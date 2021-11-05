Ядерный взрыв в «Челябинске-40»: когда в СССР случился первый Чернобыль

В советские годы «Челябинск-40» был одним из самых секретных объектов страны: его нельзя было найти ни на одной карте. Однако американского летчика Фрэнка Пауэрса, самолет которого был сбит над Свердловском в 1960 году, интересовал именно «Челябинск-40». Примечательно, что еще за 3 года до полета Пауэрса на этом объекте произошла катастрофа, которую многие сравнивают с Чернобыльской аварией.



Секретный объект

Возведение объекта «Челябинск-40» началось сразу после окончания Великой Отечественной войны. Как утверждает Владимир Губарев, автор издания «А-бомба. От Сталина до Путина», со ссылкой на соответствующие протоколы, в 1946 году фактически ни одно заседание Специального комитета при Совете министров СССР не проходило без обсуждения хода строительства «Челябинска-40», а точнее плутониевого комбината No 817. Именно на этом комбинате, находившемся на Южном Урале, должен был появиться первый промышленный ядерный реактор. За монтажом оборудования следил сам «отец» атомной бомбы Игорь Курчатов.

Если верить Татьяне Васиной, автору книги «ВПК СССР», дебютный запуск промышленного реактора мощностью 100 тысяч киловатт произошел в июне 1948 года. А к середине 1950-х годов «Челябинск-40» уже представлял собой целый комплекс реакторных, радиохимических и металлургических заводов. Именно поэтому «Челябинск-40» являлся одним из самых секретных объектов страны. По мнению Владимира Губарева, американского летчика Фрэнка Пауэрса, самолет которого был сбит над Свердловском в 1960 году, интересовала вовсе не Красная площадь, как было объявлено, а именно «Челябинск-40». Однако на судебном процессе над Пауэрсом этот факт по понятным причинам не упоминался.



Первый «Чернобыль»

Примечательно, что еще за 3 года до полета Пауэрса «Челябинск-40» потрясла техногенная катастрофа, сравниться с которой могла бы только Чернобыльская авария, случившаяся гораздо позже. Все произошло 29 сентября 1957 года. Как пишет Валентина Скляренко в своей книге «100 знаменитых катастроф», тем воскресным днем на одном из предприятий взорвалась емкость, которая служила хранилищем для радиоактивных отходов. Г. П. Афанасьев, осужденный, работавший в «Челябинске-40», вспоминал, как он увидел в выбитое взрывной волной окно огненный гриб, который стремительно увеличивался в размерах. С неба непрерывно сыпалась сажа, покрывшая всю округу всего за полчаса слоем около 3-4 сантиметров. Но никакой паники не было.

И действительно, как выразился автор издания «Атомные солдаты» Беларуси», Петр Зелинский, «Челябинску-40» в каком-то смысле повезло: радиоактивный след ушел в сторону. Тем не менее людей, находившихся на объекте, решено было эвакуировать. Кроме того, ситуация усугублялась тем, что в зоне заражения оказались 23 тысячи квадратных километров, в том числе Челябинская, Тюменская и Свердловская области. В зону Восточно-Уральского радиоактивного следа попали 200 населенных пунктов, где проживало 270 тысяч человек. Информация об аварии была тут же засекречена.



Расследование и дальнейшая судьба

Однако уголовное дело по факту катастрофы, произошедшей в «Челябинске-40», все же было возбуждено. Причем версию о диверсии отвергли сразу. Как указано в сборнике «Экология и безопасность в техносфере» под редакцией Д. А. Чинахова, в ходе расследования члены комиссии пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной аварии стал взрыв солей нитрата и ацетата натрия, образовавшихся в результате выпаривания раствора в емкости из-за его саморазогрева при нарушении условий охлаждения. Современные ученые считают, что в банке с отходами произошла самопроизвольная ядерная реакция, благодаря чему случился ядерный взрыв.

Примечательно, что пресловутым взрывом проблемы не ограничивались. Как пишет Алексей Иванов в своей книге «Хребет России», долгое время радиоактивные отходы просто сбрасывали в реку Теча. Только незадолго до взрыва для этих целей были построены специальные хранилища. Благодаря данному обстоятельству случилось новое заражение. Спустя 10 лет, жарким летом опасный высохший ил разнес по округе ветер. Под ударом оказались почти 2 тысячи квадратных километров. Позже, была разработана безопасная технология переработки отходов, так называемое «остекловывание». Так что «Челябинск-40», а теперь производственное объединение «Маяк» до сих пор функционирует.

Юлия Попова



Источник : https://russian7.ru/post/yadernyy-vzryv-v-chelyabinske-40-ko...

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