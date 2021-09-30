Неэтичные научные эксперименты, проведённые настоящими сумасшедшими учёными

Наши предки вряд ли могли себе представить, насколько научные достижения изменят наш мир.

Но в то время как добросовестные учёные проводят эксперименты, открывающие для нас новые знания и возможности, существуют и другие исследователи, которые готовы устроить людям адскую жизнь просто из-за скуки – только ради того, чтобы посмотреть, что из этого получится.

1. Массачусетский технологический институт добавлял в детскую еду радиоактивные вещества

В 1940-х годах компания "Quaker Oats" выделила Массачусетскому технологическому институту грант на проведение исследовательских работ. Конкурирующая компания "Cream of Wheat" заполонила СМИ рекламой, утверждающей, что питательные вещества, содержащиеся в их продукции, «путешествуют по всему телу». В "Quaker" хотели получить возможность сказать то же самое, однако они отказались давать какую-либо рекламу без соответствующих доказательств – «ведь компания не собиралась делать ничего неэтичного».

Для участия в исследовании учёные отобрали около 100 детей-сирот, большинство из которых были умственно отсталыми. Всех их начали кормить производимой "Quaker Oats" овсянкой с добавлением кальция и радиоактивного железа. По излучению, исходящему от детских органов, сотрудники "Quaker" могли отслеживать, как железо «путешествует» внутри организма обманутых, психически неполноценных сирот.

Эксперимент поставил под угрозу жизни нескольких десятков детей. Это стоило Массачусетскому технологическому институту около двух миллионов долларов, выплаченных по судебным искам.

2. Доктор Санджив Талвар создал крыс с дистанционным управлением

В Университете штата Нью-Йорка с головой погрузились в работу над созданием того, в чём остро нуждается весь мир: дистанционно управляемых крыс. Это реальные животные, управлять которыми можно с помощью пульта дистанционного управления и аппарата, подключённого к их мозгу.

С помощью пульта дистанционного управления учёные могут сделать так, чтобы крысы бегали, поворачивались, прыгали и забирались на высоту. Электронные сигналы, поступающие в мозг животных, заставляют их перемещаться по трубам и лазить по карнизам. Если нужно, чтобы крыса повернулась, в её мозг посылается соответствующий сигнал, и грызуну начинает казаться, будто его сбоку кто-то дёргает. После того как крыса повернётся в нужном направлении, в её мозг подаётся сигнал, связанный с чувством удовлетворённости.

Создатель прибора, доктор Санджив Талвар, говорит, что дистанционно управляемые крысы могут быть полезны при спасении жертв землетрясений – однако нет никаких сведений о том, что его грызуны кому-то реально помогли. Зато есть шансы, что это устройство управления мозгом будет использоваться в каких-либо других целях – хотя бы потому, что работу профинансировало Министерство обороны США.

3. Детей изолировали от общества для того, чтобы посмотреть, что с ними произойдёт

Древние учёные крайне интересовались поисками «естественного» языка человечества. Они были убеждены в том, что если ребёнок останется один (без воздействия посторонних голосов), то он начнёт говорить «естественно». Несколько человек попытались проверить это на практике.

Около 2700 лет назад египетский фараон приказал содержать двоих детей в полной изоляции. Когда эксперимент закончился, один из них пролепетал что-то вроде "bekos" (фригийское слово «хлеб»), поэтому фараон объявил, что именно фригийский был нашим врождённым языком.

В XV веке король Джеймс IV поселил на необитаемом острове немую женщину с детьми. Он сообщил, что эти дети, в конечном итоге, стали говорить на чистом иврите. Но большинство историков считают, что экспериментаторы солгали о результатах.

Император Фридрих II пошел ещё дальше: он не позволял даже трогать подопытных детей. Младенцы, которых только кормили, но не брали на руки и не разговаривали с ними, умерли из-за отсутствия внимания.

4. В результате медицинских экспериментов, проведённых компанией "Pfizer", погибло почти 50 нигерийских детей

В 1996 году во время эпидемии менингита компания "Pfizer" провела испытания на 200 нигерийских детях экспериментального антибиотика «Трован». Было известно, что данный препарат вызывает заболевания печени. Закон запрещал давать «Трован» детям в США и странах Европейского Союза, поэтому представители "Pfizer" отправились в Нигерию.

Правительство Нигерии отрицает, что оно дало согласие "Pfizer" на проведение опасного эксперимента, однако в компании заявляют обратное. Как бы там ни было, но "Pfizer" всё же удалось провести своё ужасное исследование. По словам представителей нигерийского правительства, препарат убил почти 50 детей и вызвал психические и физические дефекты у остальных.

В компании "Pfizer" отрицают все обвинения. Они настаивают на том, что дети умерли или стали инвалидами из-за менингита. Мы никогда не узнаем, кто говорит правду. Хотя компания и отрицает свою вину, не желая доводить дело до суда, она всё же решила выплатить пострадавшим компенсации в размере 75 миллионов долларов.

5. Ученик Павлова повторил его эксперименты, но уже на детях

Вы, наверное, слышали об Иване Павлове, собака которого начинала выделять слюну, когда учёный звонил в колокольчик. Один из его учеников, Николай Красногорский, решил продолжить опыты своего учителя, но уже на детях.

Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у младенцев наблюдалось активное слюноотделение. При этом он обнаружил, что люди способны себя контролировать лучше, чем собаки. Также Красногорский решил повторить эксперименты, которые ранее вызывали у подопытных собак чувство злости.

Учёный издавал звук, который сигнализировал о том, что приём пищи задерживается на неопределённое время. Павлов доказал, что такой сигнал раздражал собак. Результаты, полученные Красногорским, показали, что малыши реагировали на него таким же образом.

В ходе эксперимента дети настолько сильно расстраивались, что начинали довольно бурно себя вести. В результате большинство из них исключили из подопытной группы. Когда Красногорский закончил свои эксперименты над детьми, он с гордостью отметил, что научился вызывать у детей «экспериментальный невроз».

6. Врач заразил гонореей четырёхлетнего ребёнка только ради того, чтобы доказать, что это возможно

В XIX веке было много споров о том, может ли заразиться гонореей ребёнок. Учёный Генри Хейман считал, что эксперимент на лабораторных крысах не способен доказать что-либо применительно к людям, поэтому он использовал для своих опытов умственно отсталых детей.

Хейман нашёл двух психически неполноценных мальчиков в возрасте четырёх и шестнадцати лет и ввёл им парентерально возбудителей гонореи. Одновременно Хейман заразил гонококками умирающего двадцатишестилетнего мужчину, чтобы иметь возможность сравнить результаты.

Эксперимент Хеймана завершился «успешно» – если считать успехом доказательство возможности заражения детей гонореей. К сожалению, как вылечить гонорею, Хейман так и не узнал.

7. В Советском Союзе женщин пробовали осеменять спермой орангутангов

Всю свою жизнь советский биолог Илья Иванов мечтал увидеть потомка обычной женщины и обезьяны. Когда он объявил о своём намерении искусственно осеменить женщин обезьяньей спермой, советское правительство заинтересовалось этим и выделило ему финансирование, а Институт Пастера во Франции решил предоставить учёному для опытов своих шимпанзе.

Иванов вылетел в Париж, чтобы привлечь нескольких женщин к участию в эксперименте, но столкнулся с неожиданной проблемой: француженок не заинтересовала возможность скрещивания с приматами. Контракт никто не подписал.

Тогда Иванов предложил, чтобы гинекологи тайно осеменили обезьяньей спермой ни о чём не подозревающих женщин, однако упрямые французские чиновники не позволили ему этого сделать. В конечном счёте, он вернулся в Советский Союз с несколькими орангутангами. Правительство СССР не особо беспокоилось по поводу нарушений прав человека, и Иванову удалось найти пять женщин-добровольцев, готовых пойти на эксперимент. Трагично, но последний орангутанг умер прежде, чем Иванов успел провести своё исследование.

8. Жан-Антуан Нолле подвергал монахов воздействию электрического тока

В XVIII веке учёный Жан-Антуан Нолле сильно увлёкся экспериментами в области электричества, которые проводил Бенджамин Франклин, и решил узнать, какой на самом деле является скорость распространения электрического тока. Нолле выстроил монахов в цепочку длиною в один километр и велел им взяться за руки. Затем он предложил крайним в цепочке прикоснуться к оголённым проводам.

Когда все «звенья» цепочки одновременно подпрыгнули и вскрикнули от боли, Нолле гордо отметил в своей записной книжке, что скорость электрического тока была «очень большой».

9. Густав III давал преступнику по три кружки кофе каждый день

Когда кофе впервые попал в Швецию, его расценили как опасный яд. В XVIII веке было издано множество законов и введено огромное количество налогов в целях борьбы с увлечением продаж кофе и чая. В конце концов, кофе окончательно запретили.

Король Густав III был твёрдо убеждён в том, что кофе был убийцей, поэтому он решил провести следующий эксперимент. Король помиловал двух приговорённых к смерти убийц, однако взамен выдвинул им два условия. Во-первых, они должны были всю оставшуюся жизнь провести в тюрьме. Во-вторых, одному из них нужно было ежедневно выпивать по три кружки кофе, а другому – по три кружки чая.

Густав хотел доказать, что долго они не проживут, однако вместо этого он получил обратные результаты. Заключённый, который пил чай, умер первым – в возрасте 83 лет. О том, когда умер второй осуждённый, которого заставляли употреблять кофе, записей не сохранилось, за исключением того, что он пережил всех, включая самого Густава III.

10. Правительство Канады недодавало питательные вещества коренному населению

После 1942 года правительство Канады провело несколько опасных исследований при участии коренных жителей резерваций. Всё началось с эксперимента в Манитобе, в результате которого от голода вымерла почти целая община.

Учёные хотели проверить, насколько важны различные витамины и питательные вещества для организма человека, поэтому приступили к серии экспериментов при участии коренных жителей со всей страны. В одном случае они решили выяснить, как будут чувствовать себя люди, получающие по 1 500 калорий в день без витаминных добавок.

В другом случае исследователи в течение двух лет изымали молоко из рациона 1 000 голодающих детей, а затем вернули его, чтобы посмотреть, как это повлияет на здоровье испытуемых. Почти во всех экспериментах исследователи запрещали своим подопытным посещать стоматолога, опасаясь, что стоматологическая помощь может исказить результаты.

Исследователи, вероятно, считали, что они делают важную работу, поэтому результаты исследований не оглашались в течение многих десятилетий. Когда же они, наконец, были обнародованы, то вызвали только расстройство, поскольку научное сообщество отклонило их как «не представляющие собой никакой ценности».

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