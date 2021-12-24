5 вещей, которые нельзя отдавать даром

Вы никогда не задумывались над тем, что когда мы отдаём что-то совершенно бесплатно, то это не всегда может быть хорошим знаком.

Наши предки знали, что так можно накликать беду не только на себя, но и даже на того человека, которому вы отдаёте вещи.



Старики следовали нижеперечисленным суевериям. Они знали, что есть предметы, которые никогда нельзя отдавать бесплатно, даже своим родственникам.

1. Бижутерия и драгоценности

Украшения и драгоценности находятся в зоне особенного риска. Тут большая связь именно с энергетикой. Всё дело в том, что когда мы носим драгоценности или просто украшения, то они наполняются энергетикой своего владельца.

Нужно понимать, что если вы приняли в дар эти вещи, то вместе с ними можно забрать себе и беды другого человека. Эзотерики уверены, что нужно стараться избегать именно золота, серебра и платины. Именно эти металлы имеют возможность по особому впитывать энергетику человека.

2. Носки

Может для кого-то это будет удивительным, но ещё наши бабушки знали о том, что никогда нельзя дарить носки своему мужчине.

Тут связь с тем, что этот подарок имеет свойство изгонять представителей мужского пола из дома. Поэтому, если вы не хотите расстаться со своим любимым, то лучше всего выбрать какой-то другой подарок.

Нужно отметить, что некоторые женщины часто пользуются этой приметой в свою сторону. К примеру, они предлагают свекрови, чтобы та подарила своему сыну носки.



В результате молодой человек становится не настолько привязанный к матери. Такой подарок способен разрушить связь между самыми близкими людьми.

3. Одежда и обувь

Когда мы носим вещи, то они автоматически уже наполнены нашей энергетикой. Старики верили, что их категорически нельзя никому дарить и принимать в подарок.

Одежда и обувь могут принести беды и несчастья в ваш дом. Но если так получилось, что вам пришлось надеть чью-то одежду, то можно провести обряд, который поможет снять чужую энергетику.



Сделать это очень просто, необходимо простирнуть вещи с порошком и солью. Нужно добавить, что не рекомендуется и отдавать свои вещи просто так. Есть вероятность, то вместе с ними вы рискуете отдать своё счастье и благополучие другому человеку.

Особенно опасно дарить головные уборы, майки, футболки и сумки. Нужно отметить, что дарение именно последней вещи может плохо отразиться на финансовом состоянии человека.

4. Веник

Конечно, тут нелегко представить, что кто-то кому-то подарил веник, но на самом деле такое бывает. Это не самый лучший предмет для дарения.

Старики считали, что веник дарится именно к банкротству. Поэтому, если вам кто-то его дарит, то лучше всего отказаться или дать за веник пару монет. В таком случае будет считаться, что вы купили его.



5. Полотенца, шарфы и часы

Эти предметы также считаются не самыми лучшими для дарения. Люди с давних времён знали, что это символ разлуки, бесконечных ссор.

Нужно добавить, что по-особенному относятся к подаренным часам именно в Китае. Жители этой страны уверены, что именно этот аксессуар – это символ приглашения на похороны.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2367394508752292170/

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