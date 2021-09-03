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10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

Фактрум собрал подборку примеров такого поведения в разных уголках света.

1. Племя агхори Бабас, живущее в Варанси в Индии, питается трупами, выловленными из Ганга, с целью борьбы со страхом смерти.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

2. Во время обрядов в честь духов Земли коренные американцы протыкают себе кожу на груди специальными прутьями, привязанными к столбу, символизирующему Древо Жизни.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

3. Последователи шиитского Ислама ежегодно избивают себя специальными плетями, на концах которых находятся лезвия, во время священного месяца Мухаррам.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

4. В селении Бунлап жители прыгают головой вниз с огромной деревянной конструкции, обвязав ноги лозой, чтобы получить благословение богов.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

5. Последователи культа Вуду уходит в лес для того, чтобы соединится с Духом Земли — Сакпата — и проводят там три дня без еды и воды.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

6. В Тибете буддисты разрезают тела умерших на небольшие куски и относят их в горы на съедение птицам.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

7. Во время Даосского Фестиваля Девяти Богов Императора люди ходят босиком по горящим углям с целью разогнать от себя злых духов.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

8. Жители Мадагаскара каждые 2–7 лет выкапывают своих умерших близких, танцуют с их трупами под живую музыку возле могилы, а после этого перезахороняют их.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

9. На ежегодном Вегетарианском фестивале в Пхукете в Таиланде участники протыкают свои щеки копьями, ножами, крюками и мечами.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

10. Представители амазонского племени Яномами сжигают трупы умерших, смешивают пепел с бананами и съедают, чтобы духи продолжили жизнь в них.

10 запрещённых ритуалов, которые проводятся по сей день

Источник : https://www.factroom.ru/obshchestvo/religious-rituals

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