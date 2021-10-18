Православная икона Анны и Иоакима: описание, история, молитва и интересные факты

Ежегодно пороги дорогих платных клиник обивают супружеские пары, которые не могут зачать детей. Часто их старания не вознаграждаются, и напротив, появляется чувство беспомощности и безнадежности. Именно таким парам способна помочь икона Анны и Иоакима. Известно, что родители девы Марии почти 50 лет ждали чудесного зачатия.

Чудотворная икона

Чтобы не отчаиваться, молодым парам рекомендуется иметь перед глазами пример святых Анны и Иоакима. Супруги жили в Назарете, вели праведную жизнь, но почему-то не могли иметь детей. Только в 70 лет они смогли стать родителями.

Вот уже на протяжении долгих веков чудотворным действием обладает их икона. Праведные Иоаким и Анна, по отзывам прихожан, даруют супругам исцеление от такого страшного недуга, как бесплодие.

Существует несколько вариантов христианского сюжета. На одних иконах супруги изображены фронтально, на других мы видим их профиль. На некоторых изображениях пожилая пара нежно обнимает друг друга. Есть картины, где Анна с мужем уже нянчат деву Марию.

При этом практически всегда пожилые супруги с нежностью и любовью смотрят друг на друга. Одежда подчеркнуто-красного цвета, что говорит о приближающейся радости. Часто нимб святого мужа, больше, чем у любимой.

Этот символ показывает, что Иоаким - глава их семьи.

Икона Анны и Иоакима – это изображение супружеской любви. Любви, способной творить чудеса.

Почему общество осуждало Богоотцов?

Родители девы Марии проживали в Назарете. Оба были из хороших семей. Две трети дохода отдавали бедным и в храм. Несмотря на это, назаряне осуждали супружескую пару. Считалось, что если у людей в законном браке нет детей, значит, они не благословлены Богом. Бесплодие было наказанием и тяжелым несчастьем.

По закону Иоаким мог развестись со своей бездетной супругой и заново жениться. Однако праведник слишком любил Анну и не мог ее отвергнуть.

А вот жители города спокойно отвернулись от их семьи. В один праздничный день мужчина принес в Иерусалимский храм дары, но священник отказался их брать. Служитель Бога был уверен, раз Всевышний не дал паре детей, значит, у них есть скрытые тяжкие грехи.

В этот же день один из жителей Назарета заявил праведнику, что бездетный человек не может приносить жертвы Богу.

Тогда еще никто не знал, что Спасителя на грешную землю приведут именно святые Иоаким и Анна. Икона супругов, вероятно, поэтому обладает такими чудесными исцеляющими свойствами.

Пост Иоакима в пустыне

Дедушка Иисуса Христа был очень огорчен тому, что в этот праздничный день в церкви ему отказали. Он вспомнил свою родословную и понял, что все достойные мужчины в ней имели детей. Правда, праотец Авраам смог взять на руки новорожденного сына только в преклонном возрасте.

Иоаким в тот день не смог вернуться к жене, а ушел в пустыню. 40 суток он провел в молитве и посте. Праведник просил Всевышнего дать ему ребенка. Он готов был остаться в пустыне до тех пор, пока Бог не выполнит его просьбу.

На 40 день к нему явился Ангел и велел идти в Иерусалим. Там его уже должна была ждать супруга. Таким образом, икона Богоотец Иоакима и Анны, показывает миру, что вера в Бога и настоящая любовь могут быть выше мнения окружающих.

Мольбы Анны

Анна родилась в семье священника Матфана. Все ее братья и сестры имели детей. Почтенная дама полагала, что именно ее тяжкие грехи не позволяют ей стать матерью.

Всю жизнь женщину поддерживал только муж, когда Иоаким ушел в пустыню, Анна решила, что теперь уж точно от нее отвернулся весь мир.

Однажды гуляя в саду, она увидела гнездо с птенцами. Это зрелище еще больше огорчило праведницу. Ей показалось, что она единственная женщина, чье чрево никогда не сможет взрастить дитя.

Тогда Анна начала слезно молиться, обещая принести своего ребенка в дар Всевышнему. После молитвы к ней спустился Ангел, и рассказал, что Бог услышал ее просьбу. И теперь у нее должна родиться дочь по имени Мария. Также Ангел сказал женщине срочно отправиться в Иерусалимский храм, чтобы поблагодарить Бога.

Именно зачатие Марии изображает самая знаменитая икона праведных Богоотец Иоакима и Анны. На ней святые стоят на пороге храма.

Чудесное рождение

После посещения храма у пожилых супругов, наконец, родилась долгожданная дочь. По преданию, когда малышке было полгода, Анна отпустила ее на землю. Маленькая Мария прошла ровно 7 шагов и вернулась к матери. Тогда женщина решила, что пока девочка не отправится в храм, ей не стоит ходить по земле.

Икона Анны и Иоакима часто дополняется третьим персонажем – младенцем Марией. Правда в семье девочка прожила только три года. После, как и было обещано, ее отправили в храм. Сам Иоаким думал сделать это на год раньше, но Анна боялась, что маленькая девочка будет сильно тосковать по родителям. Возможно, она просто хотела подольше побыть с долгожданной дочкой.

Чудесное рождение Марии заставило жителей Назарета сменить гнев на милость. Правда, они тогда еще не знали, что на их глазах начинается история Нового Завета.

Вскоре после того, как родители отдали дочь на службу Богу, они покинули эту грешную землю.

Как молиться иконе?

По многочисленным отзывам, икона Анны и Иоакима способна не только помочь бездетным парам, но также укрепляет брак и помогает восстановить женское здоровье. Одинокие прихожане могут обратиться к лику святых, чтобы те помогли им найти законного спутника жизни. Беременные женщины просят у святой Анны, чтобы роды прошли легче, а малыш родился здоровым.

Существуют специальные молитвы, с которыми можно обращаться к покровителям семьи:

тропарь праведникам;

кондак;

первую и вторую молитву к Богоотцам.

А также личное обращение самой Анны к Всевышнему о даровании младенца.

Сложно сказать, как правильней будет молиться. Можно выучить известные слова, но тогда надо понимать их смысл и просить от души. А можно постараться просить святых своими словами. Как они сами и поступали в свое время. Главное, чтобы молитва шла от сердца.

Где можно поклониться святым?

Во многих церквях Востока и Запада хранится икона Иоакима и Анны. Значение ее переоценить сложно. Святую пару почитают христиане всего мира, включая католиков.

Первый храм праведникам построили еще в IV-V веке нашей эры в Иерусалиме. Он сохранился до наших дней. По преданию, там же находится гробница богоотцов.

На Руси почитать Иоакима и Анну начали практически сразу после принятия православной веры. До наших дней имена праведников поминают во время богослужений. А день святых выпадает на 9 (22) сентября, совпадая с рождеством Марии.

В наши дни поклониться мощам праведников можно в афонских и греческих монастырях. В России частица мощей святой супруги есть в Валаамском монастыре.

Икона праведных богоотцов находится в московском храме Иоанна Воина на Якиманке. Также можно заказать копию себе. Небольшие изображения продают в пределах 500-700 рублей. Иконы побольше стоят уже от 1500 рублей. Лучше всего приобретать изображение святых в храмах. Особенно это актуально для супругов, мечтающих о детях.

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