Идеал любого мужчины: 7 типов женщин, от которых все без ума — есть ли вы в списке?

Мужчины любят женщин совершенно разных, но каждый из них точно не пройдет мимо определенных типажей.

Существует семь видов характеров женщин, которые притягивают, словно магнит. Впрочем, несмотря на свои неоспоримые достоинства, они имеют и ряд минусов. Именно они начинают со временем ослаблять крепость любовных уз, что стоит учитывать в развитии отношений.

«Девочка-женщина»

Девочка-женщина любознательна, открыта, иногда мило шалит, порой капризничает, но ее улыбка скрашивает все. К легкой в общении даме мужчину обязательно притянет. Ведь секс сексом, но после хочется и поболтать, а девочка-женщина — это еще и отличный слушатель. Она готова всегда узнавать новую информацию и делиться своим позитивом. Но есть и минус — инфантилизм, то есть отсутствие желания брать ответственность за свои поступки. Все-таки взрослый мир требует взрослых действий, которые прекрасно могут сочетаться со всеми вышеперечисленными качествами. Не бойтесь принимать самостоятельные решения! Это ваш образ не перечеркнет, напротив, вы еще больше укрепите свои позиции в мужских глазах.

«Шальная императрица»

Шальная императрица, она же плохая девочка, может все, что только ее душа пожелает. Сегодня она ведет себя царственно и неприступно, с достоинством.

«Таинственная незнакомка»

А завтра пускается во все тяжкие, но с королевским размахом. Такая царица умеет блеснуть и на светском мероприятии высокого уровня, и спеть в караоке «Рюмку водки». И все это подается под таким соусом уверенности, что ни один мужчина не устоит. Шальная императрица привлекает не только юных пажей, но и зрелых правителей всех мастей. Вот только от ее уверенности и следованию желаниям мужчины могут быстро устать. Так что иногда показывайте свою слабость перед избранником, чтобы он почувствовал себя рыцарем в сияющих доспехах, который спешит на помощь.

Тайны, секреты, загадки обязательно подцепят на свой крючок. Такая дама всегда останется для мужчины незнакомкой, потому что полностью он ее не раскроет. Эта леди всегда оставит за собой какие-то факты, какие-то секреты биографии. Но не потому, что она действительно скрывает что-то серьезное и преступное, просто таков ее характер. Таинственная незнакомка не спешит раскрывать все карты сразу, ведь так неинтересно жить! Но это недомолвки и недосказанности со временем могут и оттолкнуть. Так что не скрывайте самое важное от партнера и чаще говорите с ним на серьезные темы, в том числе и интимного характера. Беседы о сексе, напротив, укрепят отношения и помогут понять, что еще стоит попробовать.

«Красная шапочка»

Она же Лара Крофт, она же лягушка-путешественница, она же вечная странница. Девушка, которая смело идет навстречу приключениям, лицом к лицу встречаясь с опасностями в темном лесу, всегда привлекательна. Ведь в душе практически каждый мужчина — настоящий авантюрист и готов защитить даму своего сердца от злых волков. С такой женщиной любому партнеру обеспечены внезапные отпуска и походы с палатками, новые активности. Она всегда готова к любому путешествию, главное, чтобы не было скучно. Но круговорот движений может и утомить. Так что постарайтесь сочетать домашние посиделки под сериалы со спортивно-оздоровительными мероприятиями на свежем воздухе. Мужчину может оттолкнуть жизнь в духе только приключенческих романов.

«Невинная барышня»

Если вы в некоторых сферах, особенно секса, совершенно ничего не понимаете, это не беда. Настоящие джентльмены всегда готовы выступить в роли учителя и наставника. Так что позвольте им открыть для вас мир волнующих удовольствий, но не спешите слишком быстро обучаться. Постарайтесь растянуть удовольствие, тем более что мужчины любят быть главными и помогать узнавать что-то новое. Причем дело может касаться не только секса. Достаточно заявить, что вы не умеете водить авто, как ваш партнер тут же загорится идеей сделать из вас лучшего водителя в мире. Только не перебарщивайте с невинностью и скромностью, загоняя себя в образ серой мышки. В чем-то и вы должны быть на высоте, чтобы передать свои знания партнеру.

«Сексуальная особа»

Секс-бомба — это магнит для любого мужчины. Они могут робеть перед нею, активно идти в наступление, но точно не останутся равнодушными. Причем вам необязательно брать на вооружение стандартное «обмундирование» — декольте, мини и каблуки. Сексуальная особа всегда обворожительна и притягательна даже в строгом деловом костюме и закрытом платье. Просто ее энергетику ничем не скроешь, даже под водолазкой или пиджаком. Единственным минусом может стать мужская ревность и недоверие. Очень часто таких женщин считают ветреными и легкомысленными, а, значит, не для серьезных отношений или брака. В общем, придется научиться выпускать свою внутреннюю сексуальность только в определенные моменты.

«Милая мама»

Давно доказано, что многие мужчины ищут подобие своей матери, то есть женщину добрую, хозяйственную, беззаветно любящую. Если вы готовы окружить своего избранника заботой, лаской, вниманием и уютом — действуйте! Это всегда привлекает джентльменов. Потому что вкусный борщ и чистые поглаженные рубашки — огромный плюс в семейной жизни. Правда, не стоит брать на себя все-все-все домашние дела и заменять супругу мамочку. Потому что недостаток этого типажа как раз кроется в роли родительницы. С матерью не занимаются сексом, потому постельные игры постепенно уходят из отношений.

Будьте мудрее и не превращайтесь в стандартную мамочку, которая обожает своего великовозрастного мальчика. Оставьте своему партнеру место для подвига и право быть настоящим мужчиной, а не ребенком.

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А вы знали об этом?

Петр I купил литовцев, эстонцев и латышей у шведской королевы Ульрики Элеоноры со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными. И не только купил, но и дал Балтии СВОБОДУ. Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года . За часть Ингрии, Карелии, Эстонии и Видземе Петр Алексеевич заплатил баснословную по тем временам сумму – два миллиона ефимков (серебряных монет) – это почти 56 тонн серебра. В нынешних ценах это составляет около 350 миллионов долларов без учета процентов».

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