не был, но символику соблюдал. Один из характерных символов масонов – длинный ноготь на мизинце. Поэт надевал на него золотой наперсток, потому что сам по себе ноготь постоянно ломался. Но, формально, Пушкин масоном не стал, так как его ложа «Овидий» так и не получила официального статуса.

Пушкин – фанат ЗОЖ

Пушкин вел классический здоровый образ жизни. И это при том, что мода на ЗОЖ пришла гораздо позже, фактически только в наше время. Каждый день Пушкин гулял, много плавал даже в холодное время года – для закаливания. Много фехтовал и считался физически крепким мужчиной.

Почему Пушкин неожиданно бросил писать сказки?

Пушкин писал сказки, которые быстро остановились популярными. Всего с 1818 по 1834 год Пушкин выпустил 7 сказок. Из них шесть для детей, которые мы хорошо знаем и одна для взрослых – «Царь Никита и сорок его дочерей». Довольно пикантное произведение, о котором многие и не слышали.

Но однажды он прочел сказку Ершова «Конек-Горбунок». Поэт признал, что он не может написать что-то лучшее в жанре сказки чем это произведений. И не стал дописывать «Сказку о медведихе», которая так и осталась незаконченной. И с этого момента больше не писал сказок вообще.

Дуэли и Дантес

Жорж Дантес лишил Россию национального поэта

Пушкин был слишком вспыльчив. Дуэли нередко возникали на пустом месте из-за пары слов. Всего Пушкин участвовал в 20 дуэлях.

С Дантесом же особая история. Косвенно, он приходился Пушкину не чужим человеком. Он был женат на Екатерине Гончаровой – сестре жены Пушкина.

25-летний француз не сдружился с поэтом - он пускал слухи, что Наталья Гончарова изменяет Пушкину. Поэт вызвал француза на дуэль, но окружение погасило конфликт и дуэль отменили.

Но оскорбления в адрес друг друга продолжились. Дантес продолжал сплетничать, а Пушкин писал эпиграммы в адрес родителей Жоржа. В итоге, эпиграммы вывели Дантеса из себя, и он вызвал Пушкина на дуэль. Которая и стала роковой для нашего поэта.

После этого Дантес вы изгнан из России – слишком много людей здесь возненавидело его за убийство национального поэта. Во Франции сделал карьеру чиновника, дослужился до сенатора. Умер в возрасте 83 лет. Всю жизнь переживал о том, что стал виновником гибели русского поэта.

В наши дни Пушкина бы спасли

По описанию друзей и заключению современных медиков, Пушкин потерял 40% крови. Это много, но не фатально….в наши дни. Друзья и секунданты тоже «молодцы» - несли раненого поэта, как попало, чем только ускорили кровопотери. Хирурга нашли с большим опозданием. При этом, легко раненого Дантеса врачи осмотрели и полечили раньше Пушкина! Поэт скоропостижно скончался, прожив всего 46 часов после ранения.