Преподобный Кевин, игумен Глендалохский, чудотворец

Святой Кевин (также известен под именем Коэмген) – один из величайших ранних святых Ирландии, основатель знаменитого монастыря Глендалох. Он жил в VI – начале VII столетия. Житие святого написано примерно через 400 лет после его смерти.

Будущий светильник Ирландской Церкви родился в благородной семье в провинции Ленстер и находился в родстве с королевской семьей. Его имя, согласно самой распространенной версии, означает «блаженнорожденный». Роды матери святого проходили совершенно безболезненно. По преданию, перед крещением младенца Кевина его родителям явился ангел и повелел дать ему это имя.

Младенец Кевин был крещен святым Кронаном из Роскреи и в отрочестве воспитывался святым Петроком, покровителем Корнуолла, который в то время подвизался в Ирландии. Петрок привил подвижнику любовь к Священному Писанию. Уже в возрасте 12 лет святой Кевин жил вместе с монахами. Когда Кевин возмужал и готовился к принятию священнического сана, его духовным наставником был святой родственник – Эоган, или Евгений, почитаемый в Ардстро[1].

Святой Кевин ходил босиком, одевался в грубую одежду, питался только зеленью, кореньями и орехами

Став пресвитером, Кевин, сопровождаемый ангелом, пересек горы Уиклоу и поселился в месте под названием Глендалох, что значит «Долина двух озер», потому что в этой местности недалеко друг от друга расположены два озера – Верхнее и Нижнее.

Здесь, на Верхнем озере, до основания им своего самого знаменитого монастыря святой Кевин семь лет прожил в полном уединении и молитве в маленькой пещере, образовавшейся в бронзовый век, – сегодня она известна как «ложе святого Кевина». Пустынник ходил босиком, одевался в грубую одежду, питался только зеленью, кореньями и орехами, лишь изредка позволяя себе фрукты или рыбу. Главным делом подвижника в его пустыне была молитва к Богу, Который наградил Своего служителя даром чудотворений.

Вокруг Кевина постепенно стали собираться ученики, и так он учредил монастырь Глендалох, которому было предназначено стать одним из крупнейших и наиболее влиятельных монашеских центров на всем Изумрудном острове, как называли Ирландию. Кевин стал первым игуменом этого монастыря. Согласно одному позднему источнику, вскоре после назначения Кевина игуменом он отправился в паломничество в Рим и вернулся с мощами святых угодников, которые были торжественно положены в его обители.

Как и другие ирландские святые, Кевин жил в полной гармонии с дикой природой, особенно с животными, которые служили ему. Говорили даже, что ветви и листья деревьев иногда пели святому дивные песни! Упомянем несколько чудес святого Кевина.

Самая известная история гласит, что когда святой Кевин неподвижно стоял в тихой, глубокой молитве с протянутыми вперед руками, черный дрозд сел ему на ладони, построил на них гнездо, вывел и вскормил птенцов, а затем улетел. Всё это время угодник стоял, погруженный в молитву, не шевелясь, а дрозд кормил его ягодами. Художники на протяжении веков любили изображать этот сюжет из жития святого Кевина. Согласно другой истории, в одном из озер Глендалоха обитала выдра, на протяжении многих лет помогавшая отшельнику. Когда он жил один, она время от времени приносила ему рыбу, а когда он стал настоятелем монастыря, она приносила братии лососей, особенно во время голода. Раз, когда человек Божий Кевин молился в холодной воде озера (излюбленная практика кельтских святых), он нечаянно уронил свой молитвослов. Его друг выдра вынырнула из воды в ту же минуту: она держала в зубах молитвослов, который был целым и невредимым! Как-то один из монахов был побежден искушением: он захотел поймать и убить эту выдру, а из ее шкуры сделать себе перчатки. Но умное животное почувствовало злобное намерение и немедленно покинуло это место навсегда.

В монастыре не было коровы, чтобы кормить королевское дитя молоком. В тот же день Господь послал в обитель самку оленя

Король Колман так чтил святого Кевина, что попросил угодника, чтобы тот взял на себя воспитание его младшего сына (до этого все дети короля умирали в младенчестве, и правитель решил вверить свое последнее чадо покровительству святого человека). Святой охотно согласился. Но в монастыре не было коровы, чтобы кормить дитя молоком. В тот же день Господь послал в монастырь самку оленя, которая по повелению святого с тех пор вскармливала королевского сына. В один день в монастырь забежала волчица и съела олениху. Кевин укорил волчицу за ее жестокий поступок и повелел ей с того дня вскармливать царского отрока вместо оленихи – и волчица послушалась.

Легендарная история основания обители Глендалох тоже весьма интересна. По преданию, когда Кевин молился в пещере, к нему каждый день приходила корова и лизала его одежду, чувствуя святость подвижника. Возвращаясь к своему хозяину, она давала столько молока, сколько могут дать 50 коров. Фермер решил проследить за своей коровой и узнать, в чем дело. Так он познакомился со святым Кевином, который своими кроткими речами сразу обратил его ко Христу. Фермер принял святое Крещение вместе со всей семьей и жителями соседних домов. После этого святой Кевин, вдохновленный Божественной мудростью, решил оставить свое отшельническое жилище, начать проповедь в окрестных поселениях и построить монастырь.

В то время Глендалохом правил старый король-язычник О’Тул. У него был любимый гусь, который от старости не мог летать. Правитель, услыхав о святом Кевине и его славной жизни, попросил его сделать так, чтобы гусь стал снова молодым. Святой внял его просьбе, но при одном условии: король пожалует ему столько земли для основания обители, сколько пролетит гусь. О’Тул согласился, полагая, что у святого всё равно ничего не получится, но угодник прикоснулся к птице – и она тут же стала молодой. Гусь пролетел над всей долиной Глендалох, которая с тех пор принадлежала монастырю.

Местные жители говорят, что жаворонки не пролетают над Глендалохом. Причина заключается в следующем. Рабочие, начав строить обитель, решили трудиться так усердно, что стали вставать утром вместе с жаворонками и отходить ко сну вместе с агнцами. Но уже вскоре каменщики выбились из сил, и качество их работы заметно ухудшилось. Святой Кевин, узнав, как рано просыпаются жаворонки, стал усердно молиться о разрешении этой проблемы. В ту же минуту все жаворонки, жившие в Глендалохе, внезапно исчезли. Строительство завершилось успешно, а птички больше не возвращались в это место.

Один раз к святому подбежал дикий кабан, когда Кевин молился под деревом. Всем своим видом животное просило защиты, потому что за ним гнались охотники с гончими. Гончие, приблизившись, увидели святого, стоявшего рядом с кабаном, и послушно легли на землю. Охотники собрались всё равно убить кабана, но тут на дерево села огромная стая птиц – в этом охотники узрели явный знак свыше и поспешили удалиться.

Больной был исцелен, а на ивах в Глендалохе продолжали расти яблоки еще очень много лет

Однажды молодой человек, мучившийся от припадков эпилепсии, в чудесном откровении получил повеление пойти в монастырь к святому Кевину и съесть монастырское яблоко. Но оказалось, что на территории обители не росло ни одной яблони. Тогда Кевин приказал стоявшим неподалеку ивам впредь плодоносить яблоками (вопреки закону природы!) – и деревья немедленно повиновались! Больной был исцелен, а на ивах в Глендалохе продолжали расти яблоки еще очень много лет.

Когда Кевин еще был подростком, ему доверили пасти стадо овец. Однажды мимо проходили бедные люди. Кевин сжалился над ними и отдал четырех овец. Вечером же оказалось, что овец в стаде осталось столько же, сколько было изначально. В другой раз монастырь, в котором молодой Кевин трудился послушником, посетили паломники, которые были голодны и попросили еды. В то время Кевин был на кухне. Святой, исполняя заповедь Божию, накормил голодных гостей, отдав им трапезу, которая предназначалась людям, работавшим в то время в поле. Вечером Кевину был сделан выговор за его поступок. Но святой попросил наполнить пустые пивные фляги водой и собрать все кости, оставшиеся после еды, вместе. Затем святой помолился в сторонке – и фляги наполнились замечательным элем, а кости обросли мясом.

Кевин подошел к несчастному, перекрестил его глаз – и зрение человеку тотчас вернулось

Однажды на рабочего упал камень и повредил ему глаз. Кевин подошел к несчастному, перекрестил его глаз – и зрение человеку тотчас вернулось.

Каждый день в течение часа святой усердно молился в одном из двух озер Глендалоха. Ангелы были частыми помощниками человека Божия, много раз спасали его в минуту опасности. Так, однажды, окруженный ангелами, угодник изгнал огромное и ужасное чудовище, которое обитало в одном из озер и наводило ужас на местных жителей и скот (скорее всего, это был бес; похожие случаи описываются в житиях ряда других святых Ирландии и Шотландии). Изгнав «дракона», святой благословил озеро, чтобы его вода с тех пор помогала больным.

Был и такой случай. Некая женщина, охваченная нечистыми помыслами, пришла в монастырь Глендалох, намереваясь уговорить Кевина нарушить его монашеские обеты. Святой, видя ее помышления, слегка отстегал женщину крапивой, после чего она немедленно образумилась, исполнилась покаяния, а позднее даже оставила мир и на протяжении многих лет вела аскетическую жизнь (рассказ о том, будто бы святой сбросил эту женщину в озеро и утопил, является, конечно же, полным вымыслом, появившимся где-то через 1000 лет после жизни святого).

Но святой Кевин так любил пустынножительство, что, прослужив некоторое время настоятелем Глендалоха, снова удалился вести уединенную созерцательную жизнь, однако спустя четыре года братия убедили его вернуться в родную обитель и продолжить труды игумена, учителя и наставника. Кевин узрел в этом волю Божию и с радостью вернулся в Глендалох, где настоятельствовал до конца своих дней, управляя братией в течение более 60 лет. За это время обитель заметно расширилась, были построены новые храмы (всего их стало семь) и добавлена ставшая впоследствии знаменитой «круглая башня». Община пополнялась всё новыми и новыми насельниками. А в основанную преподобным монастырскую семинарию шли простые и знатные, бедные и богатые, молодые и старые, чтобы получить наставления в христианской и монашеской жизни.

Множество народу из разных регионов Ирландии приходили к святому настоятелю Кевину за советом, утешением и исцелением – и каждый получал от него помощь.

Святой преставился ко Господу в 618 году. Издавна считается, что Господь наградил его таким долголетием, что угодник дожил до 120 лет. Кевин был лично знаком со многими другими ирландскими святыми того времени, например с Комгаллом, Колумбой, Кеннетом (Канисом) и Киараном Клонмакнойским. Согласно древнему преданию, Кевин, вдохновленный свыше, навестил святого Киарана перед его кончиной и преподал ему последнее Причастие. На прощание Киаран подарил святому свой колокол.

Из учеников Кевина упомянем святителя Молинга, епископа Фернского.

После упокоения святого Кевина его монастырь в Глендалохе продолжал расти и развиваться, породив множество святых. Со временем обитель перенесли ближе к Нижнему озеру в Глендалохе.

Глендалох стал одним из знаменитейших центров паломничества в Ирландии. Насельники Глендалоха и выпускники его семинарии основали немало других монашеских общин по всей стране и за ее пределами. В 1111 году Глендалох приобрел статус епархии, которая объединилась с епархией Дублина столетие спустя. В средние века обитель пережила четыре яростных набега язычников-викингов, но каждый раз полностью восстанавливалась.

Среди шедевров, созданных в ее скрипториях, – древнее «Евангелие из Глендалоха», до нас не дошедшее.

В древности считалось, что два паломничества в Глендалох были равноценны одному паломничеству в Рим.

К сожалению, этот великолепный монастырь в 1398 году был разрушен английской армией, но церковь на этом месте продолжала функционировать, несмотря ни на что.

Святого Кевина почитают официальным покровителем Глендалоха в графстве Уиклоу и одним из покровителей католической епархии Дублина. Многие верующие по сей день называют его «чудотворцем всей Ирландии» и защитником животных.

В наши дни в Глендалох – в это очень древнее, святое и живописное место – проводятся регулярные паломничества. Ближе к Верхнему озеру сосредоточены некоторые сохранившиеся постройки бывшего монастыря. Известно, что в прошлом Глендалох представлял собой нечто вроде «монашеского города». Кроме главной церкви монастырь святого Кевина включал монашеский корпус, помещения для мирских работников в обители, скриптории для переписки рукописей, мастерские, больницу, сельскохозяйственные постройки и гостиницу для паломников и гостей. Сохранившиеся строения относятся к IX–XII векам. Среди древних памятников, которые до сих пор можно посетить и увидеть в Глендалохе, назовем ворота в монастырский город (уникальные во всей Ирландии); кельтскую «круглую башню» 30 метров в высоту (такие башни возводились в Ирландии как колокольни, но их также использовали как хранилища и убежища в случае набегов); руины величественного кафедрального собора святых Петра и Павла (некоторые его части относятся к норманнскому периоду; внутри даже сохранились древняя купель и шкаф, где держали потиры); кельтский крест святого Кевина рядом с собором, сделанный из цельного местного гранита (считается редкой святыней: многие паломники верят, что если верующему удается полностью обхватить этот крест руками, то в самом скором времени сбудутся все его молитвенные прошения); дом священников в романском стиле, частично перестроенный в XVIII веке (здесь хоронили священников; возможно, даже сохранились мощи самого святого Кевина; известны случаи исцелений на этом месте); прекрасную церковь во имя святого Кевина (более известна как «кухня святого Кевина»); очень древнюю церковь святого Киарана Клонмакнойского, чьи руины были обнаружены в конце XIX столетия; церкви во имя Божией Матери (одна из самых ранних на этом месте), Пресвятой Троицы, Христа Спасителя и «Reefert church», чье название указывает на то, что в ней хоронили королей.

Сохранилась и келья святого Кевина в форме круглой хижины – «улья»: тут святой имел обыкновение молиться один

Ближе к Верхнему озеру находятся келья святого Кевина без крыши (имеет 3,6 метров в диаметре, построена в форме круглой хижины – «улья»; тут святой имел обыкновение молиться один), пещера святого Кевина (упомянутая выше) и очень древняя церковь рядом с ней, а также ранние кресты. Святой, очевидно, основал множество таких келий по всему Ленстеру для своих учеников, наставляя их следовать монашескому правилу, которому их обучал. К пещере («ложу») святого Кевина, которая прекрасно сохранилась, сегодня почти нет доступа, но паломники, тем не менее, могут ее увидеть.

Недалеко от руин «монашеского города» находится источник святого Кевина, вода в нем держится не весь год.

В Глендалохе также действует центр для посетителей, знакомящий с историей этого места и содержащий интересные артефакты.

Глендалох до сих пор является уединенной маленькой долиной с двумя озерами, окруженной со всех сторон горами Уиклоу, где, как и тысячу лет назад, царят мир, тишина, атмосфера святости и монашеской молитвы.

Многие ученые считают, что святой Кевин также тесно связан с местечком Килнамана района Южный Дублин в провинции Ленстер. Молодым человеком он, возможно, здесь обучался, вел подвижническую жизнь или построил монастырь. Освященная в честь святого Кевина церковь существовала здесь много веков, но, к сожалению, в конце XX века при массовой застройке этого места ее снесли. Источник святого Кевина в Килнамана, вода которого обладает целебными свойствами, существует по сей день, хотя доступ к нему ограничен.

В недавнее время в городе построили новую церковь в честь святого Кевина.

Католические и протестантские церкви, посвященные святому Кевину, можно найти в таких странах и районах, как Ирландия, Шотландия, США, Канада и Австралия. «Кевин» (и некоторые его производные) до сих пор является очень распространенным крещальным именем во Франции, Норвегии, Нидерландах, Ирландии, Великобритании, Швеции, Венгрии, Словении и даже Чили.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2388552630284847965/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как «Еврейская Джоконда» «непродаваемого» художника Серова ушла с аукциона за баснословные 14 млн. долларовhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43124655768/

Креститься в Оптинойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43324232064/

Самые большие ошибки в истории человечества, которые стоили целое состояние https://otari.mirtesen.ru/blog/43608550041/