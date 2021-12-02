Швеция — страна с наиболее высоким коэффициентом счастья

Швеция традиционно ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтинге стран с наиболее высоким коэффициентом счастья. Это для скандинавских стран дело привычное, ведь еще с самого детства шведов воспитывают особым образом. Главной целью воспитания является свобода личности, и, глядя на уровень жизни Швеции, такая методика точно работает.

Лагом как основная шведская философия

Лагом - философия размеренности



Скандинавы от других европейских наций сильно отличаются. И дело даже не в том, что уровень жизни там высокий, а законопослушность вызывает восхищение. У шведов иная концепция жизни. У них есть целый список принципов, из которых состоит их уклад. У всего это даже есть специальное название – «лагом». На русский перевести это слово сложно, оно означит что-то вроде «не много и не мало, а в самый раз». Проще говоря, «лагом» - это некая философия сбалансированности.





Шведы ведут весьма умеренный образ жизни, и это проявляется буквально во всем. Им чуждо изобилие, они проповедуют размеренность. Есть мнение, что такая аскетичность (по меркам жителей СНГ), заложена очень давно – предками скандинавов викингами. Ведь они думали не только о себе, но и о других членах сообщества. Лагом можно смело назвать ключом к тому благополучию, которым могут похвастаться шведы, люди, которым удалось построить почти идеальную политическую систему, являющуюся балансом между социализмом и капитализмом.

Главные принципы шведского лагом:

1. Качество во всем. На первый взгляд может показаться, что лагом предполагает строгую экономию. Но это далеко не так. Дело в разумности, и в первую очередь речь идет о потреблении. Это легко объяснить на примере одежды: лучше купить одну дорогую вещь высокого качества, чем десяток низкопробных, которые пропадут их трендов уже через неделю.



2. Никакой роскоши и вычурности. Кичиться богатством и выглядеть, как новогодняя елка утром во вторник – это совсем не про шведов. Лагом – это не дорогие часы, машина последней серии и модная одежда класса люкс. Даже если человек богатый и может себе позволить все и даже больше, не значит, что нужно это показывать. И тем более, покупать в кредит что-то из премиум-сегмента, только чтобы похвастаться, шведы точно не будут.

Щведы выступают за натуральность и берегут природу



3.Ставка на натуральность. Шведов с детства приучают к бережному отношению к планете и ее ресурсам. Поэтому неудивительно, что они выбирают природные материалы в одежде и мебели, а походу в клубы и рестораны предпочтут вылазку на природу. Шведки выступают за натуральность и не боятся в любое время дня появляться с минимумом макияжа или же совсем без него. А если уже и выбирают средства в свою косметичку, то покупают экологичные бренды.



4. По философии лагом основной источник позитивных эмоций – это польза, которую каждый человек может принести. Шведы живут по правилу «Reduce – Reuse – Recycle», то есть «Сокращай, используй повторно, перерабатывай». Например, они отдают в благотворительные фонды одежду, которая им не нужна, или сдают на переработку.

Основы воспитания детей в Швеции

В Швеции отцы воспитывают детей на равне с мамами

В декрет по очереди



В далеком 1974 году именно Швеция стала первым в мире государством, которое на законодательном уровне позволило идти в декрет не только мамам, но и папам. Всего по закону закреплено 480 оплачиваемых дней декрета, из которых по 90 должен взять каждый из родителей, а оставшиеся 300 дней можно разделить так, как пожелают родители. Мужчины-шведы с удовольствием участвуют в воспитании своих детей с первых месяцев жизни, поэтому совершенно не удивительно, что отцы в Швеции (от политиков до рядовых менеджеров), как минимум, на пол года уходят в декрет.

В декрет Швеции уходят оба родителя



Чаще всего, первые полгода с малышом сидит мама, а потом эта обязанность переходит к отцу. Истинных потомков отважных викингов не пугает ни детский плач, ни бессонные ночи, ни грязные подгузники, ни приготовление каш и долгие прогулки с коляской. В Швеции партнеры в паре равноправны, и этому точно стоит поучиться очень многим непрогрессивным государствам.

Равенство и плюрализм мнений

С детства маленьких шведов учат толерантности



Среди стран Евросоюза Швеция традиционно занимает лидирующую позицию в рейтинге гендерного равенства. Кто бы мог подумать, но уже триста лет назад, в 1718 году в этой стране женщины, которые платили налоги и были самостоятельными в финансовом плане, получили право голоса. В Швеции даже создали Министерство гендерного равенства, а в Кабмине женщин по количеству больше, чем мужчин.

Министр культуры Швеции Аманда Линд



Швецию можно смело назвать страной победившего феменизма. Архаичное разделение обязанностей по дому на женские и мужские давно кануло в Лету. Мужчины в этой стране не комплексуют, если их партнерша больше зарабатывает, и не видят ничего зазорного в том, чтобы дома готовить еду и убираться в квартире. А вот женщины успешно строят карьеру, становятся топ-менеджерами и платят за мужчину на свидании в ресторане.



И равенство это распространяется не только на взрослых, но и на детей. В Швеции табу на конфликты и уж тем более, на физические наказания. С детьми принято говорить, как с равными. С 1979 года в стране на законодательном уровне утвердили запрет на телесные наказания детей.

Дети в садах проводят много времени на улице в любую погоду



В Швеции у детей и правда много свободы. Например, до 6 класса они не получают оценки в школе. В отличие от стран постсоветского пространства, детей своих шведы не нагружают десятком кружков и дополнительных занятий. А о так называемом «раннем развитии» вообще мало кто слышал. Шведские дети имеют возможность быть просто детьми. Все они познают через игру, и лучше, чтобы на свежем воздухе. В среднем дети в Швеции на улице проводят от 4 часов в день, и не важно, идет ли за окном дождь или светит солнце.

Никакого розового и голубого

В Швеции нет традиционного разделения на игры для девочек и мальчиков



То, к чему в западных странах только стремятся, в Швеции вовсю внедрено и прекрасно работает. Речь о гендерно-нейтральном подходе. В стране отказались от гендерных стереотипов не просто на словах, а на законодательном уровне. Для того, чтобы при обращении к человеку не подчеркивать его половую принадлежность даже ввели новое слово «хен», которое позаимствовали у соседей-финнов. Важно, что именно словом «хен» воспитатели обращаются в гендерно-нейтральных детсадах к деткам. Стоит отметить, что такие сады не все, есть и традиционные, но их количество постепенно сокращается.



Гендерная нейтральность помогает ребенку развиваться всесторонне без привязки к полу. В Швеции отказались от так называемых игр для девочек и для мальчиков. Это значит, что девочка может спокойно играть в машинки, а мальчик в куклы и никому даже в голову не придет косо на ребенка посмотреть. Таким образом, толерантность в шведах воспитывается с малых лет и становится частью их жизни.

Осознанное родительство

В Швеции родители действуют в интересах своих детей



Разумеется, шведы просто люди и даже при всем благополучии и успешности им не чужды проблемы. В стране очень высокий процент разводов, почти половина браков распадается. Но развод у шведов – это не война с дележкой домов, вилок и детей. Если мужчина и женщина решили, что больше жить вместе не хотят, то это не значит, что теперь в жизни ребенка остается только мать, а отец, если повезет, просто платит алименты и приходит увидеться с ребенком на выходные и день рождения.



По закону, после расторжения брака ребенок должен общаться как с мамой, так и с отцом. И чаще всего он живет неделю с мамой, и неделю с папой. Даже во время развода шведы придерживаются норм равноправия. Нередко кто-то из бывших супругов просто селится рядом, чтобы ребенок мог жить половину времени у него, ходить в ту же школу и не терять друзей.



Вообще к семье и браку у шведов особое отношение. По закону нет никакой разницы, жената пара официально или просто вместе живет. Поэтому неудивительно, что половина детей в стране рождена у родителей, которые не расписаны. Но это никак не мешает им расти полноценными, свободными, толерантными и счастливыми.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2360499310781532361/

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