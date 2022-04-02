Удивительные факты о волках

В некоторых культурах к волкам относятся с большим уважением, в других недолюбливают за склонность уничтожать домашний скот и время от времени нападать на людей. Но эти хищники, как рассказал BBC Earth один из главных специалистов в мире по волкам, обладают рядом уникальных черт.

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По словам доктора Дэвида Меча, старшего научного сотрудника Геологической службы США, который уже более полувека изучает волков, есть несколько вещей, которые большинство людей не знает или ошибочно предполагает о волках.

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Неизвестные факты

Исследователи неоднократно изучали поведение волков, в том числе их социальные привычки и способы, которыми они обеспечивают себе выживание. На основании своего 50-летнего опыта доктор Меч выделяет пять малоизвестных фактов о серых хищниках:

1) Размер контролируемой волками территории зависит от количества добычи на ней. Территория обитания волчьей стаи может варьироваться от полусотни квадратных километров до нескольких сотен, если добычи на ней немного. Хоровой вой стаи – это один из способов предупредить других волков, что на эту территорию лучше не соваться.

2) Волки представляют опасность для человека лишь в исключительных случаях. Предотвращать распространение бешенства у волков в наши дни удается более эффективно, чем раньше, поэтому случайные нападения на людей происходят все реже.

В большинстве мест обитания волков люди, наоборот, сами охотятся на них и ставят на них ловушки.

3) Волки в первую очередь выбирают наименее опасную добычу. Волки предпочитают охотиться на слабых животных – старых, очень юных, голодающих, травмированных или больных.

4) Как правило, волки не особенно снижают поголовье добычи на своей территории. Однако в необычных обстоятельствах (несколько холодных зим подряд, длительная засуха или уменьшение ареала) они могут снизить количество местной живности или даже полностью ее уничтожить.

5) Поголовье проживающих на какой-либо территории волков прямо пропорционально общей массе добычи на этой территории. Этот факт может показаться очевидным, но чем больше добычи, тем более многочисленной может быть популяция волков.

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Добычей волков чаще всего становятся слабые или больные животные

С волками жить

Доктор Меч в течение 25 лет проводил летние месяцы на канадском арктическом острове Элсмир, изучая волков. По его словам, в ходе этих командировок он узнал много фактов, не совпадающих с общепринятыми представлениями о волках.

Некоторые из этих фактов не очень значительны, другие лишь дополняют общую картину наших знаний, но среди них есть и вещи, которые специалист считает важными. Вот три из них:

1) По новой теории, волки становятся вожаками (также называемыми альфа-самцами и самками) не потому, что побеждают в поединках с соперниками, а потому, что находят себе пару и производят потомство, формируя новую стаю.

2) Арктические волки продолжают перемещаться и во время зимы, в условиях круглосуточной полярной ночи (как и в любое другое время года) — при условии, что волчата уже способны передвигаться.

3) Существуют свидетельства того, что волки в ходе охоты порой демонстрируют предусмотрительность и другие признаки высокоорганизованного мышления.

Думаю, широкая публика мало что знает о вышесказанном, — считает доктор Меч.



Сильные впечатления

За годы изучения волки не раз удивляли Меча.

Наиболее сильно он поразился, когда на тяжелораненого волка напала знакомая ему стая. Позднее этот волк умер. Было удивительно вблизи наблюдать последствия нападения волков, которые раньше были так дружелюбны к своему товарищу – хотя раньше мне приходилось видеть подобные сцены с воздуха, — говорит ученый.

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Волчат учат охоте на зайцев

Не менее сильно я был впечатлен, когда стая в пяти метрах от меня растерзала теленка мускусного быка – опять-таки, несмотря на то, что я видел такое с воздуха несколько раз, — добавляет ученый.

Также он не на шутку удивился, когда годовалый волк сознательно не стал убивать пойманного зайца, а отнес его волчонку.

Доктор Дэвид Меч был главным научным консультантом документального фильма Семья снежных волков и я.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2447241866941040911

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