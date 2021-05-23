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Кукиш: что этот русский жест означал на самом деле

Кукиш: что этот русский жест означал на самом деле

Почему мы рвем на груди рубаху, бросаем оземь шапку и показываем кукиш? Расшифровываем русский народный язык жестов.

Бросать оземь шапку

Экспрессивный жест, который артикулировал какое-то отчаянное решение. Головной убор (наряду с бородой) для русских мужчин символизировал достоинство, интегрированность в обществе. Публичное снятие шапки считалось тяжким позором, своего рода гражданской казнью. Обычно этой процедуре подвергали должников. Добровольное же бросание на землю шапки демонстрировало готовность человека пойти на самый безумный риск, в котором ценой неудачи могло стать изгнания человека из общества.

Чесать затылок

Русский человек чешет затылок, когда чем-то озадачен. Вопрос – для чего? Конечно, вряд ли, чтобы простимулировать кровообращение мозга. Одна из версий гласит, что жест этот пришел из народной магии: таким образом наши предки вызывали на помощь пращура, гения рода.

Рвать на груди рубаху

Вероятно, изначально это была импровизированная клятва. Есть гипотеза, что таким экспрессивным жестом наши предки показывали свою принадлежность к Православной вере, демонстрируя крест. Кроме того, известно, что при казнях и некоторых телесных наказаниях экзекуторы разрывали у наказанного верх рубахи.

Так вот, добровольное разрывание одежды в качестве убеждающего аргумента призвано было показать готовность человека взойти на плаху за правду.

Бить себя в грудь

Этот жест по одной из версий пришел из воинской традиции кочевников и был занесен на Русь татаро-монголами. Так «степняки» приносили клятву своему сюзерену. Удары кулаком в грудь в качестве жеста должны были показать преданность человека.

«Коза»

Как правило, этот жест ошибочно связывают с уголовной «распальцовкой» или поклонниками "металла". На самом деле, «козе» уже несколько тысячелетий, и связана она была с защитой от черной магии, от злых духов. Вероятно, старшее поколение еще помнит потешку «Идет коза рогатая за малыми ребятами…», когда взрослый показывают, как бодается коза, изображая козлиные рожки с помощью мизинца и указательного пальца правой руки. На самом деле, это не просто игра с ребенком – таким образом наши пращуры снимали сглаз с детей.

Кроме того, «козой» сопровождали свои выступления древнегреческие ораторы – эта конфигурация означала «наставление». От древних риторов этот жест переняли христианские священники, которые часто сопровождали свои проповеди именно «козой». Любопытно, что на некоторых православных иконах можно увидеть Спасителя и святых с выставленными вперед мизинцем и указательным пальцем.

Кукиш: что этот русский жест означал на самом деле

Кукиш

Вообще этот жест характерен для многих культур. На Руси о кукише, вероятно, узнали от приезжих немцев, которые таким вульгарным жестом пытались соблазнять русских барышень. Есть даже версия, что «фига» возникла от немецкого выражения fick-fick machen (так звучало традиционное немецкое приглашение к интимной близости).

В русской традиции символ этого жеста (наверное, благодаря высокоморальным русским женщинам) трансформировался в обозначение категорического отказа. Причем со временем «фига» стала использоваться как защитное средство от нечистой силы: видимо, из-за распущенности экспаты из германских земель приравнивались к бесам.

Щелчок по шее

Этот жест из русской питейной традиции артикулировал распространенный в XIX-начале XX века фразеологизм «заложить за галстук». Выражение это родилось в офицерской среде, и придумал его некий полковник Раевский, «краснобай и балагур». Кстати, он «изобрел» и другую «питейную» фразу - немного подшефе (chauff?). Интересно, что этот жест взяли на вооружение спекулянты горячительными напитками во времена «сухого закона», который Николай II установил в Российской империи в 1914 году.

Источник : https://cyrillitsa.ru/narody/157705

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