Разные интересные факты из истории, науки и другие

Британский художник-аутист по имени Стивен Уилтшир может нарисовать целый город по памяти – даже если он смотрел на него всего несколько минут.



1. Во времена Дикого Запада темнокожий служитель закона по имени Басс Ривз патрулировал индейскую территорию площадью 195 тысяч квадратных километров. Его подвиги были настолько впечатляющими, что, по мнению одного историка, он вдохновил на создание «Одинокого рейнджера».

2. В 2019 году, спустя более 3000 лет после захоронения, гроб Тутанхамона был извлечён из гробницы. Исследователи хотели успеть отреставрировать его до открытия Великого египетского музея в 2020 году, которое было отложено из-за пандемии коронавируса.

3. В штате Нью-Мексико (США) – на отрезке шоссе Route 66 – играет патриотическая песня “America the Beautiful” всякий раз, когда по нему проезжают машины. Но есть одно «но»: чтобы услышать её, водители должны ехать со скоростью не более 70 километров в час.

4. Австралийский бизнесмен выделил более 500 миллионов долларов на строительство копии злополучного «Титаника». Новый корабль будет называться «Титаник II», и он, скорее всего, отправится в плавание в 2022 году (оснащённый современными функциями безопасности).

5. До того как он стал фронтменом группы Queen, Фредди Меркьюри звали Фаррохом Булсарой.

Он родился на Занзибаре в 1946 году, в школе-интернате его называли «Фредди», а позже он решил выбрать псевдоним Меркьюри в честь песни Queen “My Fairy King”.

6. Несколько стран по всему миру, включая Польшу, Южную Корею и Индонезию, наказывают педофилов химической кастрацией.

7. Птицеед-голиаф весом около 170 грамм и размахом лап в 0,3 метра считается самым крупным пауком в мире по массе. Его яд смертелен для мелких существ, однако он не способен убить человека.

8. Более тридцати лет темнокожий пианист по имени Дэрил Дэвис убеждает сотни белых сторонников превосходства покинуть Ку-клукс-клан.

9. Прежде чем стать знаменитым шеф-поваром, Джулия Чайлд была шпионкой. Во время Второй мировой войны она работала на предшественника ЦРУ и даже придумала рецепт репеллента от акул для защиты офицеров военно-морского флота США.

10. В 2014 году компания McDonald’s призналась, что она разработала брокколи со вкусом жевательной резинки. Но детям такой овощ не понравился, поэтому ему так и не удалось стать популярным. Даже генеральный директор McDonald’s Дон Томпсон признал: «Это было не то».

11. Японский краб-паук может похвастаться размахом ног до четырёх метров и весом 18 килограмм. Ещё один интересный факт об этом гигантском ракообразном: он может дожить до 100 лет при правильных условиях.

1.

Японский краб-паук – один из старейших видов на Земле.



12. В 1971 году 17-летняя Юлиана Кепке упала с высоты 3000 метров после того, как в самолёт, в котором она летела, ударила молния. Невероятно, но Кепке не только пережила падение, но и сумела выжить в полном одиночестве в перуанских тропических лесах, пока её, наконец, не спасли местные жители одиннадцать дней спустя.

13. В Шотландии есть более 400 слов для обозначения снега. Например, “sneesl” означает «начало дождя или снега», а “spitters” – маленькие капли дождя или хлопья или снега, гонимые ветром.

14. Чемпион мира по боксу Мухаммед Али однажды спас незнакомца от самоубийства. Услышав, что мужчина собирается спрыгнуть со здания, расположенного недалеко от его дома, Али бросился на место происшествия и убедил несчастного зайти внутрь.

15. И хотя время «окрасило» египетские пирамиды в тот же цвет, что и окружающая их пустыня, когда-то они были белоснежными благодаря известняку.

16. Большая тигровая рыба-голиаф может вырасти до размеров взрослого человека. Ещё один интересный, но жуткий факт об этом существе заключается в том, что у него зубы длиной около трёх сантиметров.

17. Дым, возникший в результате терактов 11 сентября 2001 года, поднялся так высоко, что астронавты на Международной космической станции заметили его из космоса.

18. И хотя Пол Ревир прославился во времена Американской революции благодаря своей «полуночной поездке», девочка-подросток по имени Сибил Ладингтон преодолела вдвое большее расстояние, чем Ревир, чтобы предупредить американских колонистов о британском вторжении.

19. Считается, что самому старому из известных фаллоимитаторов 28 000 лет.

20. Человек, который изобрёл водяной пистолет Super Soaker – темнокожий предприниматель и бывший инженер НАСА по имени Лонни Джонсон. Его знаменитое творение в итоге принесло прибыль в размере более одного миллиарда долларов.

21. Будучи частично прозрачными животными, стеклянные лягушки имеют полностью прозрачные брюшка. Это означает, что люди могут видеть большую часть их органов невооружённым глазом.

2.

Стеклянная лягушка – едва ли не единственное прозрачное наземное животное на Земле.



22. Ближе к концу Второй мировой войны Япония замышляла заразить американцев бубонной чумой, сбросив на Соединённые Штаты заражённые чумой блохи. К счастью для Америки, этот план так и не осуществился.

23. Самое длинное слово в английском языке состоит из 189 819 букв, и для того, чтобы произнести его вслух, потребуется более трёх часов. Это слово относится к типу белка, который обычно сокращённо называют «титин».

24. Плюшевые мишки появились после того, как президент Теодор Рузвельт отказался стрелять в медведя, привязанного к дереву. Его преемник, Уильям Говард Тафт, попытался популяризировать плюшевых опоссумов, но в конечном итоге потерпел неудачу.

25. Гигантские тарантулы мирно сосуществуют с крошечными лягушками, которые помогают им защищать яйца от муравьёв. В обмен на это лягушки пользуются защитой, которую пауки обеспечивают от более крупных хищников, таких как змеи.

26. Джеймс Духан, он же Скотти из «Звёздного пути», однажды был назван «самым сумасшедшим пилотом канадских ВВС» за отважные подвиги во Второй мировой войне. В 1945 году он пролетел на своем самолёте между двумя телефонными столбами, просто чтобы доказать, что он может.

27. Чтобы рассмешить свою жену Джоан, Фред Роджерс – он же Мистер Роджерс – пердел на скучных мероприятиях. «Он просто поднимал одну щёку, смотрел на меня и улыбался», – со смехом вспоминала Джоанна.

28. Поскольку у Авраама Линкольна были близкие отношения с бывшим соседом по комнате Джошуа Спидом, некоторые историки предполагают, что он был геем.

29. Сердце синего кита имеет длину 1,5 метра и весит 180 килограмм. Синий кит настолько огромен, что в его аорте могла бы поместиться голова человека.

30. Кукла Аннабель, прославившаяся благодаря фильмам ужасов, действительно существует – и, по слухам, она накладывает проклятия на скептиков, которые сомневаются в её силе.

31. У Сальвадора Дали жили домашние муравьеды, которых он часто выгуливал на публике. И однажды он даже привёл одного из них на ночное ток-шоу.

3.

Сальвадор Дали постоянно появлялся на публике со своими домашними муравьедами.



32. В те времена, когда разводы было трудно получить, англичане иногда предпочитали вместо этого продавать своих жён. Практика продажи жён в Англии зародилась в 17-м веке и продолжалась вплоть до середины 19-го века.

33. Одна из самых больших летучих мышей в мире, гривастый ацеродон, имеет размах крыльев 1,7 метра. И хотя эта летучая мышь выглядит устрашающе, она совершенно безвредна для людей.

34. Помимо строительства пирамид и сложных гробниц, древние египтяне также интересовались стоматологией. Археологи обнаружили свидетельства стоматологической работы на мумии 4000-летней давности.

35. Никола Тесла известен как великий изобретатель. В старости, однако, он поддался ряду странных навязчивых идей. Он был очарован числами 3, 6 и 9 и однажды признался в любви голубю.

36. Столетняя лампочка начала работать в 1901 году – и она всё ещё горит.

37. Прежде чем стать убийцей, терроризировавшим Америку, Унабомбер – Тед Качинский – был математическим вундеркиндом, который учился в Гарварде.

38. Королева Елизавета II за всю свою жизнь владела более чем 30 корги.

39. Британский художник-аутист по имени Стивен Уилтшир может нарисовать целый город по памяти – даже если он смотрел на него всего несколько минут.

40. В 1975 году Чарли Чаплин принял участие в конкурсе двойников Чарли Чаплина – и занял третье место. Судей, возможно, смутили его голубые глаза, цвет которых они не могли увидеть в чёрно-белых фильмах.

41. Во время Второй мировой войны Джорджа Буша-старшего едва не съели японские солдаты. Его самолёт сбили, однако он смог доплыть до безопасного места. Его товарищам не повезло: они были захвачены в плен. Некоторые из них, предположительно, стали жертвами каннибализма.

42. Магазин Blockbuster (прокат фильмов и видеоигр) в Бенде, штат Орегон (США) – последний магазин Blockbuster во всём мире, и он продолжает выживать, несмотря ни на что.

43. Во время Гражданской войны солдат Союза по имени Джейкоб К. Миллер получил пулю в лоб. Он чудом выжил, однако отверстие в голове от пули оставалось с ним до самой смерти в 1917 году. Миллер умер в возрасте 88 лет.

4.

Джейкоб К. Миллер

44. Полное имя Барби – Барбара Миллисент Робертс.

45. «Гавайская пицца» не была изобретена на Гавайях – или даже гавайцем. Она была создана Сэмом Панопулосом, греческим иммигрантом, проживавшим в Канаде, который сделал смелый выбор, положив кусочки ананаса на пиццу с курицей в 1960-х годах.

46. Женщину, которая первой начала делать татуировки в США, звали Мод Вагнер. Она была цирковой артисткой, которая развлекала публику в начале 20-го века. И хотя в то время татуировки ассоциировались с венерическими заболеваниями, Вагнер с гордостью носила свои тату и набивала их всем любопытным зрителям.

47. Атомные бомбы, сброшенные на Японию во время Второй мировой войны, были настолько мощными, что выжгли узоры кимоно на коже женщин, которые были в них одеты.

48. Популярные обувные бренды Adidas и Puma были основаны братьями, ставшими соперниками – Рудольфом и Адольфом Дасслерами. Первоначально они вместе основали обувную компанию в нацистской Германии.

49. До того как стать актёром, Тим Аллен был мелким наркоторговцем, которого арестовали в аэропорту Мичигана с более чем полкило кокаина.

50. По мнению учёных, чтобы добраться до центра леденца Tootsie Pop, нужно облизать его от 252 до 411 раз.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2471990147877439760/

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