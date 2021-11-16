Топ-10: Крупнейшие насекомые в мире, которых вы до сих пор наверняка не видели

Вы когда-нибудь видели большого жука или, может, действительно длинную гусеницу? Если да, то вы наверняка были сильно поражены их размерами, и только примерно представляете размеры насекомых, которых увидите сейчас. Если нет, то приготовьтесь удивляться, потому перед вами — настоящие монстры. Фильмы ужасов не нужно придумывать — природа уже давно всё придумала за нас.



10. Крупнейший в мире палочник







Вы когда-нибудь видели палочников, которые достигают в длину 64 см (с вытянутыми конечностями)? Это почти вся рука! Интересно, сколько листьев съедает этот гигант, поскольку ему, похоже, нужно много питаться, чтобы прокормить такое туловище. Их средняя продолжительность жизни составляет менее года, поэтому можно только представить, сколько гигантских мёртвых веток валяется в горах Китая.



9. Самый большой кузнечик в мире







Это — гигантский длинноногий кузнечик углокрылый. Этот вид кузнечиков может вырасти до 13 см, но не может прыгать так далеко, как его более мелкие собратья. На самом деле, он почти не может прыгать, поэтому это один из самых простых видов насекомых, которые легко уничтожать на сельскохозяйственных угодьях. Интересно, что многие из них могут мимикрировать, своей формой и цветом маскируясь под листья.

Некоторые люди называют их горошинами или насекомыми-таблетками, но это мокрицы, правда, не обычные мокрицы, а гигантские изоподы, обитающие в холодных глубоких водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Они являются близкими родственниками таких же маленьких насекомых, которых вам вряд ли хотелось бы увидеть у себя в сарае.



7. Самый большой мотылёк в мире







К вам в комнату когда-нибудь залетал мотылёк, нарушая спокойную атмосферу и пытаясь прибиться к светящейся лампочке? Что ж, можете поблагодарить свою счастливую звезду за то, что это была не Павлиноглазка геркулес (Coscinocera Hercules), потому что размах крыльев этого мотылька — 36 см. Они живут всего 2-8 дней, поэтому только представьте себе кучки из мёртвых огромных мотыльков на подоконниках людей, живущих в Куранде, Австралия.



6. Самый большой жук в мире







Каждый из нас в своей жизни видел несколько больших жуков, но ни один из них не сравнится размером с дровосеком-титаном (Titanus giganteus). Он может вырасти почти до 18 см в длину, а его личинки могут достигать до 30 см! Некоторые считают, что если наступить на жука, то пойдёт дождь, поэтому если вы случайно наступите на одного из дровосеков-гигантов, то это вызовет целый ураган!



5. Самая большая оса в мире







У ос есть плохая привычка портить людям пикники, но это азиатский огромный шершень (Vespa mandarinia), которого также называют "шершнем-убийцей". Они могут вырасти до 5 см в длину. Они действительно выглядят, как обычные осы с их классическими жёлто-чёрными отметинами и длинными жалами. Эти гигантские осы известны тем, что убивают людей, правда, не так много, как обычные европейские осы, потому что они являются самым распространённым видом, на который у людей есть аллергическая реакция.



4. Самая большая муха в мире







Вряд ли кому-нибудь из вас нравится, когда в квартиру залетает большая муха, которая просто хочет побиться головой об окно. Считайте, что вам повезло, что это не муха Mydidae, поскольку она, скорее всего, разбила бы окно. Они могут вырасти до 5 см в длину, а хорошая новость заключается в том, что они любят цветы и не будут искать что-то в вашем мусорном ведре на кухне.



3. Самый большой таракан в мире







Megaloblatta longipennis — самый крупный вид тараканов из ныне живущих в мире. Говорят, что они вырастают более чем 9,7 см в длину и имеют размах крыльев до 20 см. Это не то, что вы хотели бы видеть, бегая по кухонному полу утром, когда в первый раз включаете свет. Многие тараканы живут под холодильником — этот наверняка бы его поднял.



2. Самый большой муравей в мире







Их называют муравьями-пулями, и, хотя их средний размер всего 3 см, они часто живут колониями, которые насчитывают миллионы особей, а королевы кочевых муравьёв Dorylus wilverthi откладывают более 4 миллионов яиц в месяц! Так что можете представить, насколько быстро этот вид становится огромной проблемой.



1. Самая большая многоножка в мире







Это — гигантская сколопендра (Scolopendra gigantea), которая может вырасти до 30 см в длину. Её можно встретить в субтропических лесах северной части Южной Америки, и её укус является достаточно мощным, чтобы убить маленького ребёнка и причинить сильнейшую боль большинству взрослых.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2348838138657900862/

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