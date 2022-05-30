12 жестких и неприятных фактов о браке, которые важно знать

Не существует универсального секрета семейного счастья. Того ключика, который подходил бы без исключения всем и сохранял мир и спокойствие в семье. Брак – это тяжкий труд, а не увеселительная прогулка.

Потому нужно знать несколько вещей, которые могут на первый взгляд не понравиться, но помнить о них стоит, если вы действительно хотите сохранить отношения со своей второй половиной. Итак, 12 брутальных фактов о браке.

1. Первая влюбленность и страсть когда-нибудь исчезнут

Прекрасная пора первой любви, когда вокруг бурлят эмоции, из кровати можно не вылезать сутками, а в повседневной жизни хочется творить подвиги, проходит. Людям, которые хотят не просто пожениться, но и сохранить брак на долгие годы, нужно понимать, что безумство и кипение страстей не будут длиться вечно. Иначе можно и взорваться.

2. Иногда решить семейные проблемы может только специалист

Всегда стыдно признаться и себе, и остальным, что что-то пошло не так и вы не можете самостоятельно решить проблемы, вспыхнувшие в вашей семье. Не стоит закрывать на них глаза и оттягивать поход к специалисту — он действительно может помочь.

3. Ненависть к супругу - это нормально

Как ни изумятся сейчас романтики, но иногда ненависть к человеку – то, что нужно для гармоничного брака.

4. Отношения не продержатся долго без встряски

Если в отношениях все приторно и шоколадно – может и затошнить. Временами ненавидеть своего мужа из-за какого-то поступка или бездействия – замечательно. Скорее, тревожным знаком будет то, что вам все равно.

Как ни прискорбно, встряска нужна всем. Думаете, есть масса примеров идеальных семей, которые никогда не ссорятся? Не волнуйтесь, такого не бывает. Просто многие не показывают посторонним изнанку своей жизни. Без ссор, скандалов, порой, увы, измен и ревности, отношения в семье станут скучными и быстро зачахнут. Эмоциональная подпитка – как раз то, что нужно.

5. Без общих интересов брак может развалиться

Печально, когда, прожив много лет в браке, понимаешь, что вас объединяют только дети. Страсть угасла, а с человеком и поговорить не о чем, потому как он смотрит футбол, а ты в это время листаешь модный каталог. Должно быть что-то связывающее вас — то, что вы оба любите и цените. Общее хобби может перерасти в настоящую отдушину, способную спасти ваш брак.

6. Брак не сохранить, если носить все в себе

В браке нельзя долго молчать и обижаться. Нет, конечно, можно. Вот только ни к чему хорошему это не приведет. Можно копить проблемы как снежный ком и вылить это в скандал и затяжной развод, а можно выбрать время и спокойно поговорить друг с другом.

7. Рождение ребенка меняет все

Привычный уклад жизни меняется навсегда. Не стоит думать, что ребенок способен спасти разрушающийся брак или разрушить идеальную семью. Нет, маленький человечек – это дополнительный кирпичик в стене. Хорошую семью он только укрепит, ну а плохую может и разрушить, если муж и жена не будут готовы преодолевать трудности вместе.

8. В интимных отношениях рано или поздно наступает спад

С годами страсть может немного угаснуть, и этого не стоит бояться. То, что было нормальным в 20, уже не работает в 40 лет. И потому нужно относиться спокойно к тому, что время, проведенное с супругом в кровати, может несколько сократиться.

9. Ложь разрушает семью

На лжи не построишь никакие нормальные отношения. Особенно тяжко, когда неправда вскрывается после долгих лет брака и выходит на свет. Мелкие недомолвки в быту бывают полезными, но не стоит путать маленькие женские хитрости с откровенным враньем. Особенно нехорошо, когда это входит в привычку и портит состоявшийся брак.

10. Брак не решит ваших проблем

Так приятно переложить все хлопоты на голову молодого супруга, поправить финансовое состояние или выйти замуж назло кому-то. Как ни прискорбно, этими причинами руководствуются многие девушки, и, естественно, их брак не длится долго. Замужество – это путь вдвоем с любимым, а не способ уйти от проблем с помощью другого человека.

11. Любовь без уважения долго не протянет

Любите постоянно пилить своего благоверного, потому что так делают все жены? Прежде чем оскорблять и обижать человека, пытаясь его мотивировать изменить что-то, давайте подумаем, хватит ли у него сил выдержать все это? Возможно, есть и другой путь донести свое мнение до второй половинки? Уважайте своего партнера, иначе семью можно и разрушить.

12. Любовь легко перерастает в привычку

После прожитых лет так легко заменить любовь постоянством. Чувства могут впасть в спячку, причем навечно. К сожалению, это нормально. Любовь уходит, а к человеку просто привыкаешь. Можно ли что-то изменить? Конечно, но для этого любовь нужно постоянно подпитывать.

Семейная жизнь полна взлетов и падений, не бывает так, чтобы все было идеально гладко. Важно в любой момент поддержать своего партнера и быть рядом, тогда ваш брак преодолеет все преграды.

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