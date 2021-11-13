5 распространённых мифов о космосе, в которые до сих пор многие верят

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад. Да, мы изучаем его, что называется, по месту уже более полувека. С тех пор человечество сделало много открытий о космосе. Казалось бы, все они общеизвестны, но тем не менее существует огромное количество мифов, о многих из которых люди даже не догадываются.

Большинство из них породила фантазия голливудских режиссеров. Есть и такие, которые появились в результате недостаточной образованности некоторых людей или попросту склонностью верить в различные теории заговоров. В XXI веке появилось даже целое общество, которое утверждает, что Земля плоская, а полеты в космос — это все мистификация и способ “распила” государственных средств. Спорить с ними, конечно, мы не будем, а приведем менее очевидные мифы, которые наверняка вас удивят, ведь в некоторые из них мы верим с самого детства.

Солнце желтого цвета, а космос яркий и красочный

Вспомните первые детские рисунки — домик и обязательно солнышко в углу листа, которое раскрашено желтым цветом. Казалось бы, а каким же еще? Достаточно взглянуть в окно, чтобы убедиться, что солнце действительно желтое. Однако на самом деле светило вовсе не желтое, а белое. А кажется таковым только по причине нашей атмосферы, которая искажает его цвет.



Кто-то сейчас наверняка скажет — но как же снимки из космоса, на которых солнце тоже желтое? Представление о том, что звезда желтая настолько распространено, что снимки попросту подкрашивают. В результате они приобретают более традиционный и привлекательный вид. К слову, все яркие разноцветные фото из космоса, которые захватывают своей богатой палитрой, на самом деле раскрашены искусственно в таких программах, как Photoshop. К примеру, телескоп Хабл делает фото только в черно-белом цвете, что обеспечивает более высокую их четкость.



Однако снимки раскрашивают не только с целью сделать их более красивыми и произвести впечатление на обывателей. Цвета подбираются в соответствии с химическими элементами, скопление которых запечатлено на том или ином снимке. То есть каждому химическому элементу соответствует определенный цвет. Таким образом ученые могут понять, что именно запечатлено на фото.

Темная сторона луны

К этому мифу приложили руку не киношники, а музыканты легендарной рок-группы Pink Floyd, выпустив свой восьмой студийный альбомом “The Dark Side of the Moon”. На самом же деле никакой темной стороны Луны не существует.

Дело в том, что спутник всегда обращен одной стороной только к Земле, но к Солнцу поворачивается всеми своими сторонами. То есть они получают солнечный свет в равной степени.

Человек в открытом космосе моментально погибнет и даже “взорвется”

Этот миф создан полностью Голливудом. К примеру, в фильме «Чужая земля» люди в космосе раздувались и взрывались словно кровяные шары. В фильме “Вспомнить все” человек в космосе хоть и не взрывался, но его раздувало, глаза вываливались из глазниц — картина ужасающая, но к реальности не имеющая отношения. Более гуманная смерть показана в фильме «Миссии на Марс». Здесь человек моментально превращался в льдышку, но и это не правда.

На самом деле человек не погибает мгновенно и даже около 10 секунд может оставаться в сознании. От моментального замерзания спасает отсутствие воздуха. Кровь не вскипит, так как кожа, по сути, нас герметизирует. Единственное, чтобы продлить себе жизнь, придется выдохнуть воздух из легких.

Через 10 секунд пребывания в открытом космосе человек потеряет сознание, однако еще в течение 80 секунд после этого его можно спасти. Так что, космос далеко не самая агрессивная среда, как принято считать. Правда, ряд крайне неприятных ощущений в невесомости люди иногда испытывают, даже не будучи в открытом космосе.

Пояс астероидов сложно преодолеть на космическом корабле



Еще один миф, который отображен в голливудских фильмах. В “Звездный войнах” и некоторых других картинах показано, что пролететь сквозь пояс астероидов под силу лишь самым ловким пилотам космического корабля. Ведь необходимо уворачиваться от глыб, показывая при этом фигуры высшего пилотажа.

На самом же деле плотность астероидов не такая высокая, как показано в фильмах. Учитывая космические расстояния, наткнуться на препятствие будет не так-то просто, учитывая, что электроника, которой оснащаются космические корабли, предупреждают о препятствии заранее на большом расстоянии.

Солнце — это большой огненный шар

И напоследок еще один миф о Солнце. Многие представляют нашу звезду как большой огненный шар. На самом деле солнце не горит, да и не может гореть в принципе, оно просто светится. Какая в этом разница? Горение — это химическая реакция, а на звезде происходит ядерная реакция. То есть никакого окисления нет, вместо этого атомные ядра вещества взаимодействуют с другими ядрами либо элементарными частицами.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2344444591881325056/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Казнить нельзя помиловать: Как Петр Великий разделался с любовником жены(https://otari.mirtesen.ru/blog/43223852823/)

Проклятые серьги Мещерских: как они оказались у Раисы Горбачевойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43201905101/

Месть за сестру: главные подвиги брата Зои (Космодемьянскойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43810648971