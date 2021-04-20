Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

Неизвестный Пушкин. 10 небанальных фактов о русском поэте

Неизвестный Пушкин. 10 небанальных фактов о русском поэте

Почему Пушкин бегал от жены на балах, почему он вдруг бросил писать сказки и можно было бы спасти поэта силами современной медицины – разбираемся по науке.

В интервью газете "Аргументы и факты" историк Алексей Доронин рассказал об удивительных фактах из жизни поэта. Мы выбрали для вас главное из этого интервью.

За долги расплачивался стихами

Многие российские поэты и писатели были азартными. Ну а уж Пушкин с его то характером вообще не вылезал из-за стола. То карточного, то письменного, ведь это было связано!

Дело в том, что Пушкин часто влезал в крупные карточные долги. Столько денег под рукой не было, и Пушкин брал в руку перо и писал. Гениальность поэта была в том, что он писал не только красиво, но еще и быстро и продуктивно. После этого он сдавал рукопись в издательство, получал большой гонорар, которого хватало, чтобы покрыть долг.

К примеру, поэму «Граф Нулин» поэт написал за два дня. Ее купили и опубликовали в «Московском вестнике», а вырученных денег хватило, чтобы покрыть долги за месяц.

Ходячий толковый словарь

Филологи оценивают словарный запас Пушкина в 21,2 тысячи слов. Это по меньшим меркам и только на основе его произведений. В жизни он употреблял еще больше слов.

Много ли это? В среднем, словарь современного россиянина варьируется от 6 до 15 тысяч слов. Причем 15 тысяч – это уже человек уровня профессора. А в обычной жизни мы обходимся всего 500 словами!

Откуда же у Пушкина такой богатый лексикон? Источник знаний – книги на разных языках. Пушкин знал семь иностранных языков и постоянно изучал все славянские языки. Зарубежные слова он легко адаптировал на русский лад и охотно воскрешал старые славянские понятия.

Пушкин и женщины

Пушкин был любвеобильным. Первая девушка у него появилась уже в 14 лет, что рано по тогдашним меркам. По словам самого поэта, у него было более 100 женщин. При том, что по описанию современников, Пушкин считался некрасивым и низкорослым. Но внешность для мужчины не главное, был уверен поэт.

Почему Пушкин убегал от жены на балах

Неизвестный Пушкин. 10 небанальных фактов о русском поэте

Супруга Пушкина - Наталья Гончарова - настоящая светская красавица!

Настоящая его любовь – Наталья Гончарова, но Пушкин стеснялся танцевать со своей женой и даже находиться с ней рядом. Дело в том, что поэт был на 10 см ниже своей жены! Это бросалось в глаза, люди посмеивались, а Пушкин злился.

Пушкин масоном не был!

Вопреки слухам, официально Пушкин так и не стал масоном. Хотя и носил их символику, в частности золотой наперсток. В 1821 году Пушкин все же вступил в масонскую ложу – в то время это было модно в среде аристократов.

Каким-то серьезным фанатиком масонов поэт не был, но символику соблюдал. Один из характерных символов масонов – длинный ноготь на мизинце. Поэт надевал на него золотой наперсток, потому что сам по себе ноготь постоянно ломался. Но, формально, Пушкин масоном не стал, так как его ложа «Овидий» так и не получила официального статуса.

Пушкин – фанат ЗОЖ

Пушкин вел классический здоровый образ жизни. И это при том, что мода на ЗОЖ пришла гораздо позже, фактически только в наше время. Каждый день Пушкин гулял, много плавал даже в холодное время года – для закаливания. Много фехтовал и считался физически крепким мужчиной.

Почему Пушкин неожиданно бросил писать сказки?

Пушкин писал сказки, которые быстро остановились популярными. Всего с 1818 по 1834 год Пушкин выпустил 7 сказок. Из них шесть для детей, которые мы хорошо знаем и одна для взрослых – «Царь Никита и сорок его дочерей». Довольно пикантное произведение, о котором многие и не слышали.

Но однажды он прочел сказку Ершова «Конек-Горбунок». Поэт признал, что он не может написать что-то лучшее в жанре сказки чем это произведений. И не стал дописывать «Сказку о медведихе», которая так и осталась незаконченной. И с этого момента больше не писал сказок вообще.

Дуэли и Дантес

Жорж Дантес лишил Россию национального поэтаЖорж Дантес лишил Россию национального поэта

Пушкин был слишком вспыльчив. Дуэли нередко возникали на пустом месте из-за пары слов. Всего Пушкин участвовал в 20 дуэлях.

С Дантесом же особая история. Косвенно, он приходился Пушкину не чужим человеком. Он был женат на Екатерине Гончаровой – сестре жены Пушкина.

25-летний француз не сдружился с поэтом - он пускал слухи, что Наталья Гончарова изменяет Пушкину. Поэт вызвал француза на дуэль, но окружение погасило конфликт и дуэль отменили.

Но оскорбления в адрес друг друга продолжились. Дантес продолжал сплетничать, а Пушкин писал эпиграммы в адрес родителей Жоржа. В итоге, эпиграммы вывели Дантеса из себя, и он вызвал Пушкина на дуэль. Которая и стала роковой для нашего поэта.

После этого Дантес вы изгнан из России – слишком много людей здесь возненавидело его за убийство национального поэта. Во Франции сделал карьеру чиновника, дослужился до сенатора. Умер в возрасте 83 лет. Всю жизнь переживал о том, что стал виновником гибели русского поэта.

В наши дни Пушкина бы спасли

По описанию друзей и заключению современных медиков, Пушкин потерял 40% крови. Это много, но не фатально….в наши дни. Друзья и секунданты тоже «молодцы» - несли раненого поэта, как попало, чем только ускорили кровопотери. Хирурга нашли с большим опозданием. При этом, легко раненого Дантеса врачи осмотрели и полечили раньше Пушкина! Поэт скоропостижно скончался, прожив всего 46 часов после ранения.

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Александр Егоров: за что Сталин пустил в расход своего боевого товарища? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43395772428/)

15 любопытных фактов, которые заставят вас непечатно удивиться вслух https://otari.mirtesen.ru/blog/43873166296/

Советская Атлантида, или Как и зачем в России отправили под воду сотни малых городов https://otari.mirtesen.ru/blog/43797669146/

 

11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенВзгляд

Украине придётся отдать русскую землю, когда часть Донбасса станет Россией?

Читать
Как за милой внешностью модели из Питера скрывалась жестокая внучка, пробившая своей бабушке череп
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗанимательная болтология

Как за милой внешностью модели из Питера скрывалась жестокая внучка, пробившая своей бабушке череп

Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе
Материал, выбранный редакторами МиртесенВзгляд

Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе

Официальный представитель НАТО: альянс поддержал Болгарию в связи с «дестабилизирующим поведением РФ»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Официальный представитель НАТО: альянс поддержал Болгарию в связи с «дестабилизирующим поведением РФ»

Совместная операция США — России в Антарктиде в 1946/47
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир пристрастен

Совместная операция США — России в Антарктиде в 1946/47

Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню»

Когда Россия откроет границы? Наш президент в этом крайне заинтересован
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Когда Россия откроет границы? Наш президент в этом крайне заинтересован

Хорватия разместит в Косово свою военную базу
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Хорватия разместит в Косово свою военную базу

Крупные игроки проявляют интерес к арктическому маршруту РФ в обход Суэца
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Крупные игроки проявляют интерес к арктическому маршруту РФ в обход Суэца

Голикова назвала число вакцинированных россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Голикова назвала число вакцинированных россиян

Лето во Франции может стать кошмаром — парижский эпидемиолог
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Лето во Франции может стать кошмаром — парижский эпидемиолог

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»

Стал известен самый «богатый» депутат парламента Карелии
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Стал известен самый «богатый» депутат парламента Карелии

Загадочная смерть: Тело известной бьюти-блогерши нашли в лесу под Екатеринбургом
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Загадочная смерть: Тело известной бьюти-блогерши нашли в лесу под Екатеринбургом

На параде Победы 9 мая в Москве недосчитаются президента
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

На параде Победы 9 мая в Москве недосчитаются президента

Зеленский на брифинге с Блинкеном рассказал про вездесущих русских
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Зеленский на брифинге с Блинкеном рассказал про вездесущих русских

Зеленский признал отвод войск РФ от Украины, но назвал его медленным
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Зеленский признал отвод войск РФ от Украины, но назвал его медленным

Британия отправила военных к месту спора с французами о рыболовстве
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Британия отправила военных к месту спора с французами о рыболовстве

Минздрав РФ зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Минздрав РФ зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

В набсовете «Нафтогаза» пожаловались на недопуск к выполнению обязанностей
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В набсовете «Нафтогаза» пожаловались на недопуск к выполнению обязанностей

После смертельной аварии под Омском пропал водитель
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

После смертельной аварии под Омском пропал водитель

Создание шифровальной службы СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенВоенно - политическое обозрение

Создание шифровальной службы СССР

Психолог Абравитова назвала способ победить прокрастинацию
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Психолог Абравитова назвала способ победить прокрастинацию

Заднеприводная Чехия под куполом евроцирка. Психология лимитрофов
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ Объективе - Актуальные новости

Заднеприводная Чехия под куполом евроцирка. Психология лимитрофов

Глава МИД Украины снисходительно одобрил встречу Путина и Байдена
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Глава МИД Украины снисходительно одобрил встречу Путина и Байдена

Захарова ответила на шутку Зеленского о «вездесущих русских»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Захарова ответила на шутку Зеленского о «вездесущих русских»

В ДНР сообщили об обнаружении военной техники ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

В ДНР сообщили об обнаружении военной техники ВСУ вблизи жилых домов в Донбассе

Путин указал на один факт в ответ на признание Moderna лучшей вакциной.
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфо-кухня

Путин указал на один факт в ответ на признание Moderna лучшей вакциной.

НМ ДНР получила разведданные о размещении в жилых районах запрещенной техники ВСУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

НМ ДНР получила разведданные о размещении в жилых районах запрещенной техники ВСУ

Назван срок, который грозит злодею, напавшему на продавщицу
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Назван срок, который грозит злодею, напавшему на продавщицу

Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил недовольным парадами Победы «проследовать на другую родину»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил недовольным парадами Победы «проследовать на другую родину»

В Карачаево-Черкесии во время сплава погибла женщина
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В Карачаево-Черкесии во время сплава погибла женщина

Суд рассмотрит дело психически больного забайкальца, убившего мать
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

Суд рассмотрит дело психически больного забайкальца, убившего мать

Картина дня

наверх