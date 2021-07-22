Зубы Ватерлоо: из чего делали зубные протезы для богачей XIX века

Жажда наживы может довести человека до чудовищных поступков. Даже представители такой интеллигентной профессии как врачи, порой не брезговали делать крайне сомнительные вещи ради денег. Например, раскапывать братские могилы павших воинов.

Когда у людей начали болеть зубы?

Зубы, разумеется, болели у людей во все эпохи, но наиболее напряженные в этом отношении времена наступили относительно недавно. Это связано с рядом причин: во-первых, в человеческом рационе раз и навсегда обосновался сахар, потребление которого невероятно вредит зубной эмали, а во-вторых из-за достижений научно-технического прогресса люди банально стали значительно дольше жить. И, если лет так пятьсот назад средний житель Европы просто не доживал до того времени, когда у него по возрастным причинам начинали выпадать зубы, то сейчас, конечно, гладкими стариковскими деснами уже мало кого можно удивить.

В старину от зубных болей избавлялись, по преимуществу, двумя способами: удалением больного зуба и молитвой. У католиков, кстати, даже есть покровительница всех тех, кто страдает этим недугом, святая Аполлония. Но, в целом, до массового введения сахара в рацион проблема не носила глобального характера. Тем более, что люди довольно часто питались грубой пищей растительного происхождения, а это препятствовало образованию зубного камня.

С распространением сахара человечество пережило довольно курьезный культурный феномен: изгнившие черные пеньки зубов на какое-то время превратились в символ достатка и богатой жизни. Доходило до того, что русские девушки из семей среднего достатка абсолютно осознанно чернили зубы, чтобы продемонстрировать всем, что дома у них никогда не переводятся дорогущие сладости. Кое-где в России эта странная мода продержалась вплоть до времени правления Екатерины Великой. Об этом, в частности, упоминает Радищев. Но на тот момент она имела хождение лишь в узком кругу русского купечества, в то время как представители аристократии давно и хорошо поняли, что ничто не может сравниться с крепкими и здоровыми белыми зубами.

С этой же проблемой столкнулись и европейские жители, что и привело к началу бурного развития зубопротезного ремесла в Старом Свете.

Из истории зубоврачебного дела

Первоначально для этих целей использовали не самые подходящие материалы. Так, например, легенда гласит, что зубы первого президента США, Джорджа Вашингтона, были сделаны из дерева, но это, скорее всего, не более чем исторический анекдот. Достоверно известно, однако, что для этих целей активно применяли слоновую кость. Этот материал абсолютно не подходил для изготовления протезов, так как скоро изнашивался. Фактически, первые зубные протезы были чем-то наподобие массивных сундуков, которые вставлялись в ротовую полость. А говорить об их реалистичности и вовсе не приходилось.

На смену всем этим неудачам пришли попытки изготовления протезов из настоящих человеческих зубов. Материал для этих целей массово закупали у бедняков, а порой их насильно вырывали у пьяниц. Дельцы не гнушались даже собирать зубы у приговоренных к смертной казни преступников. Это, однако, не могло погасить растущего рынка зубопротезирования. У городских нищих редко когда бывали по-настоящему здоровые зубы, а богатые заказчики ведь особо хорошо платили именно за полные комплекты здоровых зубов, позаимствованных у одного донора, а не за разномастные огрызки, вырванные у пятерых неимущих бедолаг. Тем более, нельзя исключать такого важнейшего фактора, как инфекции. Кто знает, чем болел повешенный за разбойные нападения преступник? Весьма вероятно, что у него мог быть, например, сифилис. А ведь эта болезнь могла через его зубы попасть к зажиточному аристократу. Поэтому наполеоновские войны стали золотым дном для не самых чистоплотных стоматологов. Действительно, а где же еще можно найти такую плотную концентрацию качественного материала, как не в братской могиле молодых солдат армии французского императора?

Зубы Ватерлоо

В XIX веке тела павших на войне рядовых солдат не отправляли родным и близким. Их хоронили в огромных братских могилах. Довольно часто эти захоронения оскверняли мародеры из ближайших небогатых деревень. Но во времена Наполеона армию полуголодных грабителей-крестьян пополнили и очень специфические расхитители могил – зубные врачи из Парижа и Лондона.

Ведь в одном только сражении при Ватерлоо погибло, по меньшей мере, 30 тысяч человек. На самом деле, для этой цели выкапывали тела не только участников последнего боя императора, но и солдат других битв той войны. Однако, именно сражение при Ватерлоо стало символом цинизма дельцов. Нечистые на руку врачи собирали на поле отгремевшей битвы тысячи протезов. Со временем само словосочетание «зубы Ватерлоо» стало нарицательным, своего рода продовольственным брендом, свидетельством высочайшего качества для богатых европейцев первой половины XIX века. Стоили такие зубы невероятно дорого. Необходимо оговориться: покупатели прекрасно понимали, откуда происходил тот материал, из которого делались их протезы. Более того – быть хозяином «зубов из Ватерлоо» было невероятно престижно.

Большая часть такого товара попала на рынки Англии и Франции, но и русские аристократы иной раз не гнушались прикупить себе полный комплект прекрасных молодых зубов из братской могилы под бельгийской деревушкой.

«Зубы из Ватерлоо» кормили европейских стоматологов около четырех десятилетий, а потом источник материала предсказуемо иссяк. Авторам зубных протезов пришлось искать другие материалы для изготовления своего товара. На сей раз – с гораздо менее спорным происхождением. В середине века появляются первые искусственные протезы хорошего качества, а традиция делать челюсти из зубов мертвецов постепенно забывается и уходит в небытие. В наше время «зубы из Ватерлоо» можно увидеть в музеях европейских столиц, где они служат памятником человеческой алчности и беспринципности.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/161809-zuby-vaterloo-iz-chego-...

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