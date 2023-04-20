Была ли столь необходима спецоперация России на Украине ?

Сразу же после начала спецоперации России на Украине в российском обществе не утихают дискуссии о том, как к этому относиться. Аргументы противников войны в основном сводятся к тому, что решение ввести войска в соседнюю страну было преступным и аморальным, а те, кто поддерживают эту спецоперацию, логично считают, что войны было не избежать!Есть и такие деятели, которые считают это очередным правительственным сговором между американским и российским руководством !

Исходя же из сложившейся сегодня ситуации, можно однозначно заявить, что проведение спецоперации российским руководством было не только оправдано, но ,к сожалению, было проведено со значительным опозданием!Безусловно, спецоперацию надо было проводить еще в 2014 году, когда уже гибли люди в Донбассе, а западные организаторы и спонсоры сегодняшнего противостояния еще не успели полностью вооружить кровожадную бандеровскую хунту! Если бы Россия ввела свои войска на Донбасс в 2014-м году, то с обеспечением безопасности этих городов не было бы проблем, поскольку тогда нацистские каратели под Донецком и Горловкой не создали бы за 8 лет прочную и хорошо укреплённую линию обороны, захват которой сегодня сопряжен значительными потерями.

Об этом также явно свидетельствуют события в Крыму ,когда бандеровские неонацисты из-за неимения вооружения не оказали никакого сопротивления российским войскам. Именно поэтому тогда были своевременными и дальновидными действия Путина, предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали его слова «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»!Если же Путин 24 февраля не ввел бы войска на Украину, то «западные борцы за демократию» обязательно вооружили бы бандеровскую хунту и ядерным оружием!

В этом отношении любопытно,почему в ООН отказались комментировать слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда?Ведь именно они официально заявили,что Минские соглашения были фактически отсрочкой для подготовки Западом военного конфликта Украины с Россией.Ведь именно поэтому, не имея достаточного оружия, бандеровские нацисты,забыв тогда о патриотизме, без единого выстрела с потрохами сдали Крым!

Вообще, судьба Матушки России довольна удивительна и трагична, поскольку она уже в пятый раз за последние двести лет отстаивает свое право на существование в борьбе с коллективным Западом, который окончательно превратился в империю зла! В первый раз – в войне с Наполеоном, второй раз – в Крымской войне, в третий раз – военная интервенция 1918-1922 г., в четвертый раз – Вторая Мировая война и вот сейчас, 2022 г. весь Запад объединился, чтобы сокрушить Матушку Россию, объявив России гибридную войну, на которой все русские, как главная опора державы и Православия, должны быть уничтожены через этноцид (уничтожение национальной идентичности) или геноцид (физическое уничтожение народа)!

Вместе с тем враги России никак не могут понять, что русских невозможно победить, особенно сегодня, когда вопрос стоит о возможности существования российской государственности! В этом отношении поучительны слова управляемого Западом кровавого клоуна и наркокомандующего Зеленского, который громогласно заявил, что украинцы никогда не согласятся на дружбу и братство с Россией и что холод ,голод, тьма и жажда – для нас не такие страшные и смертельные, как российские «дружба и братство»!Остается только сожалеть, что на Украине 10% бандеровских неонацистов захватили власть и легко навязали 90% украинцам свои порядки.Порой трудно понять, что случилось с украинским народом, который,не протестуя против кровавого режима, посылает на верную смерть своих детей и спокойно наблюдает за уничтожением генофонда украинской нации!

Именно поэтому российским войскам надо полностью уничтожить бандеровскую хунту, чтобы спасти украинский народ !Для этого в первую очередь надо обязательно отсечь Украину от любых поставок вооружений и военной техники, будь то железнодорожные маршруты или автотрассы, включая идущие из Польши.Именно это является первостепенной задачей, чтобы навсегда решить украинский вопрос, ликвидировав военную угрозу на российской границе. Фашисты на территории Украины должны быть уничтожены полностью и Россия не должна повторить трагическую ошибку Хрущёва, амнистировавшего бандеровцев в 1959 году ради прекращения партизанской войны.

Безусловно,в последние несколько дней на Украине произошли существенные изменения в балансе сил. Контратаки бандеровцев оказались в целом провальными на Херсонщине, но ,увы, успешными на Харьковщине. Именно ситуация на Харьковщине и вынужденное отступление союзных сил и является переломным моментом. Россия уже не на пороге Третьей мировой войны, к которой навязчиво подталкивал Россию Запад, а она уже фактически началась!

Дойдёт ли дело до применения ядерного оружия, вопрос открытый и вероятность ядерного Армагеддона возрастает с каждым днём, особенно в связи с успешными контратаками ВСУ. И чем ожесточеннее будет сопротивление украинских нацистов, тем больше вероятность применения Россией тактического ядерного удара!Скажу больше, после завершения референдумов и окончательного присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, военная агрессия ВСУ против них будет уже расценена как объявление войны непосредственно России и тогда ядерный удар по Украине неизбежен! Надежда же криминальной бандеровской верхушки на то, что Путин не посмеет на ядерный удар якобы из-за страха ответного ядерного удара американцев по России, просто смехотворно!Неужели они надеются на то, что из-за кучки нацистов, которых просто используют как пушечное мясо,продажный коллективный Запад пойдет на ядерный Армагеддон – равносильный концу света!Ведь именно поэтому авантюрное и истеричное заявление наркокомандующего Зеленского о превентивном ударе по России со стороны Запада и ускоренном вступление в НАТО вывело из себя американский истеблишмент.

А может им напомнить, как американцы после того, как турецкие ВВС сбили военный российский самолёт близ сирийской границы, сразу же трусливо предупредили своих турецких союзников по НАТО – что в случае обострения обстановки они не примут участия в военном противостоянии с Россией!Аналогичное произошло и с Польшей, когда поляки хотели получить мандат на гуманитарную вооружённую миссию на Украине под эгидой НАТО, но «сердобольные» союзники заявили им : «Мы обеспечим вас любым смертоносным оружием, но из-за вас мы не можем подвергать опасности весь блок НАТО, объявляя ядерную войну России»! Немаловажно также, что миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от угрозы со стороны России развеян и последними событиями в Грузии, когда НАТО не смогло защитить своего «стратегического союзника» – Грузию и остановить продвижение российских войск, что стало одной из причин очередной потери Грузией части своей территории!

Скажу больше, о какой защите союзников можно говорить, если «всемогущие» американцы 21 июля 1974 года не смогли предотвратить боевое столкновение своих давних союзников: вооруженных сил Турции (страна НАТО) и Греции (страна НАТО).Тогда к берегам Греции была отправлена эскадра 6-го флота с авианосцем Форрестол. Американцы блокировали доставку греческих войск на Кипр, но совершенно не препятствовали Турции. Поэтому турецкому десанту в 40 000 численностью противостояло всего 14 000 греческих войск.19 августа греки за помощь союзника по НАТО захватили американское посольство и убили посла США.

Турки потеряли в ходе боев убитыми 3500 человек, а греки вместе с гражданским населением потеряли 4500 убитыми и около 2000 пропавшими без вести.Из своих домов было выселено более 200 000 греков.Кипр был разделен на две части, между которыми до сих пор находятся войска ООН. Турецкая Республика Северного Кипра до сих пор не признана ни кем кроме Турции. В ответ на такую поддержку греки вышли из НАТО, но правда в 1980 году американцы заставили их вернуться обратно.

И вот после этого майданутые бандеровцы все еще надеются на помощь и лояльность американцев, а неадекватный авантюрист Зеленский к тому же цинично призывает коллективный Запад произвести упреждающий ядерный удар по России!Вовочка,пошевели мозгами и неужели ты веришь в то , что из-за кучки бандеровских нацистов, которых просто используют как пушечное мясо,продажный коллективный Запад пойдет на ядерный Армагеддон – равносильный концу света!

Вместе с тем в планы президента Путина никак не входит нанесение ядерных ударов по Украине.Во-первых, там живут родные россиянам люди, пока что находящиеся под внешним управлением и влиянием нацистского режима. Во-вторых, в этом нет особого военного значения, поскольку на вооружении ВС РФ есть авиабомбы без ядерного заряда, которые даже страшнее по разрушительной силе, чем ядерное оружие!Более того, именно этого и ждут «западные партнеры» Украины , чтобы окончательно сделать Россию «изгоем».Скажу больше, чем дальше затягивается спецоперация, тем риск применения ядерного оружия становится все выше, но не Россией, а самой Украиной. Думается, радиологическое оружие им по плечу создать самостоятельно. Возможно, оно уже готово. Целями для удара ВСУ «грязной бомбой» тогда станут, предположительно, Донбасс и Крым с целью их «дерусификации». Как говорится, не доставайтесь никому.

От российского военно-политического руководства сейчас требуется, наконец, прекратить играть в «кота Леопольда» и , повысив боеспособность ВС РФ, в скорейшее время уничтожить нацистский украинский фашистский режим ! Неадекватное по своей сути «миротворчество», направленное на замирение с клиническими русофобами, воспринимается противником как слабость. Затягивание же конфликта приведет Россию к еще более значительным военным и экономическим потерям!

В своей исторической речи в начале спецоперации на Украине президент Путин заявил о священной войне,в которой России предстоит не только победить, но и спасти благоразумных украинцев, ставших разменной монетой в игре алчных западных неоколонизаторов ,от полного уничтожения!Вселяет оптимизма последний саммит ШОС, который стал «холодным душем» для Запада, поскольку ШОС сегодня – это более 30% мирового ВВП, 60% территории Евразии и 50% населения планеты. На этом саммите руководители России, Китая, Ирана и Северной Кореи негласно провели переговоры о создании Военного союза для противостояния НАТО. Новый Военный Союз оказался бы гораздо мощнее НАТО и превосходил бы натовскую армию не только по качеству вооружения, но и по количественному составу армии.

И тогда Россия без особых потерь завершила бы свою спецоперацию на Украине, Китай уверенно забрал бы в свои границы Тайвань, Северная Корея перестала бы находиться в вечном одиночестве своего противостояния с США, а Иран получил бы неоспоримое преимущество в своих противоречиях с амбициозным Израилем и Саудовской Аравией. Однозначно этот Военный Союз в скором времени обязательно будет создан и гегемонии НАТО придет конец!Если же этот Военный Союз не будет создан, то рано или поздно кровавая американская империя зла приведет мир к ядерному апокалипсису!

Одновременно с этим Россия фактически уже частично добилась поставленных целей в спецоперации на Украине. Давайте посмотрим какие задачи ставил Путин перед спецоперацией на Украине. Демилитаризация – фактически достигнута, поскольку Украина исчерпала имевшиеся у неё с советских времён запасы вооружения и как только Запад изменит свою политику и прекратит поставки оружия ,бандеровцам воевать будет нечем. Издание The Wall Street Journal сообщает, что военная поддержка киевского режима со стороны Соединенных Штатов может прекратиться после ноябрьских промежуточных выборов в американский конгресс, поскольку республиканцы, которые против поставок вооружения киевскому режим, имеют большой шанс выиграть на предстоящих выборах из-за создавшегося в США экономического и политического кризиса!

Денацификация – тут Путин увидел, что неонацистов оказалось больше, чем он предполагал, и не только среди украинцев – неонацистами оказались почти все руководители стран Евросоюза, помогающие украинским неонацистам. Именно им Путин готовит неожиданный сюрприз, когда зимой их «примёрзшие волчьи хвосты» оборвут протестующие против контрпродуктивной политики их соотечественники и тогда они неизбежно придут на поклон к России !

Что же касается сегодняшних наступлений, отступлений – это всё военные маневры. В этом отношении поучительны слова моего однофамильца и главного редактора «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили «Не бойтесь, когда русские приходят, бойтесь, когда они уходят»!Ведь, когда Грузию покинули российские военные базы до последнего солдата, они через год уже дислоцировались в Абхазии и Южной Осетии и именно тогда Грузия потеряла свои территории.Тоже самое сейчас происходит на Украине и не исключено, что Россия отводит свои войска, чтобы начать ковровые бомбардировки территории. Вместе с тем также не исключено, что это манёвр, чтобы обмануть противника и втянуть его поглубже в капкан?

Все прекрасно понимают, что несмотря на какие-то локальные успехи, потенциал Киева и близко не сравнится с потенциалом Москвы. Украина уже провела мобилизацию, уже бросает все ресурсы на войну – тогда как россияне лишь проводят специальную военную операцию и, по выражению Владимира Путина, «по большому счету всерьез пока ничего и не начинали». И сейчас, судя по начавшимся ударам по украинской инфраструктуре, Москва «всерьез начинает». Об этом в первую очередь свидетельствует недавно объявленная Путиным частичная мобилизация в ВС РФ, в которой будет призвано дополнительно примерно 300 000 солдат.

Кроме того, следует полностью согласиться с общественным деятелем Хазиным,который заявил, что причиной частичной мобилизации также стало вредительство и саботаж русофобов внутри России. К сожалению, «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям !

В этом отношении особенно примечателен пример ярого русофоба и обыкновенного отщепенца Невзорова, которому Зеленский «за выдающиеся заслуги перед Украиной» торжественно пообещал дать украинское гражданство. Правда, позже в ответ на претензии украинских журналистов Зеленский заявил, что «не помнит», подписывал ли соответствующий документ или нет,тем более что Невзоров сначала должен отказаться от российского паспорта. Вот так бандеровские нацисты используя российских русофобов,а затем выбрасывают их – как использованный материал!Я уже ничего не говорю о выжившей из ума старушке Пугачевой, которая на старости лет, подражая женам декабристов, решила поддержать своего «милого» муженька-предателя, изявив желание также стать иноагентом!Интересно, что стало бы с «патриотами» Галкиным (признан официальным иноагентом) и Пугачевой, исполни они русские патриотичные песни на Украине?Русский народ – добрый народ, но у него долговременная память. Он никогда не забывает предавших его. И когда наступит время, он спросит со всех их и за разврат, и за измену!

Вместе с тем частичная мобилизация Путина заставила коллективный Запад и его подручных бандеровских шестерок во главе с наркокомандующим Зеленским содрогнуться и забиться в конвульсиях ,предчувствуя скорое сокрушительное возмездие! Особенно же возмутилась, угрожая Путину, британский премьер Лиз Трасс, которая в свое время демонстративно обещала своим оболваненным избирателям без угрызения совести нанести ядерный удар по России! Хотелось бы предупредить эту эксцентричную даму легкого поведения(английские СМИ однозначно утверждают, что у Лиз Трасс на протяжении 18 месяцев был роман с ее политическим наставником — женатым членом парламента Тори Марком Филдом), что когда она в очередной раз решит понаставить рога своему преданному муженьку, пусть надежно спрячет ядерную кнопку, чтобы во время любовных утех в постели случайно не нажать на нее, в результате чего российский ответный ядерный удар может навсегда лишить ее блаженного оргазма !

Но и это даже – не главное. 10 тысяч северо-корейцев только и ждут указания Путина, чтобы отправиться на Украину для полного уничтожения бандеровской хунты! В состоянии боевой готовности находятся еще 2000 спецназовцев из главного управления легкой пехоты. Согласитесь, что в условиях войны, это очень важный козырь в руках России...

И когда бандеровская хунта получит от России достойный и разрушительный ответ, то многие украинцы поймут – какой геополитической катастрофе подталкивает Украину правящий нацистский режим! Когда же Украина полностью ослабнет, то многие ее «преданные» европейские соседи, которые ей сегодня помогают, но давно имеют территориальные претензии к ней, потребуют вернуть свои исторически принадлежавшие им территории! К сожалению, многие украинцы никак не могут понять,что, если Украине откроют путь в ЕС и НАТО, то алчные европейцы как условие вступления туда в первую очередь потребуют вернуть свои исторические территории , тем более что Украина находится в неестественных для нее границах.В таком случае она должна отдать Транскарпатию Венгрии, Галицию – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России.

Безусловно, вариантов развития событий множество,но главное, что нацистский бандеровский режим обречен на неминуемое поражение. Одновременно не надо также забывать, что с двумя сотнями тысяч бойцов за пол года российские войска освободили 25 процентов территории Украины. А ведь эта первая масштабная война России после Великой Отечественной, в которой новая российская армия фактически учится воевать против коллективного Запада !Важно также отметить, что после того, как заставить Грузию открыть второй фронт против России не удалось, англосаксы планируют спровоцировать новую войну Армении с Азербайджаном в Карабахе. Одной Украины, как видно, западным неоколонизаторам недостаточно и они стремятся втянуть Россию в войну на Южном Кавказе и в других нестабильных регионах. Будь сегодня у власти грузинская неонацистская партия Саакашвили, которая открыто призывает к войне с Россией, Грузия обязательно открыла бы второй фронт на Украине ! Я благодарен нынешним руководителям Грузии, которые категорически отказались открыть «Второй Грузинский фронт» в помощь «Первому Украинскому» и очень рад , что многие мои соотечественники гостеприимно принимает российских граждан.

Вместе с тем Путин, как президент России, сознательно не хочет давать происходящему квалификацию войны,поскольку он не желает войти в историю Верховным Главнокомандующим Отечественной войны одних славян – против других, пусть даже – неонацистов, поэтому назвал происходящее спецоперацией!Несомненно, Путину сложно воевать с Украиной, поскольку там живут те, кто еще до недавнего времени сами считались русскими. Но,к сожалению, сегодня они американизировались и сейчас россияне вынуждены сражаться с этими людьми ,правда, с хирургическим скальпелем вместо напалма.Что касается их американизации, то майданутые украинские учёные с особой гордостью затрубили на весь свет, что даже Байден, а по их версии Байданенко, потомок основателя Запорожской Сечи, хранитель золота Полуботка!

Одновременно с этим хотелось бы верить, что на Украине еще остались здравомыслящие люди! Об этом явно свидетельствуют добровольцы из Украины, которые хотят воевать на стороне России против ненавистной им бандеровской хунты. А таких мстителей режима, объединившихся в различные областные бригады, достаточно много.

Путин также не желает расширять ареал военного конфликта до Отечественной войны, чтобы не объявлять всеобщую мобилизацию и не заставлять никого воевать. Именно поэтому на Украине фактически воюют российские контрактники, которые добровольно и сознательно идут воевать не только за идею, но и за деньги, как на работу, ведь война – их военная профессия.

К сожалению, подобной тактики не придерживаются бандеровские неонацисты и поэтому армия Украины ,несмотря на то, что население Украины фактически в 5 раз меньше населения России – на фронте в два раза больше армии России. Кроме того, на Украине прошло 7 волн массовой мобилизации, в результате чего молодых мужчин на Украине вылавливают на улицах, в магазинах и даже в публичных домах, отправляя на фронт. Некоторые украинцы, не желающие воевать за проклятый бандеровский режим и отдавать свою жизнь за продажных американцев, месяцами прячутся дома, но вычисляют таких, используя стукачей-соседей. Дело дошло до того, что всех женщин до 60 лет обязали с 1 октября встать на воинский учет.Видимо, Зеленский собрался воевать уже даже не до последнего украинца, а до последней украинки! Что с кровавого клоуна и наркомана возьмешь? У него одна дорога – на виселицу и он собирается выложить эту дорогу трупами своих сограждан!

Вместе с тем генералы не жалеют посылать на фронт необученных солдат, в результате чего фронт буквально завален телами насильно мобилизованных молодых украинцев! По данным Минобороны РФ только с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении и под Харьковом более 4000 человек убитыми и 8000 ранеными.Причём винить в этом киевские власти могут только самих себя и своё тупое бычье упрямство, а заодно и всех своих продажных советчиков. В этом отношении поучительны слова Жириновского «Украинцы очень странные люди : молются на европейцев, работают на евреев, тупо умирают за американцев, а за все это почему-то ненавидят русских!».

На этом фоне особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал ВСУ. И разве не кощунство, когда наркокомандующий Зеленский предлагает обменять военнопленных на поставки аммиака через Украину?Немаловажно, что это наступление было организовано и оснащено военным командованием США и НАТО и проходило под их прямым кураторством.Это не только использование натовской военной техники, но и прямое участие западной военно-​космической разведки, наёмников и инструкторов. Добавим к этому лагеря подготовки украинских военных и гражданских в США, Польше, Германии, Чехии, Испании и Великобритании.

Важно также отметить, что США,как ни странно, не заинтересованы в победе Украины. Именно поэтому на Украину поступают западные вооружения ровно в том количестве и такого качества, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше, но в конечном итоге Украина обязательно должна проиграть России.То есть, Украина не должна и не сможет победить Россию и вот почему.

Победа Украины – это рождение сильнейшей армии самой большой европейской страны, отказать которой ни во вступление в НАТО, ни во вступление в ЕС уже никто не сможет. Это сразу усиливает Евросоюз территориально, количественно и качественно. То есть,если один из европейских конкурентов США сможет резко усилиться, то это ,безусловно,станет кошмаром для заокеанских стратегов.

По этой причине Америка крайне заинтересована в затяжной войне, в которой будут резко ослаблены как Европа, так и Россия, после чего вступит в силу план В – восстановление экономического доминирования над территорией «от Лиссабона до Владивостока», где территориальная принадлежность Украины уже не важна в принципе! Именно поэтому алчные американцы, которым особенно выгодно ослабление Европы и России, недавно вывели из строя три из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» – это уникальный случай государственной диверсии в истории Европы.Ведь только им было это выгодно и только они могли осуществить подобную диверсию, подорвав газовые трубы на дне Балтийского моря!

В этом отношении заслуживает внимания вопрос, который в передаче на канале Fox News задал телеведущий Такер Карлсон – почему поддержка Украины – это патриотизм для американцев, а дружба с Россией – предательство и если бы США думали об украинцах, то почему они не усадили президента Владимира Зеленского за стол переговоров, а не заставляли его продолжать сражаться?

Как не парадоксально, но ,видимо, и России сейчас не нужна безоговорочная и незамедлительная победа на Украине! Ведь,если бы была нужна, Россия зашла бы на Украину не двухсоттысячной, а полумиллионной армией. Ведь и сам термин СВО (Специальная военная операция) сам по себе накладывает определенные ограничения на ведение полномасштабных боевых действий. Складывается впечатление, что России на текущем этапе, нужен САМ ПРОЦЕСС военных действий на Украине с локальными победами и локальными поражениями, чтобы постепенно потопить «Титаник» Запада – корабль, который однозначно начал постепенно тонуть!

Не видеть этого «цивилизационного и преднамеренного кораблекрушения» может только совсем слепой и неадекватный человек. Первый звонок о том, что американский долларовый пузырь начинает лопаться, прозвучал в начале кризиса 2007 года.Его же первопричина – структурный кризис экономики США. Это спекулятивная экономика, основанная на возможности бесконтрольно печатать основную мировую валюту – доллар. Можно было только продлить время агонии на несколько лет, втянув в долларовую систему как можно больше стран. Но вот беда – у Европы своя валюта. И довольно крепкая.Именно тогда аналитики впервые сказали о том, что для спасения экономики США и структурной её перестройки лучше всего подошла бы новая мировая война.Именно поэтому для американцев нынешний украинский конфликт был неизбежен. Напомним, что именно благодаря Второй мировой Америка окончательно выбралась из Великой депрессии и стала мировым кредитором.

Процесс дезинтеграции американоцентричного мира, основанного на абсолютном доминировании доллара США, все нарастает и ,если же, не дай Бог, это обрушение случится слишком резко, то мало не покажется никому, в том числе и России!Пока же война материализуется в виде прокси-конфликта на Украине, но не обольщайтесь – скоро начнется новая схватка за раздел других территорий мира и особенно Европы. Полагаю,именно этот весомый аргумент является главным ответом ,поставленным мной в заголовке этой статьи!

Мы живем на стонущей, пропитанной кровью земле, поэтому настало время, отложить в сторону все наши противоречия и сплотиться, чтобы на нашей планете воцарился мир, а не бесконечная война! Именно от нас сегодня зависит — воцарится ли долгожданный мир на нашей стонущей от войн и катаклизмов планете. Однозначно единственный человек на планете, который сегодня, на мой взгляд, может спасти мир и наших детей и внуков от приближающейся катастрофы — это ,несомненно, Владимир Владимирович Путин!Именно Путин во время своего правления не раз спасал мир от ядерной войны, лишив американцев ложного ощущения неуязвимости и зафиксировал конец американской гегемонии!

Сегодня судьба Путина и России фактически одно и тоже!Говорю вам об этом, поскольку сегодня враги России и русофобы различных мастей активно выступают против спецоперации Путина на Украине, стремясь свергнуть патриотическое руководство страны!И не надо забывать, что именно Путин вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны, которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки!

Не скрою, что ,говоря все это, я ,как гражданин Грузии, преследую и свой меркантильный интерес, поскольку недавно став дедушкой, я одновременно стал излишне сентиментальным и поэтому уверен, что в настоящее время не только России, но и всему миру нужен такой президент великой державы ,который в состоянии предотвратить Третью Мировую войну, чтобы наши дети и внуки жили счастливо на мирной планете Земля!

Господи ! Спаси, сохрани и защити Матушку Россию!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

После того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. Именно после этого Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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