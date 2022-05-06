6 популярных заблуждений об организме человека

С каждым годом совершается всё больше научных открытий, человечество осваивает космос, проникает в океанские глубины, появляются множество теорий, объясняющих тот или иной феномен окружающего мира. Семимильными шагами идут вперёд физика, химия, биология, информационные и компьютерные технологии, однако до сих пор встречаются люди, представления которых о собственном организме застряли где-то в середине прошлого века. Вашему вниманию — шесть самых распространённых мифов о вашем теле.

1. «Сидя близко к экрану телевизора, можно повредить зрение»

ФОТО: VIKI_B / PIXABAY

В детстве родители наверняка говорили вам, что нельзя смотреть телевизор, сидя на небольшом расстоянии от экрана — якобы так можно сильно испортить зрение. Однако, это не соответствует действительности — если и есть причинно-следственная связь между близким расположением к экрану и плохим зрением, то она обратная: человек вынужден садиться поближе к телевизору, скажем, из-за близорукости.

В ходе многочисленных исследований специалисты пытались выяснить, чем опасно близкое расположение экрана к глазам, но ни одного факта, подтверждающего вред просмотра телевизора на небольшом расстоянии обнаружить так и не удалось. Скорее всего, это заблуждение появилось несколько десятилетий назад, когда в телевизорах и компьютерных мониторах использовались электронно-лучевые трубки, излучающие электромагнитные волны, однако стоит отметить, сами по себе они также не способны ухудшить зрение.

После длительного просмотра телевизора или работы за компьютером вы действительно можете почувствовать, что глаза утомлены и раздражены, но причина этого не в самих экранах, а в том, что фокусируя зрение на чём-либо, вы реже моргаете. Можете сесть хоть вплотную к телевизору — вашему зрению ничего не грозит, если будете почаще отвлекаться, а ещё лучше, делать гимнастику для глаз.

2. «Здоровые зубы должны быть белыми и блестящими»

ФОТО: DEAN MORIARTY / PIXABAY

Если верить рекламе зубной пасты, блеск и снежно-белый цвет зубов говорят об их отличном состоянии и глядя на снимающихся в подобных роликах людей с модельной внешностью, сверкающих своими улыбками, в это легко поверить. На самом деле, белоснежные зубы не более естественны, чем женская грудь с силиконовыми имплантами. Природный цвет зубов — желтоватый, и даже если регулярным уходом за полостью рта вам никак не удаётся обрести «голливудскую» улыбку, не стоит расстраиваться и пытаться «отдраить» зубы до сияющей белизны.

Долгое и энергичное орудование зубной щёткой может повредить эмаль и дёсна, повысив уязвимость зубов. «Отбеливающие» свойства зубной пасты — не более, чем рекламный трюк: если в пасте содержатся активные вещества, которые осветляют эмаль, они тем самым разрушают её.

Чтобы сохранить зубы здоровыми, достаточно чистить их два раза в день, но как уже было сказано выше, без излишнего фанатизма. Кроме того, ешьте поменьше сладостей, а если вы курите, постарайтесь избавиться от этой вредной привычки — вещества, содержащиеся в сигаретах пагубно влияют на здоровье полости рта.

3. «Способность сворачивать язык в трубочку определяется генами»

Вероятно, вам приходилось слышать о том, что свернуть язык продольной трубочкой могут только люди, чьи родители также имеют такую способность. Надо сказать, это заблуждение довольно популярно — некоторые школьные учителя с его помощью даже объясняют детям суть наследования генетических признаков, тем не менее, нет никаких научных обоснований подобного явления, так что это миф.

Ещё в 1950-е годы учёные поставили несколько экспериментов, в ходе которых выяснилось, что это свойство не передаётся по наследству. Среди детей 6–7 лет чуть больше половины (54%) могли свернуть язык в трубочку, а для детей 12 лет это количество составило уже 76% — иначе говоря, генетика тут ни при чём, человек может просто научиться этому бесполезному, в общем-то трюку.

Впервые ложные сведения о генетической природе способности скручивать язык трубочкой появились в статье, опубликованной в 1940-м году. Её автор взволнованно утверждал, что обнаружил «новую характерную особенность, передающееся по наследству». Эту утку начали цитировать в научно-популярных изданиях и постепенно она стала чуть ли не аксиомой. Если вам вновь придётся слышать нечто подобное, расскажите собеседнику, что его сведения давным-давно устарели.

4. «После смерти человека ногти и волосы некоторое время продолжают расти»

Судя по количеству соответствующих поисковых запросов в интернете, многие до сих пор верят этому странному мифу. Конечно, лучше не пытаться проверить утверждение на практике, днями и ночами напролёт сидя в морге и наблюдая за трупами или скажем, раскапывая могилы — вас просто не поймут. Лучше принять во внимание доводы учёных.

Рост волос и ногтей после остановки сердца, как и другие физиологические процессы в организме, прекращается, так как для этого необходимы питательные вещества, снабжение организма кислородом и циркуляция крови — ничего подобного в трупе не происходит.

Мнение, что волосы и ногти загадочным образом продолжают расти, было чрезвычайно распространено ещё во время Первой Мировой войны. Скажем, в знаменитом романе «На Западном фронте без перемен» есть эпизод, в котором один герой говорит другому: «Мне вдруг приходит в голову, что эти ногти не перестанут расти и после того, как Кеммерих умрёт, они будут расти ещё долго-долго, как белые призрачные грибы в погребе» — благодаря силе художественного слова Эриха Марии Ремарка многие поверили его персонажу. Необходимо отметить, что одной из причин популярности этого заблуждения служит тот факт, что после смерти тело человека, усыхая, уменьшается в размерах, поэтому ногти и волосы кажутся более длинными, нежели при его жизни.

5. «Плоскостопие может привести к травмам»

Выраженная форма плоскостопия способна избавить молодого человека от службы в армии — некоторые юноши ради этого специально носят обувь на плоской подошве, чтобы иметь законные основания, что называется «откосить», хотя на самом деле плоскостопие вряд ли можно заполучить таким методом. Как бы то ни было, многие полагают, что парням с плоскостопием на военной службе делать нечего — якобы оно может стать причиной травмы во время занятий строевой и боевой подготовкой. В некоторых странах во время Второй мировой войны из-за плоскостопия были «забракованы» тысячи призывников, что наверняка спасло многим из них жизнь.

Травмоопасность плоскостопия была опровергнута в ходе исследования, проведённого в 1989-м году в США. Учёные обследовали 300 военнослужащих одной из крупнейших американских военных баз Форт-Беннинг и оказалось, что солдаты с плоскими подошвами стоп менее склонны к получения травм, чем бойцы с «нормальными» стопами. По идее, на военную службу должны призывать скорее юношей с плоскостопием, а не без него, либо вовсе не обращать внимание на эту особенность изгиба стопы.

6. «Спортсменам противопоказано заниматься сексом перед решающими матчами»

ФОТО: PEXELS / PIXABAY

Это заблуждение настолько распространено среди спортсменов, что некоторые тренеры запрещают своим подопечным заниматься любовью в течении месяца перед важными соревнованиями. Миф о вреде секса для спортсменов проник и в кинематограф — так, в картине «Бешеный бык» боксёру-тяжеловесу (Роберт де Ниро) приходится снимать сексуальное возбуждение перед боем с помощью ледяной воды. Другой знаменитый кино-боксёр — Рокки, которого играет Сильвестр Сталлоне, также был вынужден пойти на конфликт с тренером из-за секса с любимой девушкой.

Правило воздержания действует только для спортсменов-мужчин, так как считается, что половой акт повышает уровень тестостерона у женщин и таким образом, повышает их шансы на победу. Налицо противоречие — если секс «усиливает» женщин, то почему на мужчин он якобы действует противоположным образом?

Миф о том, что секс пагубно влияет на спортивные показатели мужчин был развеян ещё в 1995-м году — сотрудники Йельского университета изучили выступления одиннадцати спортсменов, причём в одном случае спортсмены избегали сексуальной активности перед соревнованиями, а в другом вели активную половую жизнь. Выяснилось, что секс практически не влияет на подготовку спортсменов к матчам, а в некоторых случаях показанные после секса результаты были даже лучше, чем при воздержании от него.

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