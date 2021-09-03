10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

Фактрум собрал подборку примеров такого поведения в разных уголках света.

1. Племя агхори Бабас, живущее в Варанси в Индии, питается трупами, выловленными из Ганга, с целью борьбы со страхом смерти.

2. Во время обрядов в честь духов Земли коренные американцы протыкают себе кожу на груди специальными прутьями, привязанными к столбу, символизирующему Древо Жизни.

3. Последователи шиитского Ислама ежегодно избивают себя специальными плетями, на концах которых находятся лезвия, во время священного месяца Мухаррам.

4. В селении Бунлап жители прыгают головой вниз с огромной деревянной конструкции, обвязав ноги лозой, чтобы получить благословение богов.

5. Последователи культа Вуду уходит в лес для того, чтобы соединится с Духом Земли — Сакпата — и проводят там три дня без еды и воды.

6. В Тибете буддисты разрезают тела умерших на небольшие куски и относят их в горы на съедение птицам.

7. Во время Даосского Фестиваля Девяти Богов Императора люди ходят босиком по горящим углям с целью разогнать от себя злых духов.

8. Жители Мадагаскара каждые 2–7 лет выкапывают своих умерших близких, танцуют с их трупами под живую музыку возле могилы, а после этого перезахороняют их.

9. На ежегодном Вегетарианском фестивале в Пхукете в Таиланде участники протыкают свои щеки копьями, ножами, крюками и мечами.

10. Представители амазонского племени Яномами сжигают трупы умерших, смешивают пепел с бананами и съедают, чтобы духи продолжили жизнь в них.

Источник : https://www.factroom.ru/obshchestvo/religious-rituals

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