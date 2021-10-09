Роковая ошибка Сталина, которая помогла немцам внезапно напасть на СССР и запятнала репутацию Советского руководства

23 августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали договор о ненападении, который в народе называют пактом Молотова-Риббентропа. Эти две страны были злейшими идеологическими врагами, и многие ожидали, что война между ними неизбежна. Вместо этого они обязались не нападать друг на друга. За несколько месяцев они превратились из заклятых врагов в союзников.

В этой статье рассматривается влияние этого дипломатического соглашения на Европу, на возникновение Второй мировой войны и то, действительно ли пакт был стратегической ошибкой Сталина и позволил Германии взять под контроль Западную Европу, что дало ей силы для нападения на Советский Союз.

Предыстория

В 1939 году Советский Союз был чем-то вроде "государства-изгоя". У него практически не было отношений с западными державами, которые подозревали Москву в распространении коммунизма по всему миру. Несмотря на то, что Германия и Советский Союз были идеологическими соперниками, в 1939 году они начали секретные переговоры.

Ситуация в Европе была напряженной, и многие ожидали новой общеевропейской войны. Переговоры велись в тайне и проходили под наблюдением министров иностранных дел соответствующих стран. В 1939 году о заключении пакта объявили министры иностранных дел Германии (Риббентроп) и Советского Союза (Молотов).

Пакт Риббентропа и Молотова, названный так в честь участников переговоров, состоял из двух частей - публичного соглашения и секретных протоколов. Публично в пакте говорилось, что Германия и Советский Союз не будут предпринимать никаких агрессивных действий по отношению друг к другу. Стороны соглашения заявили, что не будут вступать в войну друг с другом.

Большая часть пакта была секретной. Причина этого заключалась в том, что он позволял и Гитлеру, и сталинскому режиму продвигать свои национальные и стратегические интересы. На самом деле, многие протоколы отрицались Советами до 1989 года.

И.В. Сталин и Иоахим фон Риббентроп

Секретные протоколы предусматривали разделение Восточной Европы на отдельные сферы влияния. Польша должна была быть разделена между Германией и Советским Союзом. Советскому Союзу разрешалось взять под контроль страны Балтии и Бессарабию (ныне Молдавия).

Что еще более важно для Советского Союза, Сталин не хотел войны, и некоторые предполагают, что он хотел, чтобы Гитлер и западные союзники воевали друг с другом и ослабляли себя, пока их государства не созреют для коммунистического захвата. Другой возможной причиной подписания Сталиным пакта со своим идеологическим врагом было то, что он опасался нападения Японии на Востоке.

Вторжение в Польшу

Соглашение между Гитлером и Сталиным означало, что немецкое государство могло свободно преследовать свои интересы в Польше. Гитлер хотел получить "жизненное пространство" на востоке, чтобы дать возможность немецкой нации расти и расширяться и выполнить предназначение "ведущей расы".

Гитлер был намерен уничтожить Польшу. Между Варшавой и Берлином существовала напряженность из-за города Данциг и районов Польши, где немецкоговорящие составляли большинство. Гитлер использовал эту напряженность как предлог для вторжения в Польшу. Он хотел завоевать страну и удалить ее с карты Европы. Соглашение Молотова-Риббентропа позволило Гитлеру напасть на Польшу, поскольку он знал, что Сталин не вмешается, чтобы остановить его планы.

В сентябре 1939 года гитлеровские войска вторглись в Польшу, а позже, когда поляки были на грани поражения, советские войска вторглись в восточную Польшу. Вторжение Германии в Польшу привело к тому, что западные союзники, Франция и Великобритания, объявили войну Германии и началась Вторая мировая война.

Стратегические последствия

Пакт предоставил немцам огромные стратегические преимущества. Пакт позволил им сконцентрировать свои атаки на западных союзниках. Им не нужно было разделять свои силы и вести войну на западном и восточном фронтах. В 1914 году Германия была вынуждена разделить свои силы, что замедлило ее продвижение на западе и, возможно, стоило ей быстрой победы.

В.М. Молотов

В 1939 году дело обстояло иначе, немецкая военная машина могла сосредоточиться на своих западных соперниках. Освобожденная от любой угрозы с востока, по соглашению со Сталиным, немецкая армия начала блицкриг на Западную Европу. Вскоре Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия и Франция пали под ударами нацистов. Маловероятно, что это было бы возможно, если бы немцы были вынуждены вести войну против Советского Союза. Пакт нейтрализовал советскую угрозу с востока.

Пакт Риббентропа и Молотова позволил Гитлеру стать хозяином Европы, и Сталин должен был задуматься, не совершил ли он стратегическую ошибку. Однако он продолжал придерживаться условий пакта, поскольку опасался войны с немецкой военной машиной.

Конец пакта

Гитлер всегда ясно давал понять, что считает Советский Союз своим главным врагом. Однако Сталин был убаюкан пактом, полагая, что Гитлер либо никогда не нападет на его территорию, либо сделает это гораздо позже. Было много признаков того, что немцы готовились к вторжению в Советский Союз. Немецкие войска накапливались в Западной Польше и других местах.

Сталин отказывался верить тем доказательствам, которые представляли ему отчаявшиеся генералы. Он даже отказался отдать приказ о всеобщей мобилизации советских дивизий. Фактически, Сталин даже разрешил экспорт важных сырьевых материалов в Германию вплоть до начала военных действий. Германия разорвала пакт Молотова-Риббентропа в июне 1941 года, начав массированное вторжение на советскую территорию.

Сталин, узнав о вторжении немцев и о том, что пакт перестал быть актуальным и неактуальным, впал в состояние шока. По всей видимости, он скрывался несколько дней, и в это время Советский Союз остался без руководителя. Сталин, очевидно, очень много выиграл от пакта (время, что самое важное), однако пакт очень хорошо послужил и Гитлеру, он позволил ему напасть сначала на запад и разгромить англичан и французов.После этого он смог вторгнуться в Советский Союз.

Заключение

Пакт Молотова-Риббентропа изначально рассматривался как триумф Сталина. Он смог закрепить за собой большие территории, которые когда-то были частью старой царской империи. Он также обезопасил западные границы от нападения. Пакт Сталина позволил немцам доминировать в Европе, а затем позволил им, когда они были достаточно сильны, напасть на Советский Союз с реальной возможностью успеха. В конечном счете, пакт разоблачил СССР и едва не привел к поражению Советского Союза. Если бы Советский Союз распался, трудно представить, что союзники победили бы Германию.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В первую очередь спасибо автору этой статьи за правдивую информацию, которую на протяжении стольких лет лживые коммуняки так усердно скрывают от россиян , вешая лапшу им на уши!Действительно,в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам палач народов Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.Однозначно, придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия(ведь именно поэтому после победы на Германией Сталин не просто освободил многие европейские страны, но и оккупировал их , навязав им утопический советский социализм!). Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам ,как ни странно, превосходила немецкие войска.

Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Этот факт подтверждается и тем, что, когда Красная Армия в 1939 г. перешла границу Польши, вермахт вёл войну там уже больше двух недель , неся потери и завоевывая территории, которые, согласно пакту Молотова-Риббентропа, должны были частично отойти к СССР. Единственная «нестыковка» вышла лишь при взятии Львова, в котором немцы понесли тяжелые потери и,чтобы не уступать довольно важный для них стратегический город, открыли артиллерийский огонь по советским войскам! Этот инцидент, из-за которого Отечественная война могла начаться еще в 1939 году, вошел в историю как «Львовский инцидент»! Это противостояние удалось решить дипломатическим путем, поскольку Гитлер тогда не обладал достаточными ресурсами и мощью для похода на Восток, тем более, что ещё не была разбита Франция.

Именно поэтому Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии (см. ниже), Гитлер создал самую боеспособную армию в мире и смог дойти до Москвы, то Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов. Он позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!

Как не парадоксально , но именно Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Безусловно, Сталин ,готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку» , но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем.

Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Собственно, опираясь на вышеприведенные факты, немецкий историк Иоахим Хоффман однозначно утверждал, что Гитлер был осведомлен о том, что Сталин намеревался первым начать войну с Германией и поэтому опередил его. Кстати, довольно любопытны предъявленные Германией весомые причины начала войны против СССР . Нацистское руководство в первую очередь обвиняло СССР за подрывную деятельность Коминтерна в попытке смены существующего строя в Германии и оккупированных ею странах.

Берлин обвинил также Москву в двойной внешней политике, когда маскируя свои истинные намерения заявлениями о дружбе с Германией, СССР активно участвовал в секретных комбинациях Великобритании, направленных против Германии. Вопреки договорам 1939 года с Германией, не предусматривавшим прямую аннексию стран в сфере своего влияния и запрещавших насаждение там коммунизма и национал-социализма, СССР присоединил к себе территории бывшей Польши, страны Балтии, отторг у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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