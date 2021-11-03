задача про кроликов

Условия задачи: Человек приобрел пару взрослых кроликов (по отдельности) и поместил их в огороженный со всех сторон загон.

Сколько пар кроликов будет через полгода, если считать, что каждый месяц пара дает в качестве приплода новую пару кроликов, которые со второго месяца жизни также начинают приносить приплод?

Ответ:

В первый месяц кроликов окажется уже 2 пары: 1 первоначальная пара, давшая приплод, и 1 родившаяся пара.

Во второй месяц кроликов будет 3 пары: 1 первоначальная, снова давшая приплод, 1 растущая и 1 родившаяся.

В третьем месяце — 5 пар: 2 пары, давшие приплод, 1 растущая и 2 родившиеся.

В четвертом месяце — 8 пар: 3 пары, давшие приплод, 2 растущие пары, 3 родившиеся пары.

Далее 13, далее 21.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2337853830329796949

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