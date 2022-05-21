Мошко Ицкович Бланк: за что прадеда Ленина изгнали из еврейской общины

Существование еврейских корней у Ленина подтверждено многими историческими трудами. Исследователи «докопались» до прапрадеда Ильича по материнской линии, Ицко Бланка, который жил на Волыни в маленьком городке Староконстантинове.

Но наиболее яркой фигурой в «ленинской еврейской генеалогии» был прадед будущего разрушителя империи, Мошко Ицкович Бланк. Он обладал неуемным нравом и умудрился настроить против себя всю еврейскую общину города. Его обвиняли в краже соломы, мошенничестве, обмане клиентов и даже в «организации» пожара, который уничтожил 23 дома добропорядочных евреев. По последнему обвинению Мошко провел почти целый год в тюрьме, пока специальным решением Сената в Санкт-Петербурге его не признали невиновным.

После этого прапрадед Владимира Ильича решил начать другую жизнь и перебрался в Житомир. Видимо, хлебнув лиха, Мошко Ицкович решил устроить жизнь своих сыновей - Абеля и Исраэля - вне контекста еврейской общины. Согласно исследованию историка Йоханана Петровского-Штерна, в 1820 году Бланк договорился с сенатором Дмитрием Барановым, чтобы тот помог перебраться его детям в Петербург. Взамен Мошко якобы рассказал о «грязных делишках» евреев Волыни - взятках чиновникам, обмане, незаконном ростовщичестве и винокурении и «заговорах против власти».

В архиве Житомира два письма Мошко к царю Николаю I от 7 июня 1845 и 18 сентября 1846 года, в которых тот обвинял евреев в ненависти к православным и в том, что они не молятся за здоровье Его Императорского Величества. Бланк рекомендовал государю «силою принудить евреев избрать собственную пользу, так, как принуждают больного, который не хочет принимать лекарство». В качестве же мер исцеления предлагалось, чтобы евреи не получали от христиан никаких выгод (т.е. чтобы те, к примеру, не исполняли для них какую-либо работу в субботние и праздничные дни, когда сами они работать не могли, и не вели торговлю с ними), чтобы им «воспрещены были ежедневные молитвы о пришествии мессии», а вместо этого «их принуждали в каждый субботний день молиться за государя, за наследника престола и за всю царскую фамилию», чтобы им запрещены были «все собрания у хасидов», а раввинам (их Бланк именовал «лицемерными святошами»), соблазняющим евреев «к лжеумствованию», не позволяли объезды своих приходов.

Неизвестно, как отреагировал Николай I на идеи прадедушки будущего могильщика династии Романовых. Видимо, с вниманием, поскольку вскоре сыновья Мошко получили разрешение покинуть черту оседлости и покрестились в православную веру. Причем крестным отцом Исраэля стал сам сенатор Баранов. Так в Российской империи появился новоявленный христианин, Александр Дмитриевич (в честь крестного отца) Бланк, у которого в 1870 года родится внук - Владимир Ильич Ленин.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/180153-moshko-ickovich-blank-z...

А вы знали об этом?

Россия владеют самой большой территорией из всех существующих в мире сотен народов – 17 млн. кв. км или 1/8 часть суши. Это почти вдвое больше территорий двух самых богатых и сильных держав современности Китая и США, которые довольствуются менее, чем 10 млн. каждая. Причем, средняя плотность населения России получается 9 человек на квадратный километр, в то время, как в США 35-40, а в Китае и вовсе 160-170. На каждого русского по праву рождения приходится 11 га земли, в то время, как наследникам ковбоев приходится скакать на 2,5 га, а жителю поднебесной тесниться на половине. По запасам руд цветных металлов и серебра Россия находится на первом месте, по запасам ниобия, германия и вольфрама на втором, платины на третьем, золота на четвертом. На территории России находится 12 морей, 2,5 млн. рек и 2 млн. озер, одно из которых Байкал. По запасам пресной воды страна на 2 месте – 4,5 млн. куб. км, а по площади пахотных земель и земель, пригодных для сельского хозяйства, на первом !

Исторический объём добытого золота составляет 170 тыс. тонн, однако долг США эквивалентен 459 тыс. тонн. Эта цифра ярче всего иллюстрирует то, что США никогда не отдадут долг, вызванный злоупотреблением печатным станком, мировой экономике. Причем, это только часть американского финансового долга, составленная из дефицита кумулятивной торговли за период с 1999 по 2017 годы. В этой связи другой немецкий эксперт Эрнст Вольф предупреждает об опасности войны, которую США могут развязать, чтобы списать долги, порожденные печатным станком Федерального резерва.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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