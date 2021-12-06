6 способов, при помощи которых у вас незаметно забирают энергию и передают негатив

Зачастую случается так, что человек ощущает, как теряет эту энергию. Появляется упадок сил, плохое самочувствие и нежелание что-либо делать. И все его стремления, и планы уходят в никуда, остается лишь чувство пустоты и безысходности.

Причин может быть множество, но прежде всего, стоит обратить внимание на те события или ситуации, может даже незначительные на первый взгляд, после которых и появилось такое состояние. Именно в этих ситуациях и произошла потеря жизненной энергии, проще говоря, ее могли забрать. Как это происходит?

Неуместные вопросы

Обычно на улице подходит незнакомый человек и задает очень странные неуместные вопросы, пытаясь вовлечь в беседу. В этот момент между людьми устанавливается энергетический обмен, и чем дольше беседа, тем больше уходит энергии к незнакомцу. Делается это осознанно и целенаправленно. Поэтому следует быть очень осторожными с незнакомыми людьми.

Странное поведение

Также часто бывает, что незнакомый человек просит людей о помощи, хотя всем очевидно, что эта помощь ему не требуется. Например, навязчиво просит зайти с ним в какое-либо помещение, что-то показать, помочь прочитать или посчитать, но всем вокруг понятно, что он может справиться самостоятельно.

Телесный контакт

И в целом, ситуация выглядит очень странной.Именно странность вопросов и просьб должна насторожить. Лучше всего избежать такой беседы. Не стоит вообще отвечать на такие странные вопросы.

Бывают ситуации, когда на улице незнакомый человек как будто нечаянно прикасается к другим. Будто бы случайно человек трогает плечи, волосы, руки или касается спины. А бывает и так, что посторонний человек целенаправленно берет за руку или пытается обнять. Это делается осознанно с целью установить энергообмен. Таким образом, человек может вытягивать жизненную энергию и оставлять негатив на том, к кому прикасается.

Навязчивое предложение помощи



Особенно в незнакомых людях должно настораживать навязчивое желание помочь, и тем более, когда появляется гнев или агрессия в случае отказа от чужой помощи. Такие попытки необходимо пресекать сразу и, конечно, не стоит давать в руки незнакомых людей свои вещи.

Необычные поступки

Необходимо обращать внимание на необычные поступки людей в отношении других. Например, когда на улице навязчиво пытаются чем-то угостить, вручить какую-то вещь, навязать что-либо. Люди это делают умышленно, с целью передать негатив через вещь или предмет. Также может быть ситуация, когда посторонний человек что-то говорит в спину, или идет за кем-то и что-то шепотом произносит. Нужно как можно скорее уйти от такого человека, зайти в любое помещение или потеряться в толпе.

Подклад вещей

Также часто бывает, что незнакомый человек делает вид, как будто уронил какой-то предмет рядом с кем-то или потерял, хотя в действительности он сам незаметно подбросил его. Этот человек пытается привлечь внимание к конкретной вещи, побудить других взять ее в руки. Ни в коем случае не стоит поднимать такие предметы, даже с целью вернуть их владельцу. Подняв ее, человек принимает на себя негатив от этой вещи.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2363312797578955397/

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