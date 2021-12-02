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Швеция — страна с наиболее высоким коэффициентом счастья

Швеция традиционно ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге стран с наиболее высоким коэффициентом счастья. Это для скандинавских стран дело привычное, ведь еще с самого детства шведов воспитывают особым образом. Главной целью воспитания является свобода личности, и, глядя на уровень жизни Швеции, такая методика точно работает.

Лагом как основная шведская философия

Лагом - философия размеренности

Лагом - философия размеренности


Скандинавы от других европейских наций сильно отличаются. И дело даже не в том, что уровень жизни там высокий, а законопослушность вызывает восхищение. У шведов иная концепция жизни. У них есть целый список принципов, из которых состоит их уклад. У всего это даже есть специальное название – «лагом». На русский перевести это слово сложно, оно означит что-то вроде «не много и не мало, а в самый раз». Проще говоря, «лагом» - это некая философия сбалансированности.


Шведы ведут весьма умеренный образ жизни, и это проявляется буквально во всем. Им чуждо изобилие, они проповедуют размеренность. Есть мнение, что такая аскетичность (по меркам жителей СНГ), заложена очень давно – предками скандинавов викингами. Ведь они думали не только о себе, но и о других членах сообщества. Лагом можно смело назвать ключом к тому благополучию, которым могут похвастаться шведы, люди, которым удалось построить почти идеальную политическую систему, являющуюся балансом между социализмом и капитализмом.

Главные принципы шведского лагом:
1. Качество во всем. На первый взгляд может показаться, что лагом предполагает строгую экономию. Но это далеко не так. Дело в разумности, и в первую очередь речь идет о потреблении. Это легко объяснить на примере одежды: лучше купить одну дорогую вещь высокого качества, чем десяток низкопробных, которые пропадут их трендов уже через неделю.

2. Никакой роскоши и вычурности. Кичиться богатством и выглядеть, как новогодняя елка утром во вторник – это совсем не про шведов. Лагом – это не дорогие часы, машина последней серии и модная одежда класса люкс. Даже если человек богатый и может себе позволить все и даже больше, не значит, что нужно это показывать. И тем более, покупать в кредит что-то из премиум-сегмента, только чтобы похвастаться, шведы точно не будут.

Щведы выступают за натуральность и берегут природу

Щведы выступают за натуральность и берегут природу


3.Ставка на натуральность. Шведов с детства приучают к бережному отношению к планете и ее ресурсам. Поэтому неудивительно, что они выбирают природные материалы в одежде и мебели, а походу в клубы и рестораны предпочтут вылазку на природу. Шведки выступают за натуральность и не боятся в любое время дня появляться с минимумом макияжа или же совсем без него. А если уже и выбирают средства в свою косметичку, то покупают экологичные бренды.

4. По философии лагом основной источник позитивных эмоций – это польза, которую каждый человек может принести. Шведы живут по правилу «Reduce – Reuse – Recycle», то есть «Сокращай, используй повторно, перерабатывай». Например, они отдают в благотворительные фонды одежду, которая им не нужна, или сдают на переработку.

Основы воспитания детей в Швеции

В Швеции отцы воспитывают детей на равне с мамами

В Швеции отцы воспитывают детей на равне с мамами

В декрет по очереди


В далеком 1974 году именно Швеция стала первым в мире государством, которое на законодательном уровне позволило идти в декрет не только мамам, но и папам. Всего по закону закреплено 480 оплачиваемых дней декрета, из которых по 90 должен взять каждый из родителей, а оставшиеся 300 дней можно разделить так, как пожелают родители. Мужчины-шведы с удовольствием участвуют в воспитании своих детей с первых месяцев жизни, поэтому совершенно не удивительно, что отцы в Швеции (от политиков до рядовых менеджеров), как минимум, на пол года уходят в декрет.

В декрет Швеции уходят оба родителя

В декрет Швеции уходят оба родителя


Чаще всего, первые полгода с малышом сидит мама, а потом эта обязанность переходит к отцу. Истинных потомков отважных викингов не пугает ни детский плач, ни бессонные ночи, ни грязные подгузники, ни приготовление каш и долгие прогулки с коляской. В Швеции партнеры в паре равноправны, и этому точно стоит поучиться очень многим непрогрессивным государствам.

Равенство и плюрализм мнений

С детства маленьких шведов учат толерантности

С детства маленьких шведов учат толерантности


Среди стран Евросоюза Швеция традиционно занимает лидирующую позицию в рейтинге гендерного равенства. Кто бы мог подумать, но уже триста лет назад, в 1718 году в этой стране женщины, которые платили налоги и были самостоятельными в финансовом плане, получили право голоса. В Швеции даже создали Министерство гендерного равенства, а в Кабмине женщин по количеству больше, чем мужчин.

Министр культуры Швеции Аманда Линд

Министр культуры Швеции Аманда Линд


Швецию можно смело назвать страной победившего феменизма. Архаичное разделение обязанностей по дому на женские и мужские давно кануло в Лету. Мужчины в этой стране не комплексуют, если их партнерша больше зарабатывает, и не видят ничего зазорного в том, чтобы дома готовить еду и убираться в квартире. А вот женщины успешно строят карьеру, становятся топ-менеджерами и платят за мужчину на свидании в ресторане.

И равенство это распространяется не только на взрослых, но и на детей. В Швеции табу на конфликты и уж тем более, на физические наказания. С детьми принято говорить, как с равными. С 1979 года в стране на законодательном уровне утвердили запрет на телесные наказания детей.

Дети в садах проводят много времени на улице в любую погоду

Дети в садах проводят много времени на улице в любую погоду


В Швеции у детей и правда много свободы. Например, до 6 класса они не получают оценки в школе. В отличие от стран постсоветского пространства, детей своих шведы не нагружают десятком кружков и дополнительных занятий. А о так называемом «раннем развитии» вообще мало кто слышал. Шведские дети имеют возможность быть просто детьми. Все они познают через игру, и лучше, чтобы на свежем воздухе. В среднем дети в Швеции на улице проводят от 4 часов в день, и не важно, идет ли за окном дождь или светит солнце.

Никакого розового и голубого

В Швеции нет традиционного разделения на игры для девочек и мальчиков

В Швеции нет традиционного разделения на игры для девочек и мальчиков


То, к чему в западных странах только стремятся, в Швеции вовсю внедрено и прекрасно работает. Речь о гендерно-нейтральном подходе. В стране отказались от гендерных стереотипов не просто на словах, а на законодательном уровне. Для того, чтобы при обращении к человеку не подчеркивать его половую принадлежность даже ввели новое слово «хен», которое позаимствовали у соседей-финнов. Важно, что именно словом «хен» воспитатели обращаются в гендерно-нейтральных детсадах к деткам. Стоит отметить, что такие сады не все, есть и традиционные, но их количество постепенно сокращается.

Гендерная нейтральность помогает ребенку развиваться всесторонне без привязки к полу. В Швеции отказались от так называемых игр для девочек и для мальчиков. Это значит, что девочка может спокойно играть в машинки, а мальчик в куклы и никому даже в голову не придет косо на ребенка посмотреть. Таким образом, толерантность в шведах воспитывается с малых лет и становится частью их жизни.

Осознанное родительство

В Швеции родители действуют в интересах своих детей

В Швеции родители действуют в интересах своих детей


Разумеется, шведы просто люди и даже при всем благополучии и успешности им не чужды проблемы. В стране очень высокий процент разводов, почти половина браков распадается. Но развод у шведов – это не война с дележкой домов, вилок и детей. Если мужчина и женщина решили, что больше жить вместе не хотят, то это не значит, что теперь в жизни ребенка остается только мать, а отец, если повезет, просто платит алименты и приходит увидеться с ребенком на выходные и день рождения.

По закону, после расторжения брака ребенок должен общаться как с мамой, так и с отцом. И чаще всего он живет неделю с мамой, и неделю с папой. Даже во время развода шведы придерживаются норм равноправия. Нередко кто-то из бывших супругов просто селится рядом, чтобы ребенок мог жить половину времени у него, ходить в ту же школу и не терять друзей.

Вообще к семье и браку у шведов особое отношение. По закону нет никакой разницы, жената пара официально или просто вместе живет. Поэтому неудивительно, что половина детей в стране рождена у родителей, которые не расписаны. Но это никак не мешает им расти полноценными, свободными, толерантными и счастливыми.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2360499310781532361/

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