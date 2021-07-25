Непорочное зачатие - это что такое в христианстве?

Православные знают, что Христос - Сын Божий. Он воплотился от Отца Небесного, а Матерью Его стала Дева Мария.

Но мало кто знает, как был рожден Спаситель. Имеется в виду не окружающая среда в момент Его рождения, а сам процесс. Как произошло непорочное зачатие Девы Марии? Давайте поговорим об этом в статье.

Что такое зачатие?

Прежде чем мы перейдем к теме непорочного зачатия, давайте вспомним, что такое зачатие обычное.

Соединение сперматозоида и ооцита. Не станем расписывать здесь дальнейшие подробности, ибо основная тема у нас иная. Для чего же поднимается вопрос "классического" зачатия? Чтобы напомнить читателям: для зарождения новой жизни необходимо "участие" двух сторон: отца и матери. У папы есть то, чего нет у мамы. И соответственно, наоборот.

Непорочное зачатие

Как произошло непорочное зачатие у Девы Святой? Вдумайтесь только: зачатие у Девы. То бишь, Богородица была девицей. Она не знала мужа.

Кто-то скажет, что все это выдумка и такого быть не может. Сложно принимать что-то на веру, особенно в наше время, когда доверия и веры практически не осталось. Тем не менее, для любого христианина зачатие у Богородицы - один из важнейших аспектов в вере.

На эту тему есть замечательное стихотворение монахини Марии (Мерновой).

Образом чудным, для нас неестественным. В чреве честнейшем, светлейшем и девственном. Он зародился - Божественный Сын, Мира Владыка. Всех нас Господин.

Приведем отрывок:

То есть зачатие произошло чудным образом. Достаточно того факта, что после него Мария осталась невинной. Как же так? Как все произошло?

Этого никто нам не скажет. Непорочное зачатие - это тайна. Быть может, на том свете все откроется и станет понятным. Существует версия, что Дух Святой сошел на Деву Марию, пока Она спала. Так ли это было - неизвестно.

Благовещение

Непорочное зачатие - это то, то скрыто от ума человеческого. Мы не можем постичь данное чудо своим разумом.

Как связан праздник Благовещения с зачатием и рождением Спасителя? Самым прямым образом. Вспомним историю праздника.

Матерь Божья была с младых лет безгрешна. Но, в силу своего смирения, и не могла помыслить, что именно Ей выпадет честь родить Спасителя.

О том, что Иисус Христос воплотится от чистых девственных кровей, Мария знала. И она желала сподобиться стать служанкой у Той, Кто станет Его Матерью.

В то время Мария была обручена с Иосифом. Тот берег девство Ее. И вот, спустя 4 месяца после обручения, Матерь Божья читала Писание. Когда явился к Ней архангел Гавриил с новостью. Почему и называется праздник Благовещение - благая весть.

Гавриил сказал Марии, что Она выбрана стать Матерью Божьей. Спаситель воплотится в Ней. Дева удивилась: ведь Она была невинной. И спросила архангела, как же произойдет сие, если Она не ведала мужа.

На что Гавриил отвечал, что на Нее сойдет Дух Святой. И Дева Мария приняла покорно волю Божью.

Вот еще один момент. Бог не просто так взял и сошел на отроковицу (Богородице было 14 лет). Нет, Он смиренно попросил Ее согласия. И лишь когда Мария дала положительный ответ, в Ее чреве зародилась Жизнь.

Тайна непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии сокрыта от нас. До определенного момента.

Приснодева

Почему Мария является Приснодевой? Ведь рождение ребенка подразумевает лишение девственной плевы. Точнее, окончательное ее разрушение. Как вошел в мир Спаситель?

Тут еще один чудесный момент. Известно, что Иисус Христос вышел из бока своей Пречистой Матери. Как так? Бог способен проходить сквозь преграды, не будем забывать сей факт.

Вот почему Богородица и величается Приснодевой. Она сохранила свое девство, несмотря на рождение Сына.

Отношение Иосифа к произошедшему

Известно, что мужу Девы Марии было много лет. Он был очень стар, а Она - совсем юная. И старцу доверили Богородицу, дабы тот сохранил Ее в чистоте и невинности.

Каков же был ужас Иосифа, когда он понял, что Дева вынашивает ребенка? Страх перед тем, что его обвинят в этом. Страх из-за того, что он не сохранил Девицу в чистоте.

Но старец не стал оправдываться и не выдал Марию. Наоборот, он сказал Ей, что отпустит тайно, никому ничего не говоря. Тогда же и явился Иосифу ангел, поведав, что Мария не виновата перед мужем. Ее зачатие - воля Божья, и Младенец, которого родит Дева, Сын Бога.

Мудрый старец принял волю Божью смиренно, стал еще сильнее заботиться о Деве Марии. А что было дальше, мы знаем. Отправление на перепись населения и Рождество Спасителя.

Есть ли церкви, посвященные зачатию Спасителя?

Церковь непорочного зачатия Девы Марии есть в Москве. Это не церковь, это огромный католический собор в готическом стиле.

Вообще у католиков много соборов, построенных в честь непорочного зачатия по всему миру. Самый крупный из них, как говорилось выше, находится в Москве.

Смирение Богородицы

Непорочное зачатие - это то, что непостижимо человеческим разумом. И здесь нам открывается полное смирение Девы Марии. Она предает себя воле Божьей. Она - раба Божья. Не в том плане, в каком слово "рабство" известно сейчас: человек, не имеющий права выразить свое мнение. Вовсе нет, Богородица любит Бога. И отдает Себя воле Его не из-за страха и отсутствия возможности возразить. Она это делает как раз по любви.

Если уместно, приведем пример из жизни. Когда мы очень кого-то любим, то и в голову не придет ослушаться или возразить. Мы знаем, если нам сказано сделать так, значит, так и нужно. Тот, кого мы любим, нам не желает зла. Он лучше знает, как правильно сделать.

Так же и здесь. Богородица имела твердую уверенность в том, что Бог лучше знает, что для нее полезно. И она согласилась стать Избранной. Стать Матерью Спасителя.

Сей дивный цвет, се Чадо Спасителя родит. Из лап жестоких ада Весь мир освободит.

Эти строчки из стихотворения монахини Марии (Мерновой), посвященного празднику Рождества Пресвятой Богородицы.

Заключение

Теперь читатель знает, что непорочное зачатие - это тайна. Тайна, неведомая человеческому разуму. Понять ее невозможно, можно только принять на веру.

Поговорили мы и о том, как связан праздник Благовещения с зачатием, и почему Богородица называется Приснодевой.

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