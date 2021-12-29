Почему Елизавета II пригласила адмирала Рудакова на вальс в день своей коронации

Адмирал Олимпий Рудаков вошел в мировую историю как офицер, который самым первым вальсировал с английской королевой Елизаветой II в день ее коронации. У этого выдающегося человека, без сомнения, много и других заслуг перед отечеством, ведь недаром именно Рудакова отправили представлять Россию на параде в честь королевы.

Учеба и первый визит в Англию

У студента ветеринарного института и дочери священника в 1913 году родился сын, которого родители назвали Олимпием. Все детство мальчика прошло в Казани, а после школы он уехал в Москву и устроился на завод «Каучук» в 1930-м году. После получил путевку ЦК ВЛКСМ на учебу в ленинградское Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Это было одно из самых престижных учебных заведений того времени.

Курсанты много практиковались, и Рудакову выпала честь в составе экипажа линкора «Марат» отправиться в Англию. «Марат» принял участие в международном военно-морском параде, который состоялся в мае 1937 года в Портсмуте. Это событие было приурочено к коронации Георга VI. На мероприятие собралось 200 кораблей со всего мира.

Рудаков закончил училище осенью 1937-го, но еще в годы учебы он попал в историю… московского метро. Дело в том, что курсант позировал для московского скульптора Матвея Манизера: бронзовая скульптура матроса-сигнальщика по сей день украшает станцию «Площадь революции».

Матрос-сигнальщик. Скульптура в Московском метро

Служба на Северном флоте

С 1937 по 1941 год Олимпий Рудаков проходил службу в самых опасных районах Северного моря. Сначала его назначили командиром Боевой Части-2 на эсминцах «Валериан Куйбышев» и «Урицкий». В 1939-м Олимпия отправили слушателем на Высшие спецкурсы офицерского состава. Он прослушал курс при артиллерийском отделе и через год вернулся на Север. С 1940 по ноябрь 1941 года снова проходил службу в звании командира боевой части, но уже на других кораблях: это были эсминцы «Гремящий» и «Карл Либкнехт».

Крушение «Сокрушительного» и трибунал

В ноябре 1941 года Рудаков стал помощником командира эсминца «Сокрушительный». В осенние дни 1942 года на Баренцевом море корабль попал в сильнейший шторм, волны оторвали кормовую часть судна. Погибло 40 человек. После расследования выяснилось, что в конструкции судна была с нарушениями, однако всю вину за тот несчастный случай взвалили на оставшийся в живых экипаж. Командиров наказали за то, что они, якобы, залезли в спасательные шлюпки раньше, чем матросы.

Но на самом деле было не так. Адмирал Михайлин, прибывший на эсминце «Куйбышев» спасать людей с «Сокрушительного», рассказывал, что Рудаков находился на судне, был ранен, и его сняли 138-м по списку, то есть даже не в числе первых.

Тем не менее, командира корабля Курилеха, командира БЧ-2 Исаенко и помощника Рудакова трибунал приговорил к расстрелу. Но в последнюю минуту вмешался вице-адмирал А. Головко, который лично был знаком с Рудаковым, и расстрел заменили на 10 лет лагерей и лишение звания.

Рассекреченный приказ об исключении осужденного Рудакова из списков начальствующего состава ВМФ

Служба в штрафбате

Шла война, и каждый солдат был на счету. Поэтому исполнение приговора отсрочили до конца военных действий. Олимпий оказался на передовой, в штрафбате, отмывать своей кровью совершенное "преступление". Он воевал в составе минометной бригады, затем командовал противотанковой батареей, получил два серьезных ранения.

С Рудакова была снята судимость, как «с кровью искупившего свою вину». Спустя несколько месяцев героя восстановили в звании морского офицера. Рудаков вернулся на Северный флот зимой 1944-го. Сначала был помощником командира эсминца «Громкий», потом ему доверили командование крейсером «Мурманск». Май 1945 года офицер встретил на эсминце «Доблестный»

Рудаков на палубе «Свердлова»

Второй визит в Англию и вальс с королевой

Рудаков служил командиром крейсера «Свердлов», когда ему объявили, что он снова отправится в Англию, чтобы присутствовать на параде в честь коронации. Олимпий поразил всех, кто собрался на Спидхейдском рейде тем, что в тяжелых условиях, при плохой погоде, без лоцмана мастерски пришвартовал свой корабль.

Елизавета II, вопреки этикету, сначала подошла на своей яхте с приветствием к русскому кораблю, который ответил королеве салютом. А вечером состоялся королевский бал. Офицер от имени СССР подарил сиятельной особе мантию из горностая, что привело королеву в восхищение. После чего Елизавета воспользовалась правом хозяйки бала и пригласила мужественного и красивого русского офицера на вальс. Благодаря этому танцу Олимпия Рудакова узнал весь мир!

День коронации Елизаветы II

Дальнейшая служба бравого офицера

В том же году Рудаков получил звание контр-адмирала и командование эскадрой кораблей 4-го ВМФ. Уже в этом звании он снова посещал Англию в 1953-55 гг. После чего Рудаков успел еще закончить с отличием военно-морскую академию Ворошилова. После чего адмирал занимался научно-педагогической работой в военно-морской Академии, защитил кандидатскую. Был женат.

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